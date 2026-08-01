UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ 3. ELEME TURU: Fenerbahçe-Sturm Graz maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Şampiyonlar Ligi'nde yoluna devam eden Fenerbahçe, play-off turuna yükselmek için Sturm Graz karşısında mücadele edecek. Eşleşmenin ilk maçına taraftarı önünde çıkacak sarı-lacivertli ekip, rövanş öncesinde avantajlı bir sonuç almayı hedefleyecek.