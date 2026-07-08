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Haberler Fotohaber Ücretli öğretmenlik başvuruları 2026-2027 ne zaman? İşte başvuru süreci ve şartlara ilişkin son durum
Giriş Tarihi: 08.07.2026 10:33

Ücretli öğretmenlik başvuruları 2026-2027 ne zaman? İşte başvuru süreci ve şartlara ilişkin son durum

2026-2027 eğitim öğretim yılında ücretli öğretmen olarak görev almak isteyen binlerce aday, başvuru takvimi ve başvuru koşullarına ilişkin gelişmeleri yakından takip ediyor. Başvuruların e-Devlet sistemi üzerinden alınması beklenirken, kesin tarihler il ve ilçe milli eğitim müdürlüklerinin duyurularıyla netleşecek.

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Ücretli öğretmenlik başvuruları 2026-2027 ne zaman? İşte başvuru süreci ve şartlara ilişkin son durum

Ücretli öğretmenlik başvuruları için bekleyiş devam ediyor. Başvuru takvimi, başvuru şartları, istenecek belgeler ve görevlendirme sürecine ilişkin tüm ayrıntıların, Milli Eğitim Bakanlığı ile il ve ilçe milli eğitim müdürlükleri tarafından yapılacak resmi duyurularla netleşmesi bekleniyor.

Ücretli öğretmenlik başvuruları 2026-2027 ne zaman? İşte başvuru süreci ve şartlara ilişkin son durum

ÜCRETLİ ÖĞRETMENLİK BAŞVURULARI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yürütülen ücretli öğretmen görevlendirmelerinde tek bir ülke genelinde başvuru takvimi bulunmuyor. Başvuru tarihleri, öğretmen ihtiyacına göre il ve ilçe milli eğitim müdürlükleri tarafından ayrı ayrı açıklanıyor. Bu nedenle adayların görev yapmak istedikleri il veya ilçenin resmi duyurularını düzenli olarak takip etmesi gerekiyor.

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Ücretli öğretmenlik başvuruları 2026-2027 ne zaman? İşte başvuru süreci ve şartlara ilişkin son durum

BAŞVURULAR NASIL YAPILACAK?

Ücretli öğretmenlik başvuruları e-Devlet üzerinden gerçekleştiriliyor. Bazı il ve ilçe milli eğitim müdürlükleri, e-Devlet başvurusunun ardından ek belge teslimi veya kendi başvuru sistemi üzerinden işlem yapılmasını da isteyebiliyor. Başvuru yöntemi ve istenecek belgeler ilgili müdürlüklerin yayımladığı kılavuzlarda yer alıyor.

Ücretli öğretmenlik başvuruları 2026-2027 ne zaman? İşte başvuru süreci ve şartlara ilişkin son durum

KİMLER BAŞVURU YAPABİLİYOR?

Görevlendirmelerde öncelik, eğitim fakültesi mezunlarına veriliyor. İhtiyaç halinde pedagojik formasyona sahip lisans mezunları ile ilgili alanlardan mezun diğer adaylar da değerlendirmeye alınabiliyor. Ancak başvuru şartları ve değerlendirme ölçütleri, ihtiyaç durumuna göre il ve ilçe milli eğitim müdürlükleri tarafından belirlenebiliyor.

Haber Girişi Suna Taşdemir - Editör

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