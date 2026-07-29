Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Fotohaber TYT puanıyla alan bölümler ve taban puanları 2026: YKS TYT puanıyla hangi bölüme girerim?
Giriş Tarihi: 29.07.2026 09:25

TYT puanıyla alan bölümler ve taban puanları 2026: YKS TYT puanıyla hangi bölüme girerim?

2026 YKS tercih döneminin başlamasıyla birlikte TYT puanıyla alan bölümler adayların en çok araştırdığı konular arasında yer alıyor. Ön lisans programlarının yanı sıra TYT ile öğrenci kabul eden bazı lisans bölümlerinin taban puanları ve başarı sıralamaları, tercih listesini oluşturacak adaylara önemli bir yol gösteriyor.

  • ABONE OL
TYT puanıyla alan bölümler ve taban puanları 2026: YKS TYT puanıyla hangi bölüme girerim?

TYT puanıyla alan bölümler ve 2026 taban puanları, üniversite tercihlerini şekillendirecek adayların gündeminde bulunuyor. YÖK Atlas'ta yer alan geçmiş yıllara ait taban puanları, başarı sıralamaları ve kontenjan verileri incelenerek TYT puanına uygun 2 yıllık ve ilgili lisans programları için daha bilinçli tercih yapılabiliyor.

TYT puanıyla alan bölümler ve taban puanları 2026: YKS TYT puanıyla hangi bölüme girerim?

