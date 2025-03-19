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Haberler Fotohaber Twitter (X) çöktü mü, neden açılmıyor? 19 Mart Çarşamba Twitter'da erişim sorunu yaşanıyor!
Giriş Tarihi: 19.03.2025 12:14 Güncelleme Tarihi: 19.03.2025 12:14

Twitter (X) çöktü mü, neden açılmıyor? 19 Mart Çarşamba Twitter'da erişim sorunu yaşanıyor!

Twitter'da yaşanan erişim problemleri devam ediyor. 19 Mart Çarşamba günü itibarıyla kullanıcılar "Bir sorun oluştu, yeniden yüklemeyi dene" uyarısıyla karşılaştı. Bu durumda ise "Twitter (X) çöktü mü, neden açılmıyor?" soruları yanıt aramaya başladı. Sorunun nedeni ve çözümü ile ilgili araştırmalar devam ediyor. Peki, Twitter (X) çöktü mü, ne zaman düzelir? İşte, detaylar...

Twitter X çöktü mü, neden açılmıyor? 19 Mart Çarşamba Twitter’da erişim sorunu yaşanıyor!

Twitter çöktü mü sorusu 19 Mart Çarşamba günü platforma giriş yaparken sorun yaşayan kullanıcılar tarafından yanıt arıyor. Sabah saatlerinden itibaren Twitter'a giriş yapamayan kullanıcılar sorununun ne zaman çözüleceğini merak ediyor. Peki, Twitter (X) çöktü mü, neden açılmıyor? 19 Mart erişim sorununda son durum!

Twitter X çöktü mü, neden açılmıyor? 19 Mart Çarşamba Twitter’da erişim sorunu yaşanıyor!

TWİTTER ÇÖKTÜ MÜ, NEDEN AÇILMIYOR?

Dünyanın en çok kullanılan sosyal medya platformlarından biri olan X'e erişim problemleri yaşanıyor.

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Twitter X çöktü mü, neden açılmıyor? 19 Mart Çarşamba Twitter’da erişim sorunu yaşanıyor!

19 Mart Çarşamba günü sabah saatlerinden itibaren X'e girmeyi deneyen kullanıcılar, "Bir sorun oluştu. Yeniden yüklemeyi yeniden dene" uyarısıyla karşılaştı.

Twitter X çöktü mü, neden açılmıyor? 19 Mart Çarşamba Twitter’da erişim sorunu yaşanıyor!

19 MART ÇARŞAMBA TWİTTER'DA ERİŞİM SORUNU YAŞANIYOR!

Twitter'da erişim sorunu devam ediyor. Kullanıcılar, platforma erişim sağlayamadıklarını ve akışın yenilenmediğini bildirdi. Twitter'ın resmi destek hesabı veya yetkilileri tarafından henüz bir açıklama yapılmadı.

Sorunun kaynağı ve ne zaman çözüleceği henüz bilinmiyor.

Twitter X çöktü mü, neden açılmıyor? 19 Mart Çarşamba Twitter’da erişim sorunu yaşanıyor!