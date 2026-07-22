Üniversite Kayıt Tarihleri 2026-2027 | ÖSYM ile üniversite kayıtları ne zaman başlayacak?

YKS YERLEŞTİRME SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

2026 YKS tercih işlemlerinin tamamlanmasının ardından üniversite yerleştirme sonuçları ÖSYM tarafından ilan edilecek. Ancak bu süreç için resmi bir tarih duyurusu bulunmamaktır.