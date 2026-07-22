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UEFA KONFERANS LİGİ | RAMS Başakşehir-Inter Turku maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
Giriş Tarihi: 22.07.2026 11:29
UEFA KONFERANS LİGİ | RAMS Başakşehir-Inter Turku maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
RAMS Başakşehir, UEFA Konferans Ligi 2. eleme turunda Finlandiya temsilcisi Inter Turku'yu İstanbul'da ağırlayacak. Turuncu-lacivertlilerin sezonun ilk resmî maçına çıkacağı mücadele öncesinde gözler yayın programına çevrildi. Peki, RAMS Başakşehir-Inter Turku maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte, maçın ayrıntıları...