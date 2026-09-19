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Giriş Tarihi: 19.09.2026 14:42

Ülke değil açık hava müzesi: En çok UNESCO dünya mirasına sahip ülkeler listesi güncellendi!

Seyahat rotalarınızı neye göre belirlersiniz? Deniz, kum, güneş mi, yoksa insanlık tarihinin ayak izlerini takip etmek mi? Eğer cevabınız ikincisiyse, doğru yerdesiniz. Her yıl dünyanın dört bir yanından "evrensel değer" taşıyan alanları koruma altına alan UNESCO, en çok dünya mirasına sahip ülkeleri açıkladı!

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Ülke değil açık hava müzesi: En çok UNESCO dünya mirasına sahip ülkeler listesi güncellendi!

Dünya genelinde binlerce tescilli miras bulunsa da bazı ülkeler var ki, adeta bir açık hava müzesini andırıyor. Antik Roma kalıntılarından devasa tapınak komplekslerine, göz alıcı doğal parklardan büyüleyici mimarilere kadar her köşesinde bir başyapıt barındıran ülkeler, seyahat tutkunlarının da ölmeden önce görmesi gereken yerler listesinin başında yer alıyor.

Peki, dünyada en çok UNESCO Dünya Mirası Alanı'na sahip ülkenin hangisi olduğunu hiç merak ettiniz mi? İtalya mı, Çin mi, yoksa yanı başımızdaki bir başka kültür devi mi? İşte listenin en merak edilen zirve ortakları ve o büyüleyici rotalar...

Ülke değil açık hava müzesi: En çok UNESCO dünya mirasına sahip ülkeler listesi güncellendi!

1. İTALYA

Kültürel miras sayısı: 62

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Ülke değil açık hava müzesi: En çok UNESCO dünya mirasına sahip ülkeler listesi güncellendi!

2. ÇİN

Kültürel miras sayısı: 61

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Ülke değil açık hava müzesi: En çok UNESCO dünya mirasına sahip ülkeler listesi güncellendi!

3. FRANSA

Kültürel miras sayısı: 56

Ülke değil açık hava müzesi: En çok UNESCO dünya mirasına sahip ülkeler listesi güncellendi!

4. ALMANYA

Kültürel miras sayısı: 55

Ülke değil açık hava müzesi: En çok UNESCO dünya mirasına sahip ülkeler listesi güncellendi!

5. İSPANYA

Kültürel miras sayısı: 50

Ülke değil açık hava müzesi: En çok UNESCO dünya mirasına sahip ülkeler listesi güncellendi!

6. HİNDİSTAN

Kültürel miras sayısı: 45

Ülke değil açık hava müzesi: En çok UNESCO dünya mirasına sahip ülkeler listesi güncellendi!

7. MEKSİKA

Kültürel miras sayısı: 36

Ülke değil açık hava müzesi: En çok UNESCO dünya mirasına sahip ülkeler listesi güncellendi!

8. BİRLEŞİK KRALLIK

Kültürel miras sayısı: 35

Ülke değil açık hava müzesi: En çok UNESCO dünya mirasına sahip ülkeler listesi güncellendi!

9. RUSYA

Kültürel miras sayısı: 33

Ülke değil açık hava müzesi: En çok UNESCO dünya mirasına sahip ülkeler listesi güncellendi!

10. MISIR

Kültürel miras sayısı: 30

Ülke değil açık hava müzesi: En çok UNESCO dünya mirasına sahip ülkeler listesi güncellendi!

11. JAPONYA

Kültürel miras sayısı: 27

Ülke değil açık hava müzesi: En çok UNESCO dünya mirasına sahip ülkeler listesi güncellendi!

12. ABD

Kültürel miras sayısı: 27

Ülke değil açık hava müzesi: En çok UNESCO dünya mirasına sahip ülkeler listesi güncellendi!

13. BREZİLYA

Kültürel miras sayısı: 26

Ülke değil açık hava müzesi: En çok UNESCO dünya mirasına sahip ülkeler listesi güncellendi!

14. KANADA

Kültürel miras sayısı: 22

Ülke değil açık hava müzesi: En çok UNESCO dünya mirasına sahip ülkeler listesi güncellendi!

15. TÜRKİYE

Kültürel miras sayısı: 22

Ülke değil açık hava müzesi: En çok UNESCO dünya mirasına sahip ülkeler listesi güncellendi!

16. AVUSTRALYA

Kültürel miras sayısı: 21

Ülke değil açık hava müzesi: En çok UNESCO dünya mirasına sahip ülkeler listesi güncellendi!

17. YUNANİSTAN

Kültürel miras sayısı: 21

Ülke değil açık hava müzesi: En çok UNESCO dünya mirasına sahip ülkeler listesi güncellendi!

18. POLONYA

Kültürel miras sayısı: 18

Ülke değil açık hava müzesi: En çok UNESCO dünya mirasına sahip ülkeler listesi güncellendi!

19. ÇEKYA

Kültürel miras sayısı: 17

Ülke değil açık hava müzesi: En çok UNESCO dünya mirasına sahip ülkeler listesi güncellendi!

20. PORTEKİZ

Kültürel miras sayısı: 17

Ülke değil açık hava müzesi: En çok UNESCO dünya mirasına sahip ülkeler listesi güncellendi!

21. ENDONEZYA

Ülke değil açık hava müzesi: En çok UNESCO dünya mirasına sahip ülkeler listesi güncellendi!

22. YENİ ZELANDA

Ülke değil açık hava müzesi: En çok UNESCO dünya mirasına sahip ülkeler listesi güncellendi!

24. VİETNAM

Ülke değil açık hava müzesi: En çok UNESCO dünya mirasına sahip ülkeler listesi güncellendi!

25 . PERU

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