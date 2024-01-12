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Haberler Fotohaber Üç aylar başladı mı, bugün mü idrak edilecek? Diyanet Takvimi ile Üç ayların başlangıcı ve bitişi
Giriş Tarihi: 12.01.2024 15:45 Güncelleme Tarihi: 12.01.2024 15:45

Üç aylar başladı mı, bugün mü idrak edilecek? Diyanet Takvimi ile Üç ayların başlangıcı ve bitişi

Diyanet İşleri takvimi ile Recep, Şaban ve Ramazan aylarından oluşan üç ayların bu yıl hangi günlere denk geldiği belli oldu. Regaip Kandili, Miraç Kandili, Berat Kandili ve Kadir Gecesi'ni barındıran bu aylarda ibadet etmenin feyzi bir başkadır. Bu sebeple bu günlerde Allah'la yakın olmak, onun rızasını ve takdirini kazanmak isteyenler üç aylarda neler yapılır, ibadetleri nelerdir öğrenmek istiyor. Peki; 2024 üç aylar ne zaman başlıyor?

Üç aylar başladı mı, bugün mü idrak edilecek? Diyanet Takvimi ile Üç ayların başlangıcı ve bitişi

Recep, Şaban ve Ramazan aylarından oluşan üç aylar her yıl olduğu gibi bu yılda coşkuyla karşılandı. Bolluk ve bereket ayları olarak da bilinen bu günlerde ibadet etmenin önemi ve anlamı oldukça fazla. Bu ayların feyzinden yararlanmak isteyenler üç aylarda neler yapılır, ibadetleri nelerdir öğrenmek istiyor. Peki; Üç aylar ne zaman başlayacak, başladı mı?

Üç aylar başladı mı, bugün mü idrak edilecek? Diyanet Takvimi ile Üç ayların başlangıcı ve bitişi

ÜÇ AYLAR BAŞLADI MI?
Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan 2024 dini takvimi sonrasında üç ayların başlangıç tarihi belli oldu.

Buna göre; Üç aylar, Receb ayıyla birlikte 12 Ocak 2024 Cuma günü (Bugün) başlayacak.

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Üç aylar başladı mı, bugün mü idrak edilecek? Diyanet Takvimi ile Üç ayların başlangıcı ve bitişi

2024 ÜÇ AYLAR NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

2024 üç aylar bugün yani 12 Ocak günü itibarıyla başladı. Arkasından gelen Şaban ve Ramazan ayı tarihleri ise şöyle;

12 Ocak 2024 tarihinde Receb ayı,

11 Şubat 2024 tarihinde Şaban ayı,

11 Mart 2024 tarihinde Ramazan ayı başlıyor.

Üç aylar başladı mı, bugün mü idrak edilecek? Diyanet Takvimi ile Üç ayların başlangıcı ve bitişi

2024 DİNİ GÜNLER TAKVİMİ

11 Ocak Perşembe: Regaib Kandili

12 Ocak Cuma: Üç Ayların Başlangıcı

6 Şubat Salı: Mirac Kandili

24 Şubat Cumartesi: Berat Kandili

11 Mart Pazartesi: Ramazan Başlangıcı

5 Nisan Cuma: Kadir Gecesi

9 Nisan Salı: Arefe

10 Nisan Pazartesi: Ramazan Bayramı (1.Gün)

11 Nisan Salı: Ramazan Bayramı (2.Gün)

12 Nisan Çarşamba: Ramazan Bayramı (3.Gün)

Üç aylar başladı mı, bugün mü idrak edilecek? Diyanet Takvimi ile Üç ayların başlangıcı ve bitişi

15 Haziran Cumartesi: Arefe

16 Haziran Pazar: Kurban Bayramı (1.Gün)

17 Haziran Pazartesi: Kurban Bayramı (2.Gün)

18 Haziran Salı: Kurban Bayramı (3.Gün)

19 Haziran Çarşamba: Kurban Bayramı (4.Gün)

7 Temmuz Pazar: Hicri Yılbaşı

16 Temmuz Salı: Aşure Günü

14 Eylül Cumartesi: Mevlid Kandili

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