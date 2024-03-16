Üç Kız Kardeş 78. Bölüm izle ekranı! Üç Kız Kardeş son bölüm izle Kanal D dizi ekranında!

Kanal D'nin dram ve romantik türdeki dizisi Üç Kız Kardeş 78. bölüm izle ekranı araştırılmaya başladı. Reha Özcan, Berker Güven, Özgü Kaya, Almila Ada, Melisa Berberoğlu, Veda Yurtsever gibi isimleri buluşturan yapım, bu hafta yeni bölümüyle ekranlara geliyor. 78. Bölümde Somer, Derya ve Kartal'ın yakınlığına şahit olunca, Somer ve Kartal'ın iş birliğine de gölge düşer. Yeni bölümü saatler 20.00'yi gösterdiğinde Kanal D ekranı üzerinden canlı olarak takip edebilirsiniz. İşte, Kanal D ile Üç Kız Kardeş son bölüm izle ekranı full HD, tek parça, kesintisiz seçenekleri ve tüm detaylar.