2024 TUS/1 kontenjanları ve taban puanları: ÖSYM ile TUS tercihleri ne zaman başlayacak, tercih kılavuzu yayınlandı mı?

17 Mart'ta düzenlenen 2024-STS Tıp Doktorluğu ile Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (2024-TUS 1. Dönem) sonuçları 17 Nisan'da açıklandı. Sonuçların açıklanması ardından gözler tercih işlemlerine çevrildi. "2024 1. Dönem TUS tercihleri ne zaman başlayacak?" sorusu gündemdeki yerini aldı. Adaylar 2024 TUS/1 kontenjanları, taban puanları ve özel şartlarını baz alarak tercih işlemlerini gerçekleştirecek. Bu sebebeple ÖSYM tarafından yayınlanacak TUS tercih kılavuzu için bekleyiş başladı. Peki, TUS taban puanları açıklandı mı, tercih kılavuzu ne zaman yayınlanacak? İşte tercih takvimi...