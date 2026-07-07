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Giriş Tarihi: 07.07.2026 15:01 Güncelleme Tarihi: 07.07.2026 15:04

TUS başvuru tarihleri 2026: ÖSYM takvimi ile 2. dönem TUS başvuruları ne zaman başlıyor?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından yayımlanan güncel sınav takvimiyle birlikte, yılın ikinci Tıpta Uzmanlık Sınavı için resmi süreç resmen başlıyor. 2026 TUS başvuru tarihleri kapsamında geleceğin uzman doktor adayları, Temmuz ayı içerisinde ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi üzerinden işlemlerini tamamlayacak. Peki; 2. dönem TUS başvuruları ne zaman başlıyor?

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TUS başvuru tarihleri 2026: ÖSYM takvimi ile 2. dönem TUS başvuruları ne zaman başlıyor?

Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı adaylarının heyecanla beklediği 2026-TUS 2. Dönem başvuru kılavuzu bu hafta erişime açılıyor. Sağlık alanında kariyer planlayan binlerce hekim, ÖSYM'nin belirlediği takvim doğrultusunda sınav ücretini yatırarak resmi kayıt işlemlerini gerçekleştirecek. Sınavın oturum bilgileri, kontenjanlar ve kılavuz detayları da bu süreçte adayların takibinde yer alıyor.

TUS başvuru tarihleri 2026: ÖSYM takvimi ile 2. dönem TUS başvuruları ne zaman başlıyor?

2026 TUS 2. DÖNEM BAŞVURULARI NE ZAMAN?

ÖSYM Başkanlığı tarafından paylaşılan 2026 sınav takvimine göre; 2026 yılı Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (2. Dönem) başvuruları 8 Temmuz 2026 tarihinde saat 10.30 itibarıyla alınmaya başlanacak. Adayların sistem üzerinden müracaat yapabileceği son gün ise 16 Temmuz 2026 gecesi saat 23.59 olarak belirlendi.

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TUS başvuru tarihleri 2026: ÖSYM takvimi ile 2. dönem TUS başvuruları ne zaman başlıyor?

TUS BAŞVURU İŞLEMİ NASIL VE NEREDEN YAPILIR?

Sınava katılacak adaylar, ÖSYM'nin resmi internet platformu olan Aday İşlemleri Sistemi (https://ais.osym.gov.tr) adresinden ya da mobil cihazlarına indirdikleri ÖSYM AİS uygulaması üzerinden T.C. kimlik numaraları ve şifrelerini girerek başvurularını iletebilecekler.

Belirlenen olağan başvuru tarihleri içinde çeşitli sebeplerle kaydını oluşturamayan doktorlar için ÖSYM, geç başvuru imkanı tanıyor. 2026-TUS 2. Dönem geç başvuru günü 24 Temmuz 2026 olarak ilan edildi.

TUS başvuru tarihleri 2026: ÖSYM takvimi ile 2. dönem TUS başvuruları ne zaman başlıyor?

2026-TUS 2. DÖNEM SINAVI NE ZAMAN UYGULANACAK?

Yılın ikinci uzmanlık maratonunda ter dökecek olan adaylar, Ağustos ayında sınav salonlarındaki yerlerini alacak. ÖSYM takvimine göre 2026-TUS 2. Dönem sınavı 23 Ağustos 2026 tarihinde, saat 10.15'te merkezi olarak uygulanacak.

Haber Girişi Hilal Aytaç - Editör

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