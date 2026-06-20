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TYT İLE ALAN BÖLÜMLER 2026: YKS TYT puanıyla hangi bölüme girilir? 2 yıllık üniversite bölümleri neler?
Giriş Tarihi: 20.06.2026 06:12
TYT İLE ALAN BÖLÜMLER 2026: YKS TYT puanıyla hangi bölüme girilir? 2 yıllık üniversite bölümleri neler?
YKS'nin ilk oturumu olan Temel Yeterlilik Testi, 20-21 Haziran tarihlerinde gerçekleştirilecek sınav maratonunun başlangıcını oluşturuyor. TYT puanı ile tercih yapılabilen ön lisans programları, adaylar tarafından yoğun şekilde araştırılıyor. Üniversite tercih dönemine hazırlanan öğrenciler, 2 yıllık bölümler ve programlar hakkında bilgi edinmeye çalışıyor. İşte TYT puanıyla tercih edilebilecek bölümlere ilişkin detaylar...