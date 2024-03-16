Üç Kız Kardeş 78. Bölüm izle ekranı! Üç Kız Kardeş son bölüm izle Kanal D dizi ekranında!

Giriş Tarihi: 16.03.2024 19:40
Güncelleme Tarihi: 16.03.2024
19:40
Üç Kız Kardeş son bölüm izle ekranı 16 Mart 2024 Cumartesi akşamı yayınlanan bölüm için sorgulanıyor. Kanal D'nin başrollerinde Reha Özcan, Berker Güven, Özgü Kaya ve Veda Yurtsever'in yer aldığı dizi, Türkan'ın yaptığı evlilikle birlikte yaşananları ele alıyor. Dram ve romantik türdeki yapımda bu hafta Kartal, Adnan'ı yakalatmak için organize olmuşken, Derya'nın buluşma yerine gitmesiyle işler tersine döner. İşte, 16 Mart 2024 Kanal D ile Üç Kız Kardeş 78. bölüm izle full HD, tek parça, kesintisiz seçenekleri…