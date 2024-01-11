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Haberler Fotohaber Üç aylar ibadetleri, duaları, orucu ve namazı: Üç aylarda yapılacak ibadetler nelerdir, üç aylarda neler yapılır?
Giriş Tarihi: 11.01.2024 12:10 Güncelleme Tarihi: 11.01.2024 12:10

Üç aylar ibadetleri, duaları, orucu ve namazı: Üç aylarda yapılacak ibadetler nelerdir, üç aylarda neler yapılır?

Üç aylar ibadetleri milyonlarca Müslüman tarafından araştırılmaya başlandı. Recep, Şaban ve Ramazan'ı kapsayan mübarek üç aylar 12 Ocak Cuma günü başlıyor. Bolluk ve bereket ayı olarak bilinen bu ayları ibadet ve dua ederek, zikir çekerek geçirmek isteyenler, manevi huzura kavuşmak için ''Üç aylarda yapılacak ibadetler nelerdir, hangi dualar okunur?'' sorularına yanıt arıyor. Üç aylar ibadetleri, duaları, orucu ve namazı için Diyanet İşleri Başkanlığı açıklamaları araştırılıyor. İşte Peygamber Efendimiz'in (s.a.v.) Recep, Şaban ve Ramazan ayında yaptığı ibadetler ve 3 aylarda yapılması gerekenler hakkında ayrıntılı bilgiler...

Üç aylar ibadetleri, duaları, orucu ve namazı: Üç aylarda yapılacak ibadetler nelerdir, üç aylarda neler yapılır?

Recep ayı ile başlayan ve Ramazan ayı ile biten üç aylar gelip çattı. İslam aleminde rahmet, mağfiret ve bereket ayı olarak tanımlanan mübarek üç ayların başlangıcı Recep ayında yapılan ibadetler için araştırmalar hız kazandı. Dua ve tövbelerin Allah katında daha çok kabul olunduğuna inanılan bu aylara erişmenin huzurunu yaşayan Müslümanlar, ''Üç aylarda yapılacak ibadetler nelerdir, hangi dualar, sureler okunur?'' sorusuna yanıt arıyor. Peygamber Efendimiz'in (s.a.v.) uyguladığı şekilde ibadet etmek isteyen müminler, 3 aylarda yapılacak olan ibadetler, okunacak dualar, sureler araştırmasına çıktı. İşte, Üç aylar ibadetleri, duaları, orucu ve namazı hakkında ayrıntılı bilgiler!

Üç aylar ibadetleri, duaları, orucu ve namazı: Üç aylarda yapılacak ibadetler nelerdir, üç aylarda neler yapılır?

ÜÇ AYLARDA HANGİ İBADETLER YAPILIR?

Üç aylar, Müslümanların diğer aylara oranla daha fazla ibadet, dua, zikir, hayır ve hasenat işleriyle meşgul oldukları zaman dilimleridir.

Üç Aylar, dua ve tövbelerimizin kabul edilme ümidini daha fazla hissedeceğimiz aylardır. Recep Ayı ile başlayan, Şaban ile devam eden ve Ramazan Ayı ile sona eren Üç ayları dualarla ibadetlerle geçirmek çok önemlidir.

Hazreti Muhammed Efendimiz (s.a.v) Recep ayı geldiğinde "Ya Rabb, Recep ve Şaban ayını bizim için bereketli kıl, mübarek eyle ve bizi Ramazan ayına ulaştır." diye dua etmiştir. Hazreti Muhammed (s.a.v) Recep ve Şaban aylarında diğer aylara oranla daha fazla nafile oruç tutmuştur.

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Üç aylar ibadetleri, duaları, orucu ve namazı: Üç aylarda yapılacak ibadetler nelerdir, üç aylarda neler yapılır?

ÜÇ AYLAR DUASI OKUNUŞU

"Allâhümme bârik lenâ fi Recebe ve Şa'bân, ve bellignâ Ramazân."

Üç aylar ibadetleri, duaları, orucu ve namazı: Üç aylarda yapılacak ibadetler nelerdir, üç aylarda neler yapılır?

TÜRKÇE MEALİ

Üç Aylar girdiği zaman Hz. Peygamber (S.A.V.) şöyle dua ederdi; " Ey Allah'ım; Recep ve Şabanı bize mübarek kıl, bizi Ramazana kavuştur."

Hz. Peygamber (S.A.V.); başka bir hadis-i şeriflerinde ise;" Recep Allah'ın ayı, Şaban benim ayım, Ramazanda ümmetimin ayıdır." Buyurarak bu ayların manevi feyzine işaret buyurmuşlardır.

Üç aylar ibadetleri, duaları, orucu ve namazı: Üç aylarda yapılacak ibadetler nelerdir, üç aylarda neler yapılır?

RECEP AYININ İLK ON GÜNÜNDE OKUNACAK DUA

Allâhümme bârik lenâ fî recebe ve şa'bân ve belliğnâ ramazân vehtimlenâ bil-îmân ve yessirlenâ bil-Kur'ân.

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