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Haberler Fotohaber ÜCRETLİ ÖĞRETMENLİK BAŞVURUSU 2026 | Ücretli öğretmenlik başvurusu ne zaman, nasıl yapılır?
Giriş Tarihi: 07.07.2026 21:50

ÜCRETLİ ÖĞRETMENLİK BAŞVURUSU 2026 | Ücretli öğretmenlik başvurusu ne zaman, nasıl yapılır?

2026-2027 eğitim öğretim yılı öncesinde ücretli öğretmenlik başvuruları yeniden gündeme geldi. Milli Eğitim Bakanlığı bünyesinde görev almak isteyen adaylar, başvuru takviminin açıklanıp açıklanmadığını ve ilçe milli eğitim müdürlükleri tarafından yürütülecek sürece ilişkin ayrıntıları araştırıyor.

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ÜCRETLİ ÖĞRETMENLİK BAŞVURUSU 2026 | Ücretli öğretmenlik başvurusu ne zaman, nasıl yapılır?

Ücretli öğretmenlik başvuruları, her yıl il ve ilçe milli eğitim müdürlüklerinin ihtiyaç durumuna göre e-Devlet veya ilgili müdürlükler üzerinden alınabiliyor. Başvuru tarihlerini bekleyen adaylar, 2026 yılı başvuru süreci, istenen belgeler ve başvuru yöntemine ilişkin güncel duyuruları yakından takip ediyor.

ÜCRETLİ ÖĞRETMENLİK BAŞVURUSU 2026 | Ücretli öğretmenlik başvurusu ne zaman, nasıl yapılır?

ÜCRETLİ ÖĞRETMENLİK BAŞVURUSU NE ZAMAN?

Ücretli öğretmenlik başvuru tarihleri, il ve ilçelerin kendi planlamalarına göre değişiklik gösterebiliyor. Başvurular genellikle Temmuz ve Ağustos aylarında yapılırken, kesin tarihler ilgili ilçe milli eğitim müdürlükleri tarafından duyuruluyor. Bu nedenle başvuru yapmayı düşünen adayların, görev almak istedikleri ilçenin Milli Eğitim Müdürlüğü'nün resmi açıklamalarını düzenli olarak takip etmeleri büyük önem taşıyor.

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ÜCRETLİ ÖĞRETMENLİK BAŞVURUSU 2026 | Ücretli öğretmenlik başvurusu ne zaman, nasıl yapılır?

ÜCRETLİ ÖĞRETMENLİK BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Başvurular online ortamda E-devlet üzerinden ve Online Ön Başvuru Formu üzerinden alınacak. Bu sebeple ilçe Milli Eğitim Müdürlükleri'ni takip edilmesi gerekmektedir.

ÜCRETLİ ÖĞRETMENLİK BAŞVURU EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

ÜCRETLİ ÖĞRETMENLİK BAŞVURUSU 2026 | Ücretli öğretmenlik başvurusu ne zaman, nasıl yapılır?

ÜCRETLİ ÖĞRETMENLİK BAŞVURU ŞARTLARI

  • Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak
  • Kamu haklarından mahrum bulunmamak
  • Öğretmenlik mesleğini yapmasına engel herhangi bir suç işlememiş olmak
  • Sağlık durumunun öğretmenlik görevini yapmasına engel olmamak
  • Erkek adaylar için askerlikle ilişkisi bulunmamak (Askerliğini yapmış, muaf veya ertelemiş olmak)
  • Yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olanlar, öğrenimlerinin yurt içindeki yükseköğretim kuramlarına veya programlarına denkliği yapılmış olmak.
  • Herhangi bir sosyal güvenlik kurumuna bağlı olarak çalışmamak.
  • Eğitim Fakültesi, Fen-Edebiyat Fakültesi Lisans Programlarından birinden ve Çocuk Gelişimi önlisans programından mezun olmak, İhtiyaç duyulması halinde diğer programlardan mezun olmak
Haber Girişi Aleyna Bilgetekin - Editör

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