Giriş Tarihi: 05.01.2024 16:52
Güncelleme Tarihi: 05.01.2024
16:52
TV yayın akışı 5 Ocak cuma | Bugün hangi diziler ve filmler var? Kanal D, Show TV, ATV, Star TV, TRT1 Fox ve TV8 yayın akışı
5 Ocak cuma TV yayın akışı ile ekrana gelecek dizi ve filmler belli oldu. Yılbaşı haftası sebebiyle bu hafta pek çok dizinin yeni bölümü yayınlanmadı. Bu noktada bu akşam günün dizilerinin yayınlanıp yayınlanmayacağını merak eden dizi severler 5 Ocak Kanal D, Show TV, ATV, TRT1 ve TV8 yayın akışı ile kontrollerini yapıyor. İşte 5 Ocak TV yayın kuşağı…