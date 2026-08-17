TÜRKSAT 4A frekans ayarı 2026: TÜRKSAT 4A yeni uydu frekans bilgileri ve kanal arama nasıl yapılır?

TKGS VARSA KANAL AYARI OTOMATİK YAPILABİLİYOR

Televizyonunuzda veya uydu alıcınızda TKGS (Türksat Kanal Güncelleme Sistemi) bulunuyorsa manuel frekans girmeden önce bu özelliğin aktif olup olmadığını kontrol etmek yeterli olabilir. Türksat'ın açıklamasına göre TKGS uyumlu cihazlarda kanal frekansları ve yeni eklenen kanallar otomatik olarak güncelleniyor.

Bu nedenle "kanal arama yapamıyorum" veya "frekansları tek tek girmem gerekiyor" diye düşünmeden önce cihazınızın TKGS desteğini kontrol etmeniz faydalı. TKGS aktifse kanal listesi otomatik olarak yenilenebilir.