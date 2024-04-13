Üç Kız Kardeş yeni bölüm bu akşam var mı, yayınlanacak mı? KANAL D ile dizisi Üç Kız Kardeş 82.bölüm yayın tarihi

ÜÇ KIZ KARDEŞ SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Somer ve Türkan, Sevilay'ın kaldığı evde yangın çıkınca alevlerin arasında kalıyor!

Türkan, Somer'in kendisine zarar verdiği imasında bulunur. Taksi durağındaki adamlar da Türkan'ı rahatsız ettiğini düşünerek Somer'i dövmeye kalkar. Türkan, Somer'i rezil eder. Efe kaybolur. Sadık, Efe'yi bulmaya çalışırken, Kartal ve Derya da yardıma gelir. Efe sonunda bulunur ve Derya'ya teslim edilir. Müjgan, göründüğü gibi iyi bir insan değildir ve Sadık da bunun farkında değildir. Fatih ve Cevriye Sadık'ın gerçekleri görmesi için çırpınır.