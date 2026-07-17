Ümraniye - Galatasaray maçı hangi kanalda, şifresiz mi? Galatasaray hazırlık maçı takvimi 2026

GALATASARAY'IN YAZ DÖNEMİ KAMP VE HAZIRLIK MAÇI PROGRAMI

İstanbul etabını Ümraniyespor maçıyla taçlandıracak olan Aslan, ardından yurt dışı kampı için hareket edecek. Sarı-kırmızılı ekibin temmuz ve ağustos aylarındaki planlanmış diğer hazırlık maçlarının takvimi ise şu şekilde netleşti: