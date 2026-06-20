TYT İLE ALAN BÖLÜMLER 2026: YKS TYT puanıyla hangi bölüme girilir? 2 yıllık üniversite bölümleri neler?

TYT İLE ALAN BÖLÜMLER

YKS 1. oturumu TYT ile alan bölümler aşağıdaki gibi sıralanıyor. Öte yandan tercih kılavuzu ile birlikte yeni bölümler de üniversitelere gelebilir. Bu nedenle tercihlere karar vermeden önce güncel kılavuzu beklemek önemli. İşte, geçtiğimiz yıllarda tercih listelerinde olan o bölümler:

Acil Durum ve Afet Yönetimi (2 Yıllık)

Açık Deniz Sondaj Teknolojisi (2 Yıllık)

Açık Deniz Tabanı Uygulamaları Teknolojisi (2 Yıllık)

Adalet (2 Yıllık)

Ağız ve Diş Sağlığı (2 Yıllık)

Alternatif Enerji Kaynakları Teknolojisi (2 Yıllık)

Ambalaj Tasarımı (2 Yıllık)

Ameliyathane Hizmetleri (2 Yıllık)

Anestezi (2 Yıllık)

Arıcılık (2 Yıllık)

Aşçılık (2 Yıllık)

Atçılık ve Antrenörlüğü (2 Yıllık)

Atık Yönetimi (2 Yıllık)

Avcılık ve Yaban Hayatı (2 Yıllık)

Ayakkabı Tasarım ve Üretimi (2 Yıllık)

Bağcılık (2 Yıllık)

Bahçe Tarımı (2 Yıllık)

Bankacılık ve Sigortacılık (2 Yıllık)

Basım ve Yayım Teknolojileri (2 Yıllık)

Bilgi Yönetimi (2 Yıllık)

Bilgisayar Destekli Tasarım ve Animasyon (2 Yıllık)

Bilgisayar Operatörlüğü (2 Yıllık)

Bilgisayar Programcılığı (2 Yıllık)

Bilgisayar Teknolojisi (2 Yıllık)

Bilişim Güvenliği Teknolojisi (2 Yıllık)

Bitki Koruma (2 Yıllık)

Biyokimya (2 Yıllık)

Biyomedikal Cihaz Teknolojisi Bölümü (2 Yıllık)

Boya Teknolojisi (2 Yıllık)

Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı (2 Yıllık)

Ceza İnfaz ve Güvenlik Hizmetleri (2 Yıllık)

CNC Programlama ve Operatörlüğü (2 Yıllık)

Coğrafi Bilgi Sistemleri (2 Yıllık)

Çay Tarımı ve İşleme Teknolojisi (2 Yıllık)

Çağrı Merkezi Hizmetleri (2 Yıllık)

Çevre Koruma ve Kontrol (2 Yıllık)

Çevre Sağlığı (2 Yıllık)

Çevre Temizliği ve Denetimi (2 Yıllık)

Çim Alan Tesisi ve Yönetimi (2 Yıllık)

Çini Sanatı ve Tasarımı (2 Yıllık)

Çocuk Gelişimi (2 Yıllık)

Çocuk Koruma ve Bakım Hizmetleri (2 Yıllık)

Çok Boyutlu Modelleme ve Animasyon (2 Yıllık)

Deniz Brokerliği (2 Yıllık)

Deniz Ulaştırma ve İşletme (2 Yıllık)

Deniz ve Liman İşletmeciliği (2 Yıllık)

Deri Teknolojisi (2 Yıllık)

Dezenfeksiyon, Sterilizasyon ve Antisepsi Teknikerliği (2 Yıllık)

Dış Ticaret (2 Yıllık)

Dijital Fabrika Teknolojileri (2 Yıllık)

Diş Protez Teknolojisi (2 Yıllık)