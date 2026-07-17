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Haberler Fotohaber Ümraniye - Galatasaray maçı hangi kanalda, şifresiz mi? Galatasaray hazırlık maçı takvimi 2026
Giriş Tarihi: 17.07.2026 21:10

Ümraniye - Galatasaray maçı hangi kanalda, şifresiz mi? Galatasaray hazırlık maçı takvimi 2026

Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren sarı-kırmızılı ekip, sahaya iniyor. Futbolseverlerin kilitlendiği Ümraniyespor karşılaşmasının detayları, canlı yayın kanalı ve başlama saati netleşti. Aslan'ın bu yaz dönemindeki ilk ciddi sınavının tüm teknik detayları ve güncel karşılaşma bilgileri yayında. Peki; Ümraniye - Galatasaray maçı hangi kanalda ve saat kaçta?

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Ümraniye - Galatasaray maçı hangi kanalda, şifresiz mi? Galatasaray hazırlık maçı takvimi 2026

Teknik direktör Okan Buruk yönetimindeki sarı-kırmızılılar, ilk provasını İstanbul'da gerçekleştiriyor. Trendyol 1. Lig ekiplerinden Ümraniyespor ile oynanacak özel müsabaka, hem yeni transferlerin uyum sürecini hem de genç yeteneklerin son durumunu görmek açısından kritik bir öneme sahip.

Ümraniye - Galatasaray maçı hangi kanalda, şifresiz mi? Galatasaray hazırlık maçı takvimi 2026

ÜMRANİYE - GALATASARAY HAZIRLIK MAÇI NE ZAMAN VE SAAT KAÇTA?

Yeni sezon kamp çalışmalarının ilk etabını Florya'da sürdüren sarı-kırmızılı ekip, taraftarıyla yeşil sahada buluşuyor. Ümraniyespor ile Galatasaray arasında oynanacak bu kritik hazırlık mücadelesi 17 Temmuz 2026 Cuma günü oynanacak. Futbolseverlerin ekran başında yoğun ilgi göstermesi beklenen müsabakanın başlama saati ise 21.00 olarak belirlendi. Karşılaşma, Ümraniye Belediyesi Şehir Stadı'nda gerçekleştirilecek.

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Ümraniye - Galatasaray maçı hangi kanalda, şifresiz mi? Galatasaray hazırlık maçı takvimi 2026

GS HAZIRLIK MAÇI HANGİ KANALDA, ŞİFRESİZ Mİ?

Sarı-kırmızılı taraftarların ekran başında takımlarını izlemek için arattığı yayıncı kuruluş sorusu da yanıt buldu. Ümraniye - Galatasaray hazırlık maçı, dijital yayın platformu S Sport Plus ekranlarından canlı olarak nakledilecek.

Ümraniye - Galatasaray maçı hangi kanalda, şifresiz mi? Galatasaray hazırlık maçı takvimi 2026

GALATASARAY'IN YAZ DÖNEMİ KAMP VE HAZIRLIK MAÇI PROGRAMI

İstanbul etabını Ümraniyespor maçıyla taçlandıracak olan Aslan, ardından yurt dışı kampı için hareket edecek. Sarı-kırmızılı ekibin temmuz ve ağustos aylarındaki planlanmış diğer hazırlık maçlarının takvimi ise şu şekilde netleşti:

  • 24 Temmuz 2026 (21.00): Galatasaray - Monza
  • 27 Temmuz 2026 (21.00): Galatasaray - Venezia FK
  • 8 Ağustos 2026 (21.00): Galatasaray - Villarreal CF C
Ümraniye - Galatasaray maçı hangi kanalda, şifresiz mi? Galatasaray hazırlık maçı takvimi 2026
Haber Girişi Hilal Aytaç - Editör

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