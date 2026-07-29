TYT puanıyla alan bölümler ve taban puanları 2026: YKS TYT puanıyla hangi bölüme girerim?

TYT İLE ALAN 4 YILLIK BÖLÜMLER VAR MI?

Üniversite adayları arasında en çok merak edilen konulardan biri, sadece temel oturum olan TYT puanıyla 4 yıllık bir lisans programına yerleşmenin mümkün olup olmadığıdır. ÖSYM'nin merkezi yerleştirme sisteminde genel kural olarak 4 yıllık lisans bölümleri AYT veya YDT puan türleriyle öğrenci kabul ederken, sadece TYT puanıyla girilebilen 4 yıllık lisans programları da mevcuttur. Bu ayrıcalıklı sisteme dahil olan bölümler ve geçiş yolları şu şekildedir: