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Haberler Fotohaber TUS BAŞVURU TARİHİ 2024 | ÖSYM kılavuzu ile TUS 1. Dönem başvuruları ne zaman başlıyor?
Giriş Tarihi: 30.01.2024 11:26 Güncelleme Tarihi: 30.01.2024 11:26

TUS BAŞVURU TARİHİ 2024 | ÖSYM kılavuzu ile TUS 1. Dönem başvuruları ne zaman başlıyor?

Tıpta Uzmanlık Sınavı TUS 2024 1. Dönem için geri sayım başladı. Doktor adayları eğitimlerinde yetkinliklerini tamamlamak için sınava girecek. ÖSYM takvimi ile TUS başvuru tarihleri belli oldu. Aday İşlemleri Sistemi üzerinden alınacak başvurular için https://ais.osym.gov.tr/ linki takip ediliyor. Peki; TUS başvuru kılavuzu yayımlandı mı, ne zaman yayınlanacak? İşte, detaylar...

TUS BAŞVURU TARİHİ 2024 | ÖSYM kılavuzu ile TUS 1. Dönem başvuruları ne zaman başlıyor?

2024 1. Dönem TUS sınavı için başvuru süreci başlıyor. ÖSYM AİS üzerinden veya başvuru merkezlerinden gerçekleştirilecek işlemlerin ardından sınav beklenmeye başlayacak. Sınav öncesi başvurular için son kontroller yapılıyor. Peki, TUS başvuru tarihi ne zaman, kılavuzu yayımlandı mı? İşte, detaylar...

TUS BAŞVURU TARİHİ 2024 | ÖSYM kılavuzu ile TUS 1. Dönem başvuruları ne zaman başlıyor?

2024 TUS/1 SINAVI NE ZAMAN?

TUS'un 2024 yılındaki ilk oturumu 17 Mart 2024 tarihinde uygulanacak.

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TUS BAŞVURU TARİHİ 2024 | ÖSYM kılavuzu ile TUS 1. Dönem başvuruları ne zaman başlıyor?

TUS BAŞVURULARI NE ZAMAN?

TUS/1 başvuru işlemleri; 31 Ocak-2 Şubat 2024 tarihleri arasında alınacak.

TUS BAŞVURU TARİHİ 2024 | ÖSYM kılavuzu ile TUS 1. Dönem başvuruları ne zaman başlıyor?

TUS BAŞVURU KILAVUZU YAYIMLANDI MI?

Tıpta Uzmanlık Sınavı başvuru adımlarını belirleyecek kılavuz henüz yayımlanmadı. Gelişmeleri ÖSYM AİS ekranından takip edebilirsiniz:

ÖSYM AİS EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

TUS BAŞVURU TARİHİ 2024 | ÖSYM kılavuzu ile TUS 1. Dönem başvuruları ne zaman başlıyor?
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