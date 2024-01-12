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Haberler Fotohaber TV yayın akışı 12 Ocak Cuma 2024 Kanal D, Show TV, ATV, Star TV, TRT1: Bugün Kızılcık Şerbeti ve Yalı Çapkını var mı?
Giriş Tarihi: 12.01.2024 14:56 Güncelleme Tarihi: 12.01.2024 14:59

TV yayın akışı 12 Ocak Cuma 2024 Kanal D, Show TV, ATV, Star TV, TRT1: Bugün Kızılcık Şerbeti ve Yalı Çapkını var mı?

12 Ocak Cuma TV yayın akışı ile ekrana gelecek dizi ve filmler belli oldu. Geçtiğimiz hafta yılbaşı sebebiyle cuma akşamları izleyicisi ile buluşan yapımların pek çoğunun yeni bölümü yayımlanmamıştı. Bu noktada cuma gecelerinin sevilen dizileri arasında yer alan Kızılcık Şerbeti, Yalı Çapkını ve Ateş Kuşları'nın bu hafta izleyiciyle buluşup buluşmayacağını öğrenmek isteyenler kontrollerini yapıyor. İşte bugünün TV yayın akışı…

TV yayın akışı 12 Ocak Cuma 2024 Kanal D, Show TV, ATV, Star TV, TRT1: Bugün Kızılcık Şerbeti ve Yalı Çapkını var mı?

12 Ocak Kanal D, Show TV, ATV, TRT1 ve TV8 yayın akışı ile bugün tv'de neler var belli oldu. Birçok dizinin yılbaşı haftası nedeniyle geçtiğimiz hafta yeni bölümleri yayımlanmamıştı. Cuma günleri yayınlanan Kızılcık Şerbeti ve Yalı Çapkını dizilerinin takipçileri sevdikleri yapımlar bu akşam ekrana gelecek mi gelmeyecek mi sorguluyor. İşte, bugünün TV yayın akışı

TV yayın akışı 12 Ocak Cuma 2024 Kanal D, Show TV, ATV, Star TV, TRT1: Bugün Kızılcık Şerbeti ve Yalı Çapkını var mı?

12 OCAK 2024 CUMA TELEVİZYON YAYIN AKIŞI LİSTESİ
KANAL D YAYIN AKIŞI

06:45 Güneşi Beklerken
08:00 M. Fatih Çıtlak İle Huzur Vakti
09:00 Neler Oluyor Hayatta?
11:00 Camdaki Kız
13:00 Gelinim Mutfakta
16:00 Aşk ve Umut
17:30 Arka Sokaklar
18:40 Kanal D Ana Haber
20:00 Arka Sokaklar
00:15 Yargı
03:00 Gelinim Mutfakta
05:00 Afili Aşk

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TV yayın akışı 12 Ocak Cuma 2024 Kanal D, Show TV, ATV, Star TV, TRT1: Bugün Kızılcık Şerbeti ve Yalı Çapkını var mı?

SHOW TV YAYIN AKIŞI

08:00 Bu Sabah
10:00 Kızılcık Şerbeti
12:30 Aslı Hünel İle Gelin Evi
15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme
18:45 Show Ana Haber
20:00 Kara
22:15 Kara
00:45 Sandık Kokusu
03:15 Aile
05:30 Kara

TV yayın akışı 12 Ocak Cuma 2024 Kanal D, Show TV, ATV, Star TV, TRT1: Bugün Kızılcık Şerbeti ve Yalı Çapkını var mı?

ATV YAYIN AKIŞI

07:00 Kahvaltı Haberleri
08:30 Nihat Hatipoğlu Sorularınızı Cevaplıyor
10:00 Müge Anlı İle Tatlı Sert
13:00 ATV Gün Ortası
14:00 Mutfak Bahane
16:00 Esra Erol'da
19:00 ATV Ana Haber
20:00 Ateş Kuşları
00:20 Ben Bu Cihana Sığmazam
03:20 Mutfak Bahane
05:20 Bir Küçük Gün Işığı

TV yayın akışı 12 Ocak Cuma 2024 Kanal D, Show TV, ATV, Star TV, TRT1: Bugün Kızılcık Şerbeti ve Yalı Çapkını var mı?

STAR TV YAYIN AKIŞI

07:00 Kiralık Aşk
09:45 Sabahın Sultanı Seda Sayan
13:30 Zahide Yetiş İle Yeniden Başlamak
16:15 Söz
18:15 Star Ana Haber
19:00 Yalı Çapkını
20:00 Yalı Çapkını
00:30 Yerli Dizi/Sinema Tekrar
03:00 Kiralık Aşk
05:00 Fazilet Hanım ve Kızları

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