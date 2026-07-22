Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Fotohaber UEFA KONFERANS LİGİ | RAMS Başakşehir-Inter Turku maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
Giriş Tarihi: 22.07.2026 11:29

UEFA KONFERANS LİGİ | RAMS Başakşehir-Inter Turku maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

RAMS Başakşehir, UEFA Konferans Ligi 2. eleme turunda Finlandiya temsilcisi Inter Turku'yu İstanbul'da ağırlayacak. Turuncu-lacivertlilerin sezonun ilk resmî maçına çıkacağı mücadele öncesinde gözler yayın programına çevrildi. Peki, RAMS Başakşehir-Inter Turku maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte, maçın ayrıntıları...

  • ABONE OL
UEFA KONFERANS LİGİ | RAMS Başakşehir-Inter Turku maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

RAMS Başakşehir için sezonun ilk resmî maç heyecanı başlıyor. Turuncu-lacivertliler, Konferans Ligi'ndeki ilk sınavına kendi sahasında çıkacak. RAMS Başakşehir-Inter Turku maçı öncesinde hazırlıklar tamamlanırken karşılaşmanın yayın programı da netleşti.

UEFA KONFERANS LİGİ | RAMS Başakşehir-Inter Turku maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

RAMS BAŞAKŞEHİR-INTER TURKU MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

RAMS Başakşehir ile Inter Turku arasındaki UEFA Konferans Ligi 2. eleme turu ilk maçı, 22 Temmuz 2026 Çarşamba günü saat 20.45'te başlayacak. Turuncu-lacivertliler, rövanş öncesinde avantajlı bir skor elde etmek için sahaya çıkacak.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
UEFA KONFERANS LİGİ | RAMS Başakşehir-Inter Turku maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

RAMS BAŞAKŞEHİR-INTER TURKU MAÇI HANGİ KANALDA?

RAMS Başakşehir-Inter Turku maçı TRT 1'den canlı ve şifresiz yayımlanacak. Karşılaşma ayrıca tabii platformundan izlenebilecek.

UEFA KONFERANS LİGİ | RAMS Başakşehir-Inter Turku maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

KARŞILAŞMA NEREDE OYNANACAK?

UEFA Konferans Ligi 2. eleme turunun ilk karşılaşmasına Başakşehir Fatih Terim Stadı ev sahipliği yapacak.

UEFA KONFERANS LİGİ | RAMS Başakşehir-Inter Turku maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

RAMS BAŞAKŞEHİR TURU GEÇERSE RAKİBİ KİM OLACAK?

RAMS Başakşehir, Inter Turku'yu elemesi hâlinde 3. eleme turunda Vaduz-Atlètic- Club d'Escaldes eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak. Bu turdaki ilk maçlar 6 Ağustos, rövanş mücadeleleri ise 13 Ağustos'ta oynanacak.

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
SON DAKİKA