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Üniversite Kayıt Tarihleri 2026-2027 | ÖSYM ile üniversite kayıtları ne zaman başlayacak?
Giriş Tarihi: 22.07.2026 18:15
Üniversite Kayıt Tarihleri 2026-2027 | ÖSYM ile üniversite kayıtları ne zaman başlayacak?
Yükseköğretim Kurumları Sınavı maratonunun ardından üniversite hayallerine adım atmak isteyen milyonlarca aday için 2026-2027 yılı akademik takvimi büyük önem taşıyor. Sınav sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte adayların gözü, üniversite tercih tarihlerine ve yeni eğitim-öğretim yılının ne zaman başlayacağına çevrildi. Peki, "Üniversite kayıtları ne zaman başlıyor?" İşte, ÖSYM ile üniversite kayıt tarihi bilgileri...