Giriş Tarihi: 12.01.2024 15:45
Güncelleme Tarihi: 12.01.2024
15:45
Üç aylar başladı mı, bugün mü idrak edilecek? Diyanet Takvimi ile Üç ayların başlangıcı ve bitişi
Diyanet İşleri takvimi ile Recep, Şaban ve Ramazan aylarından oluşan üç ayların bu yıl hangi günlere denk geldiği belli oldu. Regaip Kandili, Miraç Kandili, Berat Kandili ve Kadir Gecesi'ni barındıran bu aylarda ibadet etmenin feyzi bir başkadır. Bu sebeple bu günlerde Allah'la yakın olmak, onun rızasını ve takdirini kazanmak isteyenler üç aylarda neler yapılır, ibadetleri nelerdir öğrenmek istiyor. Peki; 2024 üç aylar ne zaman başlıyor?