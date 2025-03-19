Twitter (X) çöktü mü, neden açılmıyor? 19 Mart Çarşamba Twitter'da erişim sorunu yaşanıyor!

19 MART ÇARŞAMBA TWİTTER'DA ERİŞİM SORUNU YAŞANIYOR!

Twitter'da erişim sorunu devam ediyor. Kullanıcılar, platforma erişim sağlayamadıklarını ve akışın yenilenmediğini bildirdi. Twitter'ın resmi destek hesabı veya yetkilileri tarafından henüz bir açıklama yapılmadı.

Sorunun kaynağı ve ne zaman çözüleceği henüz bilinmiyor.