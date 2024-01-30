TUS BAŞVURU TARİHİ 2024 | ÖSYM kılavuzu ile TUS 1. Dönem başvuruları ne zaman başlıyor?

2024 1. Dönem TUS sınavı için başvuru süreci başlıyor. ÖSYM AİS üzerinden veya başvuru merkezlerinden gerçekleştirilecek işlemlerin ardından sınav beklenmeye başlayacak. Sınav öncesi başvurular için son kontroller yapılıyor. Peki, TUS başvuru tarihi ne zaman, kılavuzu yayımlandı mı? İşte, detaylar...