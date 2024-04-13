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Haberler Fotohaber Üç Kız Kardeş yeni bölüm bu akşam var mı, yayınlanacak mı? KANAL D ile dizisi Üç Kız Kardeş 82.bölüm yayın tarihi
Giriş Tarihi: 13.04.2024 08:10 Güncelleme Tarihi: 13.04.2024 08:10

Üç Kız Kardeş yeni bölüm bu akşam var mı, yayınlanacak mı? KANAL D ile dizisi Üç Kız Kardeş 82.bölüm yayın tarihi

Kanal D ekranlarında Cuma günleri ekrana gelen dizisi Üç Kız Kardeş bu akşam var mı, yok mu sorusu yanıt arıyor. Bayram haftası nedeniyle birçok dizi 1 hafta ara verirken, bazı diziler de ekrana gelmeye devam ediyor. Peki, Üç Kız Kardeş bu akşam var mı, yok mu? İşte, Kanal D 13 Nisan 2024 yayın akışı ile Üç Kız Kardeş yeni bölüm tarihi!

Üç Kız Kardeş yeni bölüm bu akşam var mı, yayınlanacak mı? KANAL D ile dizisi Üç Kız Kardeş 82.bölüm yayın tarihi

Üç Kız Kardeş yeni bölüm ne zaman sorusu gündemde! Üç Kız Kardeş'in son bölümünde izleyiciler yeni bölümü heyecanla beklerken bu akşam dizinin yayınlanmayacağı belli oldu. Son bölümde Özer, Sevilay'a ev tutar ve Türkan'la Somer de Sevilay'la konuşmaya giderler. Rüçhan'ın talimatıyla ev ateşe verilir. Evde yangın çıkar ve Türkan ile Somer alevler arasında sıkışırlar. Peki, Üç Kız Kardeş yeni bölüm ne zaman?

Üç Kız Kardeş yeni bölüm bu akşam var mı, yayınlanacak mı? KANAL D ile dizisi Üç Kız Kardeş 82.bölüm yayın tarihi

ÜÇ KIZ KARDEŞ YENİ BÖLÜMÜ BU AKŞAM VAR MI, YOK MU?

13 Nisan Cumartesi günü Kanal D yayın akışı yayınlandı. Yayınlanan akışa göre saat 20.00'de Üç Kız Kardeş dizisinin tekrarı yayınlanacak. Bu hafta Üç Kız Kardeş'in yeni bölümü yayınlanmayacak. Üç Kız Kardeş dizisi 82. bölümüyle 20 Nisan Cumartesi günü izleyici karşısına çıkacak.

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Üç Kız Kardeş yeni bölüm bu akşam var mı, yayınlanacak mı? KANAL D ile dizisi Üç Kız Kardeş 82.bölüm yayın tarihi

KANAL D YAYIN AKIŞI

06:30 Bhat Oyunu
08:30 Konuştukça
09:45 Magazin D Cumartesi
13:00 Arda'nın Mutfağı
14:00 Yargı
16:00 Üç Kız Kardeş
18:30 Kanal D Haber Hafta Sonu
20:00 Taş Kağıt Makas
22:45 Yabancı Sinema
02:00 Siyah Beyaz Aşk
04:00 Müzik Arası
05:00 Bodrum Masalı
00:45 Yabancı Sinema

Üç Kız Kardeş yeni bölüm bu akşam var mı, yayınlanacak mı? KANAL D ile dizisi Üç Kız Kardeş 82.bölüm yayın tarihi

ÜÇ KIZ KARDEŞ SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Somer ve Türkan, Sevilay'ın kaldığı evde yangın çıkınca alevlerin arasında kalıyor!

Türkan, Somer'in kendisine zarar verdiği imasında bulunur. Taksi durağındaki adamlar da Türkan'ı rahatsız ettiğini düşünerek Somer'i dövmeye kalkar. Türkan, Somer'i rezil eder. Efe kaybolur. Sadık, Efe'yi bulmaya çalışırken, Kartal ve Derya da yardıma gelir. Efe sonunda bulunur ve Derya'ya teslim edilir. Müjgan, göründüğü gibi iyi bir insan değildir ve Sadık da bunun farkında değildir. Fatih ve Cevriye Sadık'ın gerçekleri görmesi için çırpınır.

Üç Kız Kardeş yeni bölüm bu akşam var mı, yayınlanacak mı? KANAL D ile dizisi Üç Kız Kardeş 82.bölüm yayın tarihi

Kartal, Derya'yı telli duvaklı evinden çıkararak evlenmek ister. Derya, muradına ermiştir. Kartal ve Derya'nın davullu zurnalı düğününde bir tek Türkan ve Somer yoktur. Özer, Sevilay'a ev tutar ve Türkan'la Somer de Sevilay'la konuşmaya giderler. Rüçhan'ın talimatıyla ev ateşe verilir. Evde yangın çıkar ve Türkan ile Somer alevler arasında sıkışırlar.

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