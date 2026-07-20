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Giriş Tarihi: 20.07.2026 16:06

UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ 2. ÖN ELEME TURU | Fenerbahçe-Górnik Zabrze maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Fenerbahçe, yeni sezonun ilk resmî karşılaşmasında Polonya temsilcisi Górnik Zabrze'yi ağırlayacak. Şampiyonlar Ligi yolunda büyük önem taşıyan karşılaşmanın yayın programı da belli oldu. Peki, Fenerbahçe-Górnik Zabrze maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte, mücadeleye dair detaylar…

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UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ 2. ÖN ELEME TURU | Fenerbahçe-Górnik Zabrze maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Fenerbahçe-Górnik Zabrze maçı için geri sayım başladı. Sarı-lacivertliler, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde sezonun ilk sınavını verecek. Turu geçen takım yoluna üçüncü ön eleme turunda devam edecek.

UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ 2. ÖN ELEME TURU | Fenerbahçe-Górnik Zabrze maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

FENERBAHÇE-GÓRNİK ZABRZE MAÇI NE ZAMAN?

Fenerbahçe ile Górnik Zabrze arasındaki UEFA Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turu ilk maçı, 21 Temmuz 2026 Salı günü oynanacak. Karşılaşma saat 21.00'de başlayacak.

Mücadeleye Chobani Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi ev sahipliği yapacak.

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UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ 2. ÖN ELEME TURU | Fenerbahçe-Górnik Zabrze maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

FENERBAHÇE-GÓRNİK ZABRZE MAÇI HANGİ KANALDA?

Fenerbahçe-Górnik Zabrze maçı tv100 ekranlarından canlı yayımlanacak. Karşılaşmayı tribünden takip edemeyen futbolseverler, mücadeleyi televizyondan canlı olarak izleyebilecek.

UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ 2. ÖN ELEME TURU | Fenerbahçe-Górnik Zabrze maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

FENERBAHÇE-GÓRNİK ZABRZE RÖVANŞ MAÇI NE ZAMAN?

İki takım arasındaki rövanş karşılaşması 29 Temmuz 2026 Çarşamba günü saat 21.00'de oynanacak. Bu kez Górnik Zabrze'nin ev sahipliği yapacağı mücadele Polonya'daki Arena Zabrze'de gerçekleştirilecek.

İki karşılaşmanın sonunda rakibine üstünlük sağlayan ekip, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde üçüncü ön eleme turuna yükselecek.

UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ 2. ÖN ELEME TURU | Fenerbahçe-Górnik Zabrze maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

FENERBAHÇE TURU GEÇERSE RAKİBİ KİM OLACAK?

Fenerbahçe, Górnik Zabrze'yi elemesi durumunda üçüncü ön eleme turunda Sturm Graz-Hearts eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.

Sarı-lacivertliler üçüncü ön eleme turunu da geçerse Şampiyonlar Ligi lig aşamasına kalabilmek için play-off turunda mücadele edecek. Muhtemel rakibe ilişkin bilgi Fenerbahçe'nin resmî açıklamasında yayımlandı.

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