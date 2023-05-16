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Haberler Fotohaber Ücretsiz doğalgaz ne zaman, hangi tarihte bitiyor? Doğalgaz indirimi ne zamana kadar geçerli, faturalar ayın kaçına kadar bedava?
Giriş Tarihi: 16.05.2023 23:38 Güncelleme Tarihi: 16.05.2023 23:38

Ücretsiz doğalgaz ne zaman, hangi tarihte bitiyor? Doğalgaz indirimi ne zamana kadar geçerli, faturalar ayın kaçına kadar bedava?

Karadeniz yerli gazının kullanıma açılacağı müjdesinin ardından Başkan Erdoğan doğalgaz faturalarının sıfır TL olacağına dair müjdeyi geçtiğimi günlerde duyurmuştu. Resmi Gazete' de yayınlanan kararla doğalgaz faturalarının sıfırlanması yürürlüğe girmesi sonucu Mayıs 2023'te hanelere 0 TL doğal gaz faturası gelmiş " Bu faturanıza esas tutar, Cumhurbaşkanlığı Düzenlemeleri çerçevesinde Devlet tarafından karşılanmıştır. Karadeniz Gazımız hayırlı olsun." mesajı faturalarda yer almıştı. Ülkenin dört bir yanındaki vatandaşlar, ücretsiz doğal gaz uygulaması ne zaman kadar geçerli olacak merak ediyor. Konuya dair düzenleme Resmi Gazete 'de yer aldı. Peki, ücretsiz doğalgaz son gün ne zaman? Doğalgaz indirimi ne zamana kadar geçerli, hangi tarihlerde faturalar bedava olacak? İşte, detaylar…

Ücretsiz doğalgaz ne zaman, hangi tarihte bitiyor? Doğalgaz indirimi ne zamana kadar geçerli, faturalar ayın kaçına kadar bedava?

Geçtiğimiz günlerde "Karadeniz Gazı Devreye Alma Töreni" kapsamında konuşan Başkan Erdoğan ücretsiz doğalgaz müjdesini vermişti. Başkan Erdoğan'ın açıklamasının ardından ilk faturalar tüketicilere ulaştı. "Karadeniz Gazımız hayırlı olsun ." mesajıyla Mayıs ayı doğal gazı faturası 0 TL olarak tüm doğal gaz abonesi hanelere ulaştı. Şimdi de ülkenin dört bir yanındaki vatandaşlar, ücretsiz doğal gaz uygulaması ne zaman kadar geçerli olacak merak ediyor. Konuya dair düzenleme Resmi Gazete 'de yer aldı. Peki, ücretsiz doğalgaz son gün ne zaman? Doğalgaz gaz indirimi ne zamana kadar geçerli, hangi tarihlerde faturalar bedava olacak? İşte, detaylar…

Ücretsiz doğalgaz ne zaman, hangi tarihte bitiyor? Doğalgaz indirimi ne zamana kadar geçerli, faturalar ayın kaçına kadar bedava?

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Doğal gazın ücretsiz olduğu 1 aylık süreçte de vatandaşlara fatura gidecek. Faturada kullanım miktarı, tutar bilgileri yer alırken, "ödenmesi gereken" kısmında ise "sıfır" yazacak.

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) Başkanı Mustafa Yılmaz "Gerekli yazıyı gönderdik. Kesinlikle hiçbir tüketicimizin hakkı zayi olmayacak. Tahsil edilen faturalar varsa iptal edilecek ve vatandaşlarımıza iade edilecek. Ön ödemeli sayaç kullanıcıları da uygulamadan yararlanacak. Bir aylık tüketimi tespit edilecek ve akabindeki ay, o miktarda doğal gaz vatandaşımızın kartına ücretsiz yüklenecek" dedi.

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Ücretsiz doğalgaz ne zaman, hangi tarihte bitiyor? Doğalgaz indirimi ne zamana kadar geçerli, faturalar ayın kaçına kadar bedava?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Konya'da yaptığı açıklamada, ''Karadeniz'de keşfettiğimiz yerli gazın sevincini milletimizin sevincini paylaşmak için ilk ay doğal gazı ücretsiz yaptık mı? Bu müjdemizle ilgili Cumhurbaşkanı kararını Resmi Gazete'de yayımladık. ''sözlerini kullandı.

Ücretsiz doğalgaz ne zaman, hangi tarihte bitiyor? Doğalgaz indirimi ne zamana kadar geçerli, faturalar ayın kaçına kadar bedava?

Konut ve ibadethane abonelerinin 24 Nisan-31 Mayıs tarihleri arasındaki faturalarının tamamı, sonraki 11 ay için de 25 metreküpe kadar olan kısmını devlet karşılayacak.

Faturalı aboneliklerin yanı sıra ön ödemeli/kartlı sayaçlarda da hem ücretsiz gaz, hem indirim geçerli olacak. 25 metreküplük ücretsiz doğal gaz hakkı, bir sonraki aya devretmeyecek.

Ücretsiz doğalgaz ne zaman, hangi tarihte bitiyor? Doğalgaz indirimi ne zamana kadar geçerli, faturalar ayın kaçına kadar bedava?

Gaz indirimi 11 ay boyunca faturalara ortalama 120-130 lira olarak yansıyacak. Doğal gazla merkezi ısıtması yapılan apartman ve sitelerde de doğal gazın ücretsiz olduğu ilk bir aylık süreçte, gaz ücreti kesilmeyecek. Sonraki 1 yıllık süreçte ise her daire için o ilin tarifesine göre 25 metreküp gaza gelen tutar düşürülecek.

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