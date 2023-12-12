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Haberler Fotohaber ÜÇ KIZ KARDEŞ 67. BÖLÜM FRAGMAN || KANAL D ile Üç Kız Kardeş yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?
Giriş Tarihi: 12.12.2023 18:59 Güncelleme Tarihi: 12.12.2023 18:59

ÜÇ KIZ KARDEŞ 67. BÖLÜM FRAGMAN || KANAL D ile Üç Kız Kardeş yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Kanal D ekranlarının sevilen dizisi Üç Kız Kardeş izleyiciler tarafından yakından takip edilyor. İzleyicinin severek takip ettiği dizide 66. bölümün ardından yeni bölüm fragmanı merak edilid. İzleyiciyi ekranlara kilitleyen güçlü hikayesi ve başarılı oyunculuklarıyla her hafta Salı akşamı yayınlanıyor. Türkan ve Somer'in hikayesi nasıl ilerleyecek, her hafta bir sorun yaşayan çifti yeni sorunlar mı bekliyor? Peki, ANAL D ile Üç Kız Kardeş yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? İşte, Üç Kız Kardeş 67. Bölüm fragmanı izle linki!

ÜÇ KIZ KARDEŞ 67. BÖLÜM FRAGMAN || KANAL D ile Üç Kız Kardeş yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Yeni bölümleriyle Salı akşamı saat 20.00'de Kanal D'de yer alan Üç Kız Kardeş'in başrollerinde Özgü Kaya, Berker Güven, Almila Ada, Melisa Berberoğlu ve Reha Özcan gibi başarılı oyuncular yer alıyor. Türkan ve Somer'in hikayesi her hafta nasıl ilerleyecek merak konusu. Dizinin sevilen çifti tam huzura kavuşurken yeni bir sorun cereyan ediyor. Peki, Üç Kız Kardeş yeni bölüm fragmanı ile gelecek hafta neler olacak? İşte, Üç Kız Kardeş 67. bölüm fragman!

ÜÇ KIZ KARDEŞ 67. BÖLÜM FRAGMAN || KANAL D ile Üç Kız Kardeş yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

ÜÇ KIZ KARDEŞ SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Türkan kendi adaletinin peşine giderken, Somer onu yolundan çevirerek daha ağır, duygusal bir esaretin içine atmıştır. Bu esaretle birlikte, Somer de bu yaptığıyla huzursuz olup kendiyle savaşmaya başlar. Rüçhan ise Türkan için sinsice planını hayata geçirmiş, acımasızca intikam almanın peşindedir.

Diğer taraftan Kartal, Kormanlar Zeytinciliğin sonunu getirecek teklifini sunar. Ancak Somer Kartal'ın Mustafa üzerinden kurduğu manipülasyonlarına teslim olmayacaktır. Uzay, Dönüş'ün kalbini kazanma çabasıyla yeni sürprizlerle hazırlarken bir an da kendini Serdar'ın karşısında bulur. Serdar her ne kadar Dönüş'ü kaybettiğini düşünse de Uzay'ın Dönüş'ü kazanma yolculuğuna engel olmaya çalışır.

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ÜÇ KIZ KARDEŞ 67. BÖLÜM FRAGMAN || KANAL D ile Üç Kız Kardeş yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Somer, Türkan'a yaptıklarının bedelini ödetmek ister ama onu bu halde görmeye dayanamaz. Öte yandan Kartal, Korman Ailesine savaş açar. Türkan'ın acı çekmesini isteyen Rüçhan, onu kaldığı rutubetli odada gizice izler. Türkan ise Rüçhan'a karşı olan nefretinden hiçbir şey kaybetmez. Peki, Somer, Türkan'ı affedecek mi?

ÜÇ KIZ KARDEŞ 67. BÖLÜM FRAGMAN || KANAL D ile Üç Kız Kardeş yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Türkan, Somer'in kendisini hala çok sevdiğinin farkında. Ancak Somer, Türkan'ın kendisinin dışında bir hayatı olmasını istemiyor ve onu kısıtlıyor. Türkan bu durumdan çok rahatsız oluyor. Rüçhan ise Türkan'ın acı çekmesi için elinden geleni yapıyor. Peki Rüçhan, Türkan'ı zehirledi mi? Türkan, Somer'e yaşadıklarının çok ağır olduğunu ve cezasını fazla fazla çektiğini söylüyor. Türkan, Somer'in kendisine acı çektirmekten zevk aldığını söylüyor. Somer'se Türkan'a onu cezalandırarak kendisini de cezalandırdığını söylüyor.

ÜÇ KIZ KARDEŞ 67. BÖLÜM FRAGMAN || KANAL D ile Üç Kız Kardeş yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

ÜÇ KIZ KARDEŞ 67. BÖLÜM FRAGMAN İZLE 🎬

Yeni bölüm fragmanını aşağıda yer alan linkten izleyebilirsiniz!

kanald.com.tr/uc-kiz-kardes/fragmanlar

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