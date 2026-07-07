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TUS başvuru tarihleri 2026: ÖSYM takvimi ile 2. dönem TUS başvuruları ne zaman başlıyor?
Giriş Tarihi: 07.07.2026 15:01
Güncelleme Tarihi: 07.07.2026 15:04
TUS başvuru tarihleri 2026: ÖSYM takvimi ile 2. dönem TUS başvuruları ne zaman başlıyor?
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından yayımlanan güncel sınav takvimiyle birlikte, yılın ikinci Tıpta Uzmanlık Sınavı için resmi süreç resmen başlıyor. 2026 TUS başvuru tarihleri kapsamında geleceğin uzman doktor adayları, Temmuz ayı içerisinde ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi üzerinden işlemlerini tamamlayacak. Peki; 2. dönem TUS başvuruları ne zaman başlıyor?