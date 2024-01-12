TV yayın akışı 12 Ocak Cuma 2024 Kanal D, Show TV, ATV, Star TV, TRT1: Bugün Kızılcık Şerbeti ve Yalı Çapkını var mı?

12 Ocak Kanal D, Show TV, ATV, TRT1 ve TV8 yayın akışı ile bugün tv'de neler var belli oldu. Birçok dizinin yılbaşı haftası nedeniyle geçtiğimiz hafta yeni bölümleri yayımlanmamıştı. Cuma günleri yayınlanan Kızılcık Şerbeti ve Yalı Çapkını dizilerinin takipçileri sevdikleri yapımlar bu akşam ekrana gelecek mi gelmeyecek mi sorguluyor. İşte, bugünün TV yayın akışı…