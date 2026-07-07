TUS başvuru tarihleri 2026: ÖSYM takvimi ile 2. dönem TUS başvuruları ne zaman başlıyor?

Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı adaylarının heyecanla beklediği 2026-TUS 2. Dönem başvuru kılavuzu bu hafta erişime açılıyor. Sağlık alanında kariyer planlayan binlerce hekim, ÖSYM'nin belirlediği takvim doğrultusunda sınav ücretini yatırarak resmi kayıt işlemlerini gerçekleştirecek. Sınavın oturum bilgileri, kontenjanlar ve kılavuz detayları da bu süreçte adayların takibinde yer alıyor.