TYT PUANI İLE ALIM YAPAN 2 YILLIK BÖLÜMLER

  • Acil Durum ve Afet Yönetimi
  • Adalet
  • Ağız ve Diş Sağlığı
  • Alternatif Enerji Kaynakları Teknolojisi
  • Ambalaj Tasarımı
  • Ameliyathane Hizmetleri
  • Anestezi
  • Arıcılık
  • Aşçılık
  • Atçılık ve Antrenörlüğü
  • Atık Yönetimi
  • Avcılık ve Yaban Hayatı
  • Ayakkabı Tasarım ve Üretimi
  • Bağcılık
  • Bahçe Tarımı
  • Bankacılık ve Sigortacılık
  • Basım ve Yayın Teknolojileri
  • Basın ve Yayıncılık
  • Bilgi Güvenliği Teknolojisi
  • Bilgi Yönetimi
  • Bilgisayar Destekli Tasarım ve Animasyon
  • Bilgisayar Operatörlüğü
  • Bilgisayar Operatörlüğü (Engelliler Entegre YO)
  • Bilgisayar Programcılığı
  • Bilgisayar Teknolojisi
  • Bilişim Güvenliği Teknolojisi
  • Bitki Koruma
  • Biyokimya
  • Biyomedikal Cihaz Teknolojisi
  • Boya Teknolojisi
  • Büro Yönetimi ve Yönetici AsistanlığıTahribatsız Muayene
  • Tapu ve Kadastro
  • Tarım Teknolojisi
  • Tarım Makineleri
  • Tarımsal İşletmecilik
  • Tarla Bitkileri
  • Tekstil Teknolojisi
  • Tekstil ve Halı Makineleri
  • Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik
  • Tıbbi Görüntüleme Teknikleri
  • Tıbbi Laboratuvar Teknikleri
  • Tıbbi Tanıtım ve Pazarlama
  • Tıbbi ve Aromatik Bitkiler
  • Tohumculuk Teknolojisi
  • Turist Rehberliği
  • Turizm Animasyonu
  • Turizm ve Otel İşletmeciliği
  • Turizm ve Seyahat Hizmetleri
  • Coğrafi Bilgi Sistemleri
  • Ceza İnfaz ve Güvenlik Hizmetleri (2 Yıllık)
  • Çağrı Merkezi Hizmetleri
  • Çay Tarımı ve İşleme Teknolojisi
  • Çevre Koruma ve Kontrol
  • Çevre Sağlığı
  • Çevre Temizliği ve Denetimi
  • Çim Alan Tesisi ve Yönetimi
  • Çini Sanatı ve Tasarımı
  • Çocuk Gelişimi Çocuk Koruma ve Bakım Hizmetleri
  • Çok Boyutlu Modelleme ve Animasyon
  • Deniz Brokerliği
  • Deniz Ulaştırma ve İşletme
  • Deniz ve Liman İşletmeciliği
  • Deri Konfeksiyon
  • Deri Teknolojisi
  • Dezenfeksiyon, Sterilizasyon ve Antisepsi Teknikerliği
  • Dış Ticaret
  • Dijital Fabrika Teknolojileri
  • Diş Protez Teknolojisi
  • Diyaliz
  • Doğal Yapı Taşları Teknolojisi
  • Doğalgaz ve Tesisatı Teknolojisi
  • Döküm
  • Eczane Hizmetleri
  • Elektrik
  • Elektrik Enerjisi Üretim, İletim ve Dağıtımı
  • Elektrikli Cihaz Teknolojisi
  • Elektronik Haberleşme Teknolojisi
  • Elektronik Teknolojisi
  • Elektronörofizyoloji
  • Emlak Yönetimi
  • Endüstri Ürünleri Tasarımı
  • Endüstriyel Cam ve Seramik
  • Endüstriyel Hammaddeler İşleme Teknolojisi
  • Endüstriyel Kalıpçılık
  • Enerji Tesisleri İşletmeciliği
  • Engelli Bakımı ve Rehabilitasyon
  • Eser Koruma
  • Et ve Ürünleri Teknolojisi
  • E-Ticaret ve Pazarlama
  • Evde Hasta Bakımı
  • Fındık Eksperliği
  • Fidan Yetiştiriciliği
  • Fizyoterapi
  • Fotoğrafçılık ve Kameramanlık
  • Geleneksel El Sanatları
  • Gemi İnşaatı
  • Gemi Makineleri İşletme
  • Geoteknik
  • Gıda Kalite Kontrolü ve Analizi
  • Gıda Teknolojisi
  • Giyim Üretim Teknolojisi
  • Grafik Tasarımı
  • Halıcılık ve Kilimcilik
  • Halkla İlişkiler ve Tanıtım
  • Harita ve Kadastro
  • Hava Lojistiği
  • Hibrid ve Elektrikli Taşıtlar Teknolojisi
  • Hukuk Büro Yönetimi ve Sekreterliği
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
TYT puanıyla alan bölümler ve taban puanları 2026: YKS TYT puanıyla hangi bölüme girerim?
  • İç Mekan Tasarımı
  • İklimlendirme ve Soğutma Teknolojisi
  • İkram Hizmetleri
  • İlahiyat (Önlisans)
  • İlk ve Acil Yardım
  • İnsan Kaynakları Yönetimi
  • İnsansız Hava Aracı Teknolojisi ve Operatörlüğü
  • İnşaat Teknolojisi
  • İnternet ve Ağ Teknolojileri
