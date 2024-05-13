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Haberler Fotohaber 2024 TUS/1 kontenjanları ve taban puanları: ÖSYM ile TUS tercihleri ne zaman başlayacak, tercih kılavuzu yayınlandı mı?
Giriş Tarihi: 13.05.2024 16:48 Güncelleme Tarihi: 13.05.2024 16:48

2024 TUS/1 kontenjanları ve taban puanları: ÖSYM ile TUS tercihleri ne zaman başlayacak, tercih kılavuzu yayınlandı mı?

TUS tercihleri, taban puanları ve kontenjanları ile ilgili araştırmalar hız kazandı. Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (2024-TUS 1. Dönem) sonuçları 17 Nisan'da erişime açıldı. Şimdi ise sırada tercih süreci var. Adaylar işlemlerini kılavuzda yer alan özel koşullar ve açıklamalara göre tamamlayacak. Bu nedenle gözler TUS 1. Dönem tercih kılavuzu için ÖSYM'den gelecek resmi açıklamalara çevrilmiş durumda. 1. Dönem TUS taban puanları ve kontenjanları bu kapsamda araştırılıyor. Peki; TUS tercihleri 2024 ne zaman başlayacak? İşte, ÖSYM ile 2024 TUS tercih tarihleri takvimi.

2024 TUS/1 kontenjanları ve taban puanları: ÖSYM ile TUS tercihleri ne zaman başlayacak, tercih kılavuzu yayınlandı mı?

17 Mart'ta düzenlenen 2024-STS Tıp Doktorluğu ile Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (2024-TUS 1. Dönem) sonuçları 17 Nisan'da açıklandı. Sonuçların açıklanması ardından gözler tercih işlemlerine çevrildi. "2024 1. Dönem TUS tercihleri ne zaman başlayacak?" sorusu gündemdeki yerini aldı. Adaylar 2024 TUS/1 kontenjanları, taban puanları ve özel şartlarını baz alarak tercih işlemlerini gerçekleştirecek. Bu sebebeple ÖSYM tarafından yayınlanacak TUS tercih kılavuzu için bekleyiş başladı. Peki, TUS taban puanları açıklandı mı, tercih kılavuzu ne zaman yayınlanacak? İşte tercih takvimi...

2024 TUS/1 kontenjanları ve taban puanları: ÖSYM ile TUS tercihleri ne zaman başlayacak, tercih kılavuzu yayınlandı mı?

2024 TUS/1 TERCİHLERİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

2024-TUS 1. Dönem ve 2024-STS Tıp Doktorluğu 1. Dönem Sınav Sonuçları, 17 Nisan 2024 tarihinde açıklandı.

Ancak TUS tercihlerinin ne zaman başlayacağı ile ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmadı. TUS tercih tarihleri, ÖSYM tarafından erişime açılacak tercih kılavuzu ile belli olacak.

TUS tercih takvimi ile ilgili ÖSYM'den açıklama geldiği zaman haberlerimizde yer verilecektir.

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2024 TUS/1 kontenjanları ve taban puanları: ÖSYM ile TUS tercihleri ne zaman başlayacak, tercih kılavuzu yayınlandı mı?

2024 TUS 1. DÖNEM TABAN PUANLARI VE KONTENJANLARI AÇIKLANDI MI?

1. dönem TUS taban puanları ve kontenjanları ÖSYM tarafından açıklanmadı. TUS kontenjanlarının tercih kılavuzunun yayınlanmasıyla beraber ÖSYM tarafından açıklanması bekleniyor.

2024 TUS/1 kontenjanları ve taban puanları: ÖSYM ile TUS tercihleri ne zaman başlayacak, tercih kılavuzu yayınlandı mı?

Son olarak 2023 TUS 2. dönem taban puanları ve kontenjanları açıklanmıştı. Aşağıdaki bağlantı üzerinden son yapılan yerleştirmelere ilişkin taban puanlara ulaşabilirsiniz.

2023 TUS 2. DÖNEM KONTENJANLARI İÇİN TIKLAYINIZ

2023 TUS 2. DÖNEM TABAN PUANLARI İÇİN TIKLAYINIZ

2024 TUS/1 kontenjanları ve taban puanları: ÖSYM ile TUS tercihleri ne zaman başlayacak, tercih kılavuzu yayınlandı mı?

TUS TERCİHLERİ NASIL YAPILIR?

Adaylar, tercihlerini bireysel olarak ÖSYM'nin "https://ais.osym.gov.tr" internet adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifrelerini kullanarak elektronik ortamda gerçekleştirebilecek.

TUS TERCİH EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

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