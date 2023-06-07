Üç Kız Kardeş 53. Bölüm fragmanı izle ekranı! Kanal D ile (sezon finali) Üç Kız Kardeş yeni bölüm fragmanı ile gelecek bölümde neler olacak?

ÜÇ KIZ KARDEŞ 52. BÖLÜM ÖZETİ

Türkan, Kartal'a sorduğu sorudan beklediği cevabı alamaz. Ancak Kartal'ın, Türkan ve Somer'i de bir arada tutabileceği başka bir teklifi vardır. Dönüş geçmişiyle yüzleştikten sonra derin ve endişe veren bir sessizliğe bürünür. Derya'nın içiyse, Dönüş'e açıkladığı gerçekler nedeniyle rahat değildir.