  • İş Makineleri Operatörlüğü
  • İş Sağlığı ve Güvenliği
  • İş ve Uğraşı Terapisi
  • İşletme Yönetimi
  • Kaynak Teknolojisi
  • Kimya Teknolojisi
  • Kontrol ve Otomasyon Teknolojisi
  • Kooperatifçilik
  • Kozmetik Teknolojisi
  • Kuyumculuk ve Takı Tasarımı
  • Kültürel Miras ve Turizm
  • Kümes Hayvanları Yetiştiriciliği
  • Laborant ve Veteriner Sağlık
  • Laboratuvar Teknolojisi
  • Lojistik
TYT puanıyla alan bölümler ve taban puanları 2026: YKS TYT puanıyla hangi bölüme girerim?
  • Maden Teknolojisi
  • Makine
  • Makine, Resim ve Konstrüksiyon
  • Maliye
  • Mantarcılık
  • Marina ve Yat İşletmeciliği
  • Marka İletişimi
  • Medya ve İletişim
  • Mekatronik
  • Menkul Kıymetler ve Sermaye Piyasası
  • Mermer Teknolojisi
  • Metalurji
  • Meyve ve Sebze İşleme Teknolojisi
  • Mimari Dekoratif Sanatlar
  • Mimari Restorasyon
  • Mobil Teknolojileri
  • Mobilya ve Dekorasyon
  • Moda Tasarımı
  • Moda Yönetimi
  • Muhasebe ve Vergi Uygulamaları
  • Nüfus ve Vatandaşlık
  • Nükleer Teknoloji ve Radyasyon Güvenliği
  • Nükleer Tıp Teknikleri
TYT puanıyla alan bölümler ve taban puanları 2026: YKS TYT puanıyla hangi bölüme girerim?
  • Odyometri
  • Optisyenlik
  • Organik Tarım
  • Ormancılık ve Orman Ürünleri
  • Ortopedik Protez ve Ortez
  • Otobüs Kaptanlığı
  • Otomotiv Gövde ve Yüzey İşlem Teknolojileri
  • Otomotiv Teknolojisi
  • Otopsi Yardımcılığı
  • Özel Güvenlik ve Koruma
TYT puanıyla alan bölümler ve taban puanları 2026: YKS TYT puanıyla hangi bölüme girerim?
  • Pastacılık ve Ekmekçilik
  • Patoloji Laboratuvar Teknikleri
  • Pazarlama
  • Perakende Satış ve Mağaza Yönetimi
  • Peyzaj ve Süs Bitkileri Yetiştiriciliği
  • Podoloji
  • Polimer Teknolojisi
  • Posta Hizmetleri
  • Radyo ve Televizyon Programcılığı
  • Radyo ve Televizyon Teknolojisi
  • Radyoterapi
  • Rafineri ve Petro-Kimya Teknolojisi
  • Raylı Sistemler Elektrik ve Elektronik
  • Raylı Sistemler İşletmeciliği
  • Raylı Sistemler Makine Teknolojisi
  • Raylı Sistemler Makinistliği
  • Raylı Sistemler Yol Teknolojisi
  • Reklamcılık
TYT puanıyla alan bölümler ve taban puanları 2026: YKS TYT puanıyla hangi bölüme girerim?
  • Saç Bakımı ve Güzellik Hizmetleri
  • Sağlık Bilgi Sistemleri Teknikerliği
  • Sağlık Kurumları İşletmeciliği
  • Sağlık Turizmi İşletmeciliği
  • Sahne Işık ve Ses Teknolojileri
  • Sahne ve Dekor Tasarımı
  • Seracılık
  • Seramik, Cam ve Çinicilik
  • Silah Sanayi Teknikerliği
  • Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri
  • Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği
  • Sivil Savunma ve İtfaiyecilik
  • Sondaj Teknolojisi
  • Sosyal Güvenlik
  • Sosyal Hizmetler
  • Sosyal Medya Yöneticiliği
  • Spor Yönetimi
  • Su Altı Teknolojisi
  • Su Ürünleri İşleme Teknolojisi
  • Sulama Teknolojisi
  • Süt ve Besi Hayvancılığı
  • Süt ve Ürünleri Teknolojisi
  • Şarap Üretim Teknolojisi
  • Uçak Teknolojisi
  • Uçuş Harekat Yöneticiliği
  • Ulaştırma ve Trafik Hizmetleri
  • Un ve Unlu Mamuller Teknolojisi (Değirmencilik)
  • Uygulamalı İngilizce ve Çevirmenlik
  • Uygulamalı İspanyolca ve Çevirmenlik
  • Uygulamalı Rusça ve Çevirmenlik
  • Üretimde Kalite Kontrol
  • Web Tasarımı ve Kodlama
  • Yağ Endüstrisi
  • Yapı Denetimi
  • Yapı Ressamlığı
  • Yapı Tesisat Teknolojisi
  • Yapı Yalıtım Teknolojisi
  • Yaşlı Bakımı
  • Yat Kaptanlığı
  • Yeni Medya ve Gazetecilik
  • Yerel Yönetimler
  • Zeytincilik ve Zeytin İşleme Teknolojisi
TYT puanıyla alan bölümler ve taban puanları 2026: YKS TYT puanıyla hangi bölüme girerim?

