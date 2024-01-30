Giriş Tarihi: 30.01.2024 11:26
Güncelleme Tarihi: 30.01.2024
11:26
TUS BAŞVURU TARİHİ 2024 | ÖSYM kılavuzu ile TUS 1. Dönem başvuruları ne zaman başlıyor?
Tıpta Uzmanlık Sınavı TUS 2024 1. Dönem için geri sayım başladı. Doktor adayları eğitimlerinde yetkinliklerini tamamlamak için sınava girecek. ÖSYM takvimi ile TUS başvuru tarihleri belli oldu. Aday İşlemleri Sistemi üzerinden alınacak başvurular için https://ais.osym.gov.tr/ linki takip ediliyor. Peki; TUS başvuru kılavuzu yayımlandı mı, ne zaman yayınlanacak? İşte, detaylar...