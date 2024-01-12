Üç aylar başladı mı, bugün mü idrak edilecek? Diyanet Takvimi ile Üç ayların başlangıcı ve bitişi

Recep, Şaban ve Ramazan aylarından oluşan üç aylar her yıl olduğu gibi bu yılda coşkuyla karşılandı. Bolluk ve bereket ayları olarak da bilinen bu günlerde ibadet etmenin önemi ve anlamı oldukça fazla. Bu ayların feyzinden yararlanmak isteyenler üç aylarda neler yapılır, ibadetleri nelerdir öğrenmek istiyor. Peki; Üç aylar ne zaman başlayacak, başladı mı?