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ÜCRETLİ ÖĞRETMENLİK BAŞVURUSU 2026 | Ücretli öğretmenlik başvurusu ne zaman, nasıl yapılır?
Giriş Tarihi: 07.07.2026 21:50
ÜCRETLİ ÖĞRETMENLİK BAŞVURUSU 2026 | Ücretli öğretmenlik başvurusu ne zaman, nasıl yapılır?
2026-2027 eğitim öğretim yılı öncesinde ücretli öğretmenlik başvuruları yeniden gündeme geldi. Milli Eğitim Bakanlığı bünyesinde görev almak isteyen adaylar, başvuru takviminin açıklanıp açıklanmadığını ve ilçe milli eğitim müdürlükleri tarafından yürütülecek sürece ilişkin ayrıntıları araştırıyor.