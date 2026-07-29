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TYT puanıyla alan bölümler ve taban puanları 2026: YKS TYT puanıyla hangi bölüme girerim?
Giriş Tarihi: 29.07.2026 09:25
TYT puanıyla alan bölümler ve taban puanları 2026: YKS TYT puanıyla hangi bölüme girerim?
2026 YKS tercih döneminin başlamasıyla birlikte TYT puanıyla alan bölümler adayların en çok araştırdığı konular arasında yer alıyor. Ön lisans programlarının yanı sıra TYT ile öğrenci kabul eden bazı lisans bölümlerinin taban puanları ve başarı sıralamaları, tercih listesini oluşturacak adaylara önemli bir yol gösteriyor.