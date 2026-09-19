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Ülke değil açık hava müzesi: En çok UNESCO dünya mirasına sahip ülkeler listesi güncellendi!
Giriş Tarihi: 19.09.2026 14:42
Ülke değil açık hava müzesi: En çok UNESCO dünya mirasına sahip ülkeler listesi güncellendi!
Seyahat rotalarınızı neye göre belirlersiniz? Deniz, kum, güneş mi, yoksa insanlık tarihinin ayak izlerini takip etmek mi? Eğer cevabınız ikincisiyse, doğru yerdesiniz. Her yıl dünyanın dört bir yanından "evrensel değer" taşıyan alanları koruma altına alan UNESCO, en çok dünya mirasına sahip ülkeleri açıkladı!