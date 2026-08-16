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Giriş Tarihi: 16.08.2026 18:45

TÜRKSAT 4A YENİ FREKANS AYARLARI | TV frekans ayarları nasıl, nereden yapılır? İşte uydu güncelleme adımları...

Türksat uydusu üzerindeki tüm yayınları eksiksiz bir şekilde izlemek, yeni eklenen kanallara ulaşmak ve HD yayın kalitesini yakalamak isteyen kullanıcılar, cihazlarındaki yeni frekans bilgilerini araştırıyor. Peki, "Türksat 4A uydu ve TV frekans ayarları nasıl ve nereden yapılır?" İşte adım adım uydu güncelleme ayarları...

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TÜRKSAT 4A YENİ FREKANS AYARLARI | TV frekans ayarları nasıl, nereden yapılır? İşte uydu güncelleme adımları...

Türksat 4A uydu frekansı düzenlemeleri, televizyon izleyicilerinin gündeminde yer aldı. Yayınlarını kesintisiz izlemek isteyen vatandaşlar, yeni TV frekans ayarlarına odaklandı. Böylece uydu güncelleme adımları ön plana çıktı.

TÜRKSAT 4A YENİ FREKANS AYARLARI | TV frekans ayarları nasıl, nereden yapılır? İşte uydu güncelleme adımları...

TÜRKSAT 3A YAYIN DEĞİŞİKLİĞİ TAMAMLANDI!

Türksat 3A'da bulunan televizyon ve radyo yayınlarının yeni nesil Türksat uydularına aktarılması, 15 Ağustos'u 16 Ağustos 2026'ya bağlayan gece gerçekleşti.

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TÜRKSAT 4A YENİ FREKANS AYARLARI | TV frekans ayarları nasıl, nereden yapılır? İşte uydu güncelleme adımları...

TÜRKSAT YENİ FREKANS AYARLARI NELER?

Manuel kanal taraması yapacak kullanıcılar için Türksat tarafından iki farklı şebeke arama frekansı açıklandı.

  • 1. Şebeke arama frekansı

Frekans: 12380 MHz

Polarizasyon: Dikey (V)

Sembol oranı: 27500

FEC: 3/4

  • 2. Şebeke arama frekansı

Frekans: 12423 MHz

Polarizasyon: Yatay (H)

Sembol oranı: 30000

FEC: 3/4

Bu frekans bilgileri uydu alıcısına girildikten sonra "Şebeke Taraması" yapılması gerekiyor.

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TÜRKSAT 4A YENİ FREKANS AYARLARI | TV frekans ayarları nasıl, nereden yapılır? İşte uydu güncelleme adımları...

TÜRKSAT 3A KANALLARINDA FREKANS DEĞİŞİKLİĞİ OLACAK MI?

Yayın aktarımı sonrasında bazı televizyon ve uydu alıcılarında kanal listesinin yeniden taranması gerekebilecek. Ancak TKGS uyumlu televizyon ve uydu alıcılarında kanal listeleri otomatik olarak güncellenecek.

Bu nedenle TKGS destekli cihaz kullanan izleyicilerin herhangi bir ayar veya manuel kanal arama işlemi yapmasına gerek bulunmuyor. TKGS özelliğini desteklemeyen eski nesil dahili veya harici uydu alıcılarında ise yayın aktarımının ardından yeniden kanal taraması yapılması gerekiyor.

TÜRKSAT 4A YENİ FREKANS AYARLARI | TV frekans ayarları nasıl, nereden yapılır? İşte uydu güncelleme adımları...

TÜRKSAT 3A YAYIN DEĞİŞİKLİĞİNDE KANAL AYARI NASIL YAPILIR?

  • Televizyon veya uydu alıcısında TKGS özelliği bulunmuyorsa kanal taraması manuel olarak yapılabilir.
  • Bunun için cihazın kumandasından Menü > Kurulum/Ayarlar > Uydu Ayarları > Manuel Arama veya Şebeke Arama bölümüne girilmesi gerekiyor.
  • Ardından Türksat'ın açıkladığı şebeke arama frekanslarından biri girilerek tarama başlatılmalı. Arama tamamlandıktan sonra bulunan kanallar kaydedilerek yeni kanal listesi kullanılabilir.
  • TKGS destekli televizyon ve uydu alıcılarında ise kanal güncellemesi otomatik olarak gerçekleştirileceği için manuel arama yapılmasına gerek bulunmuyor.
TÜRKSAT 4A YENİ FREKANS AYARLARI | TV frekans ayarları nasıl, nereden yapılır? İşte uydu güncelleme adımları...

YENİ UYDU ANTENİ KURMAYA GEREK VAR MI?

Türksat 3A uydusunun, televizyon ve radyo hizmetleri için tasarım ve teknolojik ömrünün sonuna yaklaşması ve televizyon yayıncılığında ulaşılan yeni küresel standartların izleyicilere en güçlü altyapıyla sunulması hedefi doğrultusunda, uydu üzerinden iletilen yayınların, TÜRKSAT uydu filosunda bulunan yüksek kapasiteli diğer uydulara aktarılacağı belirtilen açıklama şu şekilde:

"Geçiş sürecinden vatandaşlarımız ile Türksat 3A uydumuz üzerinden yayın yapan televizyon kanallarının olumsuz etkilenmemesi ve yayın sürekliliğinin kesintisiz sağlanması amacıyla gerekli teknik planlamalar yapılmıştır. Bu kapsamda yayın aktarımı, 15 Ağustos'u 16 Ağustos'a bağlayan gece gerçekleştirilecek. Yayınların aktarılacağı TÜRKSAT uyduları, Türksat 3A ile aynı yörünge konumunda bulunduğundan, izleyicilerimizin yeni bir uydu anteni kurmasına veya mevcut antenlerinin yön ve ayarlarında herhangi bir değişiklik yapmasına gerek bulunmamaktadır."

TÜRKSAT 4A YENİ FREKANS AYARLARI | TV frekans ayarları nasıl, nereden yapılır? İşte uydu güncelleme adımları...

TKGS UYUMLU CİHAZLAR OTOMATİK GÜNCELLENECEK

Açıklamada, aktarım sonrasında uydular üzerinden sunulan SD ve HD televizyon yayınlarının mevcut yayın formatlarıyla devam edeceği, izleyicilerin yayınlarını aynı uydu anteni üzerinden takip edebileceği kaydedildi.

Yeni nesil televizyon ve uydu alıcılarında standart olarak bulunan ve TÜRKSAT tarafından geliştirilen TÜRKSAT Kanal Güncelleme Sistemi (TKGS) sayesinde uyumlu cihazların kanal listelerinin otomatik güncelleneceğine işaret edilen açıklamada, şu bilgilere yer verildi:

TÜRKSAT 4A YENİ FREKANS AYARLARI | TV frekans ayarları nasıl, nereden yapılır? İşte uydu güncelleme adımları...

"Bu nedenle TKGS uyumlu cihaza sahip izleyicilerimizin herhangi bir ayar veya manuel kanal arama işlemi yapmasına gerek bulunmamaktadır. TKGS özelliğini desteklemeyen daha eski nesil standart dahili veya harici uydu alıcısı kullanıcılarının ise yayın aktarımının ardından güncel televizyon ve radyo kanallarına ulaşabilmeleri için cihazları üzerinden yeniden kanal taraması yapması gerekmektedir."

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Haber Girişi Zehra Demirok - Editör

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