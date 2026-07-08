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Ücretli öğretmenlik başvuruları 2026-2027 ne zaman? İşte başvuru süreci ve şartlara ilişkin son durum
Giriş Tarihi: 08.07.2026 10:33
Ücretli öğretmenlik başvuruları 2026-2027 ne zaman? İşte başvuru süreci ve şartlara ilişkin son durum
2026-2027 eğitim öğretim yılında ücretli öğretmen olarak görev almak isteyen binlerce aday, başvuru takvimi ve başvuru koşullarına ilişkin gelişmeleri yakından takip ediyor. Başvuruların e-Devlet sistemi üzerinden alınması beklenirken, kesin tarihler il ve ilçe milli eğitim müdürlüklerinin duyurularıyla netleşecek.