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Giriş Tarihi: 22.07.2026 18:15

Üniversite Kayıt Tarihleri 2026-2027 | ÖSYM ile üniversite kayıtları ne zaman başlayacak?

Yükseköğretim Kurumları Sınavı maratonunun ardından üniversite hayallerine adım atmak isteyen milyonlarca aday için 2026-2027 yılı akademik takvimi büyük önem taşıyor. Sınav sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte adayların gözü, üniversite tercih tarihlerine ve yeni eğitim-öğretim yılının ne zaman başlayacağına çevrildi. Peki, "Üniversite kayıtları ne zaman başlıyor?" İşte, ÖSYM ile üniversite kayıt tarihi bilgileri...

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Üniversite Kayıt Tarihleri 2026-2027 | ÖSYM ile üniversite kayıtları ne zaman başlayacak?

YKS adayı öğrencilerin yakından takip ettiği 2026-2027 üniversite takvimi, ÖSYM tarafından açıklanıyor. YKS sonuçlarının ilan edilmesiyle birlikte, lisans ve ön lisans programları tercih başvuru süreci başlayacak. Bir yandan planlamalarını şekillendirecek adaylar, üniversite kayıt tarihlerini de merakla araştırmaya başladı.

Üniversite Kayıt Tarihleri 2026-2027 | ÖSYM ile üniversite kayıtları ne zaman başlayacak?

2026 YKS TERCİHLERİ NE ZAMAN?

YKS tercih işlemleri, 29 Temmuz-10 Ağustos 2026 tarihleri arasında ÖSYM'nin Aday İşlemleri Sistemi (AİS) üzerinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle gerçekleştirilecek.

2026-YKS: Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu İçin Tıklayınız

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Üniversite Kayıt Tarihleri 2026-2027 | ÖSYM ile üniversite kayıtları ne zaman başlayacak?

ÖSYM İLE ÜNİVERSİTE KAYITLARI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Üniversite kayıt tarihleri, YKS tercih sonuçlarının açıklanmasının ardından ÖSYM duyurusu ile belli olacak. Böylece YKS sonuçların açıklanmasıyla birlikte üniversite kayıt ve elektronik kayıt süreci başlayacak.

Üniversite Kayıt Tarihleri 2026-2027 | ÖSYM ile üniversite kayıtları ne zaman başlayacak?

YKS YERLEŞTİRME SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

2026 YKS tercih işlemlerinin tamamlanmasının ardından üniversite yerleştirme sonuçları ÖSYM tarafından ilan edilecek. Ancak bu süreç için resmi bir tarih duyurusu bulunmamaktır.

Haber Girişi Zehra Demirok - Editör

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