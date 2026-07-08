Ücretli öğretmenlik başvuruları 2026-2027 ne zaman? İşte başvuru süreci ve şartlara ilişkin son durum

ÜCRETLİ ÖĞRETMENLİK BAŞVURULARI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yürütülen ücretli öğretmen görevlendirmelerinde tek bir ülke genelinde başvuru takvimi bulunmuyor. Başvuru tarihleri, öğretmen ihtiyacına göre il ve ilçe milli eğitim müdürlükleri tarafından ayrı ayrı açıklanıyor. Bu nedenle adayların görev yapmak istedikleri il veya ilçenin resmi duyurularını düzenli olarak takip etmesi gerekiyor.