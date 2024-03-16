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Haberler Fotohaber Üç Kız Kardeş 78. Bölüm izle ekranı! Üç Kız Kardeş son bölüm izle Kanal D dizi ekranında!
Giriş Tarihi: 16.03.2024 19:40 Güncelleme Tarihi: 16.03.2024 19:40

Üç Kız Kardeş 78. Bölüm izle ekranı! Üç Kız Kardeş son bölüm izle Kanal D dizi ekranında!

Üç Kız Kardeş son bölüm izle ekranı 16 Mart 2024 Cumartesi akşamı yayınlanan bölüm için sorgulanıyor. Kanal D'nin başrollerinde Reha Özcan, Berker Güven, Özgü Kaya ve Veda Yurtsever'in yer aldığı dizi, Türkan'ın yaptığı evlilikle birlikte yaşananları ele alıyor. Dram ve romantik türdeki yapımda bu hafta Kartal, Adnan'ı yakalatmak için organize olmuşken, Derya'nın buluşma yerine gitmesiyle işler tersine döner. İşte, 16 Mart 2024 Kanal D ile Üç Kız Kardeş 78. bölüm izle full HD, tek parça, kesintisiz seçenekleri…

Üç Kız Kardeş 78. Bölüm izle ekranı! Üç Kız Kardeş son bölüm izle Kanal D dizi ekranında!

Kanal D'nin dram ve romantik türdeki dizisi Üç Kız Kardeş 78. bölüm izle ekranı araştırılmaya başladı. Reha Özcan, Berker Güven, Özgü Kaya, Almila Ada, Melisa Berberoğlu, Veda Yurtsever gibi isimleri buluşturan yapım, bu hafta yeni bölümüyle ekranlara geliyor. 78. Bölümde Somer, Derya ve Kartal'ın yakınlığına şahit olunca, Somer ve Kartal'ın iş birliğine de gölge düşer. Yeni bölümü saatler 20.00'yi gösterdiğinde Kanal D ekranı üzerinden canlı olarak takip edebilirsiniz. İşte, Kanal D ile Üç Kız Kardeş son bölüm izle ekranı full HD, tek parça, kesintisiz seçenekleri ve tüm detaylar.

Üç Kız Kardeş 78. Bölüm izle ekranı! Üç Kız Kardeş son bölüm izle Kanal D dizi ekranında!

ÜÇ KIZ KARDEŞ SON BÖLÜM İZLE!

Yapımcılığını Ali Gündoğdu ve İnci Gündoğdu'nun üstlendiği, İclal Aydın'ın satış rekorları kıran aynı isimli romanından uyarlanan dizisi Kanal D'nin Süreç Film imzalı dizisi Üç Kız Kardeş, 78. bölümüyle saat 20.00'de izleyiciyle buluşacak.

16 Mart 2024 Cumartesi akşamı ekranlara gelen son bölümü aşağıdaki link aracılığıyla izleyebilirsiniz.

Üç Kız Kardeş 78. Bölüm izlemek için tıklayınız:

https://www.kanald.com.tr/canli-yayin

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Üç Kız Kardeş 78. Bölüm izle ekranı! Üç Kız Kardeş son bölüm izle Kanal D dizi ekranında!

ÜÇ KIZ KARDEŞ 78. BÖLÜM ÖZETİ

Kartal, Adnan'ı yakalatmak için organize olmuşken, Derya'nın buluşma yerine gitmesiyle işler tersine döner.

Üç Kız Kardeş 78. Bölüm izle ekranı! Üç Kız Kardeş son bölüm izle Kanal D dizi ekranında!

Somer, Derya ve Kartal'ın yakınlığına şahit olunca, Somer ve Kartal'ın iş birliğine de gölge düşer.

Üç Kız Kardeş 78. Bölüm izle ekranı! Üç Kız Kardeş son bölüm izle Kanal D dizi ekranında!

Derya, Kartal için endişelense de Kartal'ın geleceği artık Somer'in iki dudağı arasındadır.

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