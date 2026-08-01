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Giriş Tarihi: 01.08.2026 13:44

UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ 3. ELEME TURU: Fenerbahçe-Sturm Graz maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki yolculuğunu Sturm Graz karşılaşmasıyla sürdürecek. Kadıköy'de oynanacak ilk maç için bilet satışları başlarken karşılaşmanın programı ve yayın ayrıntıları da netleşti. Peki, Fenerbahçe-Sturm Graz maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

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UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ 3. ELEME TURU: Fenerbahçe-Sturm Graz maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Şampiyonlar Ligi'nde yoluna devam eden Fenerbahçe, play-off turuna yükselmek için Sturm Graz karşısında mücadele edecek. Eşleşmenin ilk maçına taraftarı önünde çıkacak sarı-lacivertli ekip, rövanş öncesinde avantajlı bir sonuç almayı hedefleyecek.

UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ 3. ELEME TURU: Fenerbahçe-Sturm Graz maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

FENERBAHÇE-STURM GRAZ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Şampiyonlar Ligi'ndeki üçüncü eleme turuna Kadıköy'de başlayacak Fenerbahçe, ilk karşılaşmada Sturm Graz'ı konuk edecek. 5 Ağustos 2026 Çarşamba günü oynanacak mücadelede ilk düdük saat 21.00'de çalacak.

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UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ 3. ELEME TURU: Fenerbahçe-Sturm Graz maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

FENERBAHÇE-STURM GRAZ MAÇI HANGİ KANALDA?

Fenerbahçe-Sturm Graz maçı TV100 ekranlarından canlı ve şifresiz yayımlanacak.

UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ 3. ELEME TURU: Fenerbahçe-Sturm Graz maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

FENERBAHÇE-STURM GRAZ MAÇININ HAKEMİ KİM?

Karşılaşmayı İngiltere Futbol Federasyonundan Chris Kavanagh yönetecek.

UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ 3. ELEME TURU: Fenerbahçe-Sturm Graz maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

FENERBAHÇE-STURM GRAZ RÖVANŞ MAÇI NE ZAMAN?

Eşleşmenin rövanşı 11 Ağustos 2026 Salı günü Avusturya'nın Graz kentinde oynanacak. Karşılaşmanın Türkiye saatiyle 21.30'da başlaması planlanıyor.

İki maç sonunda üstünlük sağlayan takım, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turuna yükselecek. Eşleşmeyi kaybeden ekip ise Avrupa Ligi'nin lig aşamasında mücadele edecek.

UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ 3. ELEME TURU: Fenerbahçe-Sturm Graz maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

FENERBAHÇE 3. ELEME TURUNA NASIL YÜKSELDİ?

Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi 2. eleme turunda Polonya temsilcisi Gornik Zabrze ile karşılaştı. Kadıköy'de oynanan ilk maçı 1-0 kazanan sarı-lacivertliler, deplasmandaki rövanştan 1-1'lik beraberlikle ayrıldı.

Toplam skorda 2-1 üstünlük sağlayan Fenerbahçe, adını 3. eleme turuna yazdırarak Sturm Graz'ın rakibi oldu.

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