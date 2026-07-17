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Ümraniye - Galatasaray maçı hangi kanalda, şifresiz mi? Galatasaray hazırlık maçı takvimi 2026
Giriş Tarihi: 17.07.2026 21:10
Ümraniye - Galatasaray maçı hangi kanalda, şifresiz mi? Galatasaray hazırlık maçı takvimi 2026
Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren sarı-kırmızılı ekip, sahaya iniyor. Futbolseverlerin kilitlendiği Ümraniyespor karşılaşmasının detayları, canlı yayın kanalı ve başlama saati netleşti. Aslan'ın bu yaz dönemindeki ilk ciddi sınavının tüm teknik detayları ve güncel karşılaşma bilgileri yayında. Peki; Ümraniye - Galatasaray maçı hangi kanalda ve saat kaçta?