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UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ 2. ÖN ELEME TURU | Fenerbahçe-Górnik Zabrze maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
Giriş Tarihi: 20.07.2026 16:06
UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ 2. ÖN ELEME TURU | Fenerbahçe-Górnik Zabrze maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
Fenerbahçe, yeni sezonun ilk resmî karşılaşmasında Polonya temsilcisi Górnik Zabrze'yi ağırlayacak. Şampiyonlar Ligi yolunda büyük önem taşıyan karşılaşmanın yayın programı da belli oldu. Peki, Fenerbahçe-Górnik Zabrze maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte, mücadeleye dair detaylar…