Not: Listeler, 2025 yerleştirme verileri referans alınarak hazırlanmış olup 2026 tercih döneminde ÖSYM'nin güncel tercih kılavuzunun yayımlanmasıyla birlikte kontrol edilmelidir. Her yıl taban puanlar kontenjan, başvuru yoğunluğu ve başarı sıralamalarına göre değişiklik gösterebilir.

2 YILLIK ÜNİVERSİTELERİN ALIM YAPTIĞI EN DÜŞÜK PUANLAR (tablo 3)

TYT puanıyla alan bölümler ve taban puanları 2026: YKS TYT puanıyla hangi bölüme girerim?

TYT İLE ALAN 4 YILLIK BÖLÜMLER VAR MI?

Üniversite adayları arasında en çok merak edilen konulardan biri, sadece temel oturum olan TYT puanıyla 4 yıllık bir lisans programına yerleşmenin mümkün olup olmadığıdır. ÖSYM'nin merkezi yerleştirme sisteminde genel kural olarak 4 yıllık lisans bölümleri AYT veya YDT puan türleriyle öğrenci kabul ederken, sadece TYT puanıyla girilebilen 4 yıllık lisans programları da mevcuttur. Bu ayrıcalıklı sisteme dahil olan bölümler ve geçiş yolları şu şekildedir:

TYT puanıyla alan bölümler ve taban puanları 2026: YKS TYT puanıyla hangi bölüme girerim?

ÖZEL YETENEK SINAVIYLA ALAN LİSANS BÖLÜMLERİ

TYT puanıyla 4 yıllık bir fakülteye girmenin en yaygın yolu özel yetenek sınavlarıdır. ÖSYM'nin belirlediği TYT taban baraj puanını aşan adaylar; Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği, Antrenörlük, Grafik Tasarım, İç Mimarlık, Moda Tasarımı, Konservatuvar Programları (Müzik, Oyunculuk vb.) ve Resim İş Öğretmenliği gibi 4 yıllık lisans bölümlerine, üniversitelerin düzenlediği yetenek sınavlarına katılarak doğrudan TYT puanıyla yerleşebilirler.

TYT puanıyla alan bölümler ve taban puanları 2026: YKS TYT puanıyla hangi bölüme girerim?

YÜKSEKOKUL BÜNYESİNDEKİ BAZI LİSANS PROGRAMLARI

Bazı üniversitelerin "Fakülte" yerine "Yüksekokul" bünyesinde yer alan 4 yıllık uygulamalı lisans programları geçmiş dönemlerde TYT ile öğrenci kabul etmiştir. Ancak ÖSYM kılavuzlarında yapılan güncellemelerle bu bölümlerin çok büyük bir kısmı artık AYT puan türlerine (Sayısal, Sözel, Eşit Ağırlık) dahil edilmiştir. Bu nedenle tercih yaparken güncel kılavuzdaki puan türü sütununu titizlikle incelemek büyük önem arz etmektedir.

TYT puanıyla alan bölümler ve taban puanları 2026: YKS TYT puanıyla hangi bölüme girerim?

2 YILLIKTAN 4 YILLIĞA GEÇİŞ

Doğrudan merkezi yerleştirmede TYT ile 4 yıllık bir bölüme puanı yetmeyen veya yerleşemeyen adaylar için en güçlü alternatif Dikey Geçiş Sınavı (DGS) olarak öne çıkmaktadır. TYT puanıyla girilen 2 yıllık bir ön lisans programından (örneğin Bilgisayar Programcılığı veya Adalet) mezun olan öğrenciler, DGS'ye girerek eğitimlerini 4 yıllık lisans programlarına (Bilgisayar Mühendisliği veya Hukuk gibi) tamamlayabilirler. Bu yöntem, dolaylı yoldan TYT puanını 4 yıllık bir diplomaya dönüştürmenin en etkili yoludur.

Haber Girişi Aleyna Bilgetekin - Editör

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
SON DAKİKA