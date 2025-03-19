Giriş Tarihi: 19.03.2025 12:14
Güncelleme Tarihi: 19.03.2025
12:14
Twitter (X) çöktü mü, neden açılmıyor? 19 Mart Çarşamba Twitter'da erişim sorunu yaşanıyor!
Twitter'da yaşanan erişim problemleri devam ediyor. 19 Mart Çarşamba günü itibarıyla kullanıcılar "Bir sorun oluştu, yeniden yüklemeyi dene" uyarısıyla karşılaştı. Bu durumda ise "Twitter (X) çöktü mü, neden açılmıyor?" soruları yanıt aramaya başladı. Sorunun nedeni ve çözümü ile ilgili araştırmalar devam ediyor. Peki, Twitter (X) çöktü mü, ne zaman düzelir? İşte, detaylar...