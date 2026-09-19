Ülke değil açık hava müzesi: En çok UNESCO dünya mirasına sahip ülkeler listesi güncellendi!

Dünya genelinde binlerce tescilli miras bulunsa da bazı ülkeler var ki, adeta bir açık hava müzesini andırıyor. Antik Roma kalıntılarından devasa tapınak komplekslerine, göz alıcı doğal parklardan büyüleyici mimarilere kadar her köşesinde bir başyapıt barındıran ülkeler, seyahat tutkunlarının da ölmeden önce görmesi gereken yerler listesinin başında yer alıyor.

Peki, dünyada en çok UNESCO Dünya Mirası Alanı'na sahip ülkenin hangisi olduğunu hiç merak ettiniz mi? İtalya mı, Çin mi, yoksa yanı başımızdaki bir başka kültür devi mi? İşte listenin en merak edilen zirve ortakları ve o büyüleyici rotalar...