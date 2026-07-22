Ücretli öğretmenlik başvurusu ne zaman, başladı mı? MEB duyurularıyla belli oldu!

ÜCRETLİ ÖĞRETMENLİK BAŞVURULARI BAŞLAYAN İLLER VE İLÇELER!

KÜTAHYA EMET İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

2026-2027 Eğitim Öğretim yılında ücretli öğretmenlik başvuruları 16.07.2026 tarihi itibariyle Müdürlüğümüze fiziki olarak evrak teslimi ile başlanacak olup; başvuruda bulunacak adayların izleyeceği adımlar.

Ek-2 de yer alan Başvuru Formunu doldurup ekteki belgelerle birlikte Emet İlçe Millî Eğitim Müdürlüğü Personel Hizmetleri Şubesi Atama Birimine elden teslim ediniz. Ek-1 de yer alan kılavuza göre e-Devlet web sayfası üzerinden başvuru yapınız. E-devlet başvurusunu yapma esnasında ekranınızda aktif olan eğitim-öğretim yılını kontrol ediniz.

NOT: e-Devlet başvurusu yapmayanlar ve e-Devlet başvurusu yapıp evraklarını teslim etmeyenler görevlendirilmeyecektir.

BURSA İZNİK İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ DUYURDU

20 Temmuz 2026 tarihinde başlayıp 31/08/2026 tarihinde sona erecektir. Görevlendirme Süreci İlk görevlendirme aşaması Ağustos ayı son haftasında başlayacak olup, İhtiyaç oluştuğunda görevlendirmeler kılavuzda belirtilen esaslara göre yıl boyunca yapılacaktır.

SEBEN İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

2025-2026 eğitim-öğretim yılı ücretli öğretmen görevlendirmelerine ilişkin hazırlanan kılavuzda, başvuru ve yerleştirme esasları belirlenirken öğretmenlik lisans programı mezunları ile Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi, Meslek Dersleri ve Okul Öncesi alanlarında ön lisans mezunlarının başvurularının kabul edileceği belirtildi. Süreçte yapılabilecek değişiklikler ve güncel duyurular İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünün resmi internet sitesi üzerinden paylaşılacak, kılavuzda yer almayan ve öğretmen ihtiyacına yönelik oluşabilecek durumlarda ise görevlendirme yetkisi İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünde olacak. Süreç, ilgili kanun, yönetmelik ve MEB düzenlemeleri çerçevesinde yürütülecek.