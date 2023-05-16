Giriş Tarihi: 16.05.2023 23:38 Güncelleme Tarihi: 16.05.2023 23:38

Ücretsiz doğalgaz ne zaman, hangi tarihte bitiyor? Doğalgaz indirimi ne zamana kadar geçerli, faturalar ayın kaçına kadar bedava?

Karadeniz yerli gazının kullanıma açılacağı müjdesinin ardından Başkan Erdoğan doğalgaz faturalarının sıfır TL olacağına dair müjdeyi geçtiğimi günlerde duyurmuştu. Resmi Gazete' de yayınlanan kararla doğalgaz faturalarının sıfırlanması yürürlüğe girmesi sonucu Mayıs 2023'te hanelere 0 TL doğal gaz faturası gelmiş " Bu faturanıza esas tutar, Cumhurbaşkanlığı Düzenlemeleri çerçevesinde Devlet tarafından karşılanmıştır. Karadeniz Gazımız hayırlı olsun." mesajı faturalarda yer almıştı. Ülkenin dört bir yanındaki vatandaşlar, ücretsiz doğal gaz uygulaması ne zaman kadar geçerli olacak merak ediyor. Konuya dair düzenleme Resmi Gazete 'de yer aldı. Peki, ücretsiz doğalgaz son gün ne zaman? Doğalgaz indirimi ne zamana kadar geçerli, hangi tarihlerde faturalar bedava olacak? İşte, detaylar…