ÜÇ KIZ KARDEŞ 67. BÖLÜM FRAGMAN || KANAL D ile Üç Kız Kardeş yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

ÜÇ KIZ KARDEŞ SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Türkan kendi adaletinin peşine giderken, Somer onu yolundan çevirerek daha ağır, duygusal bir esaretin içine atmıştır. Bu esaretle birlikte, Somer de bu yaptığıyla huzursuz olup kendiyle savaşmaya başlar. Rüçhan ise Türkan için sinsice planını hayata geçirmiş, acımasızca intikam almanın peşindedir.

Diğer taraftan Kartal, Kormanlar Zeytinciliğin sonunu getirecek teklifini sunar. Ancak Somer Kartal'ın Mustafa üzerinden kurduğu manipülasyonlarına teslim olmayacaktır. Uzay, Dönüş'ün kalbini kazanma çabasıyla yeni sürprizlerle hazırlarken bir an da kendini Serdar'ın karşısında bulur. Serdar her ne kadar Dönüş'ü kaybettiğini düşünse de Uzay'ın Dönüş'ü kazanma yolculuğuna engel olmaya çalışır.

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