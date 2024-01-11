Üç aylar ibadetleri, duaları, orucu ve namazı: Üç aylarda yapılacak ibadetler nelerdir, üç aylarda neler yapılır?

Giriş Tarihi: 11.01.2024 12:10
Güncelleme Tarihi: 11.01.2024
12:10
Üç aylar ibadetleri milyonlarca Müslüman tarafından araştırılmaya başlandı. Recep, Şaban ve Ramazan'ı kapsayan mübarek üç aylar 12 Ocak Cuma günü başlıyor. Bolluk ve bereket ayı olarak bilinen bu ayları ibadet ve dua ederek, zikir çekerek geçirmek isteyenler, manevi huzura kavuşmak için ''Üç aylarda yapılacak ibadetler nelerdir, hangi dualar okunur?'' sorularına yanıt arıyor. Üç aylar ibadetleri, duaları, orucu ve namazı için Diyanet İşleri Başkanlığı açıklamaları araştırılıyor. İşte Peygamber Efendimiz'in (s.a.v.) Recep, Şaban ve Ramazan ayında yaptığı ibadetler ve 3 aylarda yapılması gerekenler hakkında ayrıntılı bilgiler...