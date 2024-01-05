TV yayın akışı 5 Ocak cuma | Bugün hangi diziler ve filmler var? Kanal D, Show TV, ATV, Star TV, TRT1 Fox ve TV8 yayın akışı

Bu akşam TV'de neler var sorusunun yanıtı 5 Ocak Kanal D, Show TV, ATV, TRT1 ve TV8 yayın akışı ile belli oldu. Birçok dizinin yılbaşı haftası nedeniyle bu hafta yeni bölümleri yayımlanmadı. Bu noktada bu akşam ekrana gelecek Kızılcık şerbeti ve Yalı Çapkını dizilerinin takipçileri sevdikleri dizinin yeni bölümünün yayınlanıp yayınlamayacağını kontrol ediyor. İşte, 5 Ocak cuma TV yayın akışı…