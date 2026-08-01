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UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ 3. ELEME TURU: Fenerbahçe-Sturm Graz maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
Giriş Tarihi: 01.08.2026 13:44
UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ 3. ELEME TURU: Fenerbahçe-Sturm Graz maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki yolculuğunu Sturm Graz karşılaşmasıyla sürdürecek. Kadıköy'de oynanacak ilk maç için bilet satışları başlarken karşılaşmanın programı ve yayın ayrıntıları da netleşti. Peki, Fenerbahçe-Sturm Graz maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?