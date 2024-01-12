Giriş Tarihi: 12.01.2024 14:56
Güncelleme Tarihi: 12.01.2024
14:59
TV yayın akışı 12 Ocak Cuma 2024 Kanal D, Show TV, ATV, Star TV, TRT1: Bugün Kızılcık Şerbeti ve Yalı Çapkını var mı?
12 Ocak Cuma TV yayın akışı ile ekrana gelecek dizi ve filmler belli oldu. Geçtiğimiz hafta yılbaşı sebebiyle cuma akşamları izleyicisi ile buluşan yapımların pek çoğunun yeni bölümü yayımlanmamıştı. Bu noktada cuma gecelerinin sevilen dizileri arasında yer alan Kızılcık Şerbeti, Yalı Çapkını ve Ateş Kuşları'nın bu hafta izleyiciyle buluşup buluşmayacağını öğrenmek isteyenler kontrollerini yapıyor. İşte bugünün TV yayın akışı…