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Haberler Fotohaber TV yayın akışı 5 Ocak cuma | Bugün hangi diziler ve filmler var? Kanal D, Show TV, ATV, Star TV, TRT1 Fox ve TV8 yayın akışı
Giriş Tarihi: 05.01.2024 16:52 Güncelleme Tarihi: 05.01.2024 16:52

TV yayın akışı 5 Ocak cuma | Bugün hangi diziler ve filmler var? Kanal D, Show TV, ATV, Star TV, TRT1 Fox ve TV8 yayın akışı

5 Ocak cuma TV yayın akışı ile ekrana gelecek dizi ve filmler belli oldu. Yılbaşı haftası sebebiyle bu hafta pek çok dizinin yeni bölümü yayınlanmadı. Bu noktada bu akşam günün dizilerinin yayınlanıp yayınlanmayacağını merak eden dizi severler 5 Ocak Kanal D, Show TV, ATV, TRT1 ve TV8 yayın akışı ile kontrollerini yapıyor. İşte 5 Ocak TV yayın kuşağı…

TV yayın akışı 5 Ocak cuma | Bugün hangi diziler ve filmler var? Kanal D, Show TV, ATV, Star TV, TRT1 Fox ve TV8 yayın akışı

Bu akşam TV'de neler var sorusunun yanıtı 5 Ocak Kanal D, Show TV, ATV, TRT1 ve TV8 yayın akışı ile belli oldu. Birçok dizinin yılbaşı haftası nedeniyle bu hafta yeni bölümleri yayımlanmadı. Bu noktada bu akşam ekrana gelecek Kızılcık şerbeti ve Yalı Çapkını dizilerinin takipçileri sevdikleri dizinin yeni bölümünün yayınlanıp yayınlamayacağını kontrol ediyor. İşte, 5 Ocak cuma TV yayın akışı

TV yayın akışı 5 Ocak cuma | Bugün hangi diziler ve filmler var? Kanal D, Show TV, ATV, Star TV, TRT1 Fox ve TV8 yayın akışı

KANAL D TV YAYIN AKIŞI 5 OCAK CUMA
06:30 Güneşi Beklerken
09:00 Neler Oluyor Hayatta?
11:00 Camdaki Kız
13:00 Gelinim Mutfakta
16:00 Aşk ve Umut
17:30 Arka Sokaklar
18:30 Kanal D Ana Haber
20:00 Arka Sokaklar
00:15 Yabancı Sinema Dönüştürücüler
01:45 Yabancı Sinema Dönüştürücüler
03:15 Gelinim Mutfakta
05:15 Dönence

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TV yayın akışı 5 Ocak cuma | Bugün hangi diziler ve filmler var? Kanal D, Show TV, ATV, Star TV, TRT1 Fox ve TV8 yayın akışı

SHOW TV YAYIN AKIŞI
08:00 Bu Sabah
09:45 Sandık Kokusu
12:30 Aslı Hünel İle Gelin Evi
15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme
18:45 Show Ana Haber
20:00 Kızılcık Şerbeti
23:15 Yerli Sinema Şark Bülbülü
01:00 Aile
03:30 Yerli Sinema Şark Bülbülü
05:30 Kızılcık Şerbeti

TV yayın akışı 5 Ocak cuma | Bugün hangi diziler ve filmler var? Kanal D, Show TV, ATV, Star TV, TRT1 Fox ve TV8 yayın akışı

ATV YAYIN AKIŞI
07:00 Kahvaltı Haberleri
08:30 Nihat Hatipoğlu Sorularınızı Cevaplıyor
10:00 Müge Anlı İle Tatlı Sert
13:00 ATV Gün Ortası
14:00 Mutfak Bahane
16:00 Esra Erol'da
19:00 ATV Ana Haber
20:00 Ateş Kuşları
00:20 Yıldızlar Bana Uzak
03:20 Mutfak Bahane
05:20 Bir Küçük Gün Işığı

TV yayın akışı 5 Ocak cuma | Bugün hangi diziler ve filmler var? Kanal D, Show TV, ATV, Star TV, TRT1 Fox ve TV8 yayın akışı

STAR TV YAYIN AKIŞI
07:00 Kiralık Aşk
09:45 Sabahın Sultanı Seda Sayan
13:30 Zahide Yetiş İle Yeniden Başlamak
16:15 Söz
18:15 Star Ana Haber
19:00 Yalı Çapkını
20:00 Yalı Çapkını
00:45 Yerli Dizi/Sinema Tekrar
03:00 Kiralık Aşk
05:00 Fazilet Hanım ve Kızları

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