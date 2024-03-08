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Haberler Fotohaber Uşak sahur ve iftar vakti 2024: 11 Mart Uşak İmsakiye ile iftar saati, imsak vakti saat kaçta?
Giriş Tarihi: 08.03.2024 17:24 Güncelleme Tarihi: 08.03.2024 17:26

Uşak sahur ve iftar vakti 2024: 11 Mart Uşak İmsakiye ile iftar saati, imsak vakti saat kaçta?

Diyanet Ramazan İmsakiye ile 81 ilin 30 günlük sahur, iftar, imsak vakti belli oldu. Milyonlarca Müslüman, ilk oruçlarına niyetlenmek için 11 Mart Pazartesi günü sahura kalkacak. 81 il genelinde namaz vakitleri araştırılmaya başlandı. Uşak sahur vakti saat kaçta, iftar saati ne zaman soruları şehrin sakinlerinin gündemindeki yerini aldı. Oruç için geri sayım sürerken ilk teravih ise 10 Mart Pazar günü kılınacak. Peki, 11 Mart Uşak iftar vakti saat kaçta? İşte, Uşak İmsakiye 2024 takvimi…

Uşak sahur ve iftar vakti 2024: 11 Mart Uşak İmsakiye ile iftar saati, imsak vakti saat kaçta?

Uşak İmsakiye 2024 takvimi Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlandı. On bir ayın sultanı Ramazan ayı, 11 Mart tarihi itibarıyla başlıyor. İslam alemi rahmet ve bereket ayını ibadetle dolu geçirmek için sabırsızlanıyor. Bu mübarek ayda tutulacak oruç başta olmak üzere namaz ve dua planları yapıldı. Uşak iftar vakti ve sahur saati şehirde ikamet edenler tarafından sorgulanmaya başladı. Bilindiği üzere orucun başlangıç ve bitiş saatleri şehirlere göre farklılık gösteriyor. Peki, Uşak sahur vakti ne zaman, iftar saat kaçta? İşte, detaylar…

Uşak sahur ve iftar vakti 2024: 11 Mart Uşak İmsakiye ile iftar saati, imsak vakti saat kaçta?

UŞAK'TA SAHUR VE İFTAR VAKTİ SAAT KAÇTA?

Ramazan ayının 1. günü (11 Mart Pazartesi)

Uşak İftar Vakti: 19:12

Uşak Sahur (İmsak) Vakti: 05:51

Uşak Teravih Namazı Vakti: 20:28

Ramazan ayının 2. günü (12 Mart Salı)

Uşak İftar Vakti: 19:13

Uşak Sahur (İmsak) Vakti: 05:50

Uşak Teravih Namazı Vakti: 20:29

Ramazan ayının 3. günü (13 Mart Çarşamba)

Uşak İftar Vakti: 19:14

Uşak Sahur (İmsak) Vakti: 05:48

Uşak Teravih Namazı Vakti: 20:30

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Uşak sahur ve iftar vakti 2024: 11 Mart Uşak İmsakiye ile iftar saati, imsak vakti saat kaçta?

RAMAZAN BAYRAMI NE ZAMAN?

Arefe Günü: 9 Nisan Salı

Ramazan Bayramı'nın 1. Günü: 10 Nisan Çarşamba

Ramazan Bayramı'nın 1. Günü: 11 Nisan Perşembe

Ramazan Bayramı'nın 1. Günü: 12 Nisan Cuma

KADİR GECESİ NE ZAMAN?

Ramazan ayının 27. Gecesi 5 Nisan Cuma gününe denk geliyor. Kadir Gecesi, bu tarihte idrak edilecek.

Uşak sahur ve iftar vakti 2024: 11 Mart Uşak İmsakiye ile iftar saati, imsak vakti saat kaçta?

UŞAK HATİMLE TERAVİH NAMAZI KILDIRAN CAMİLER

İlçe Cami
Sivaslı GÖLBAHÇE C.
Merkez KURŞUNLU C.
Karahallı AŞAĞI C.
Merkez KARAAĞAÇ C.
Eşme ÇARŞI C.
Merkez FETİH C.
Sivaslı TATAR KSB.DEDEBALLAR C.
Merkez YUSUF GÜRSOY C.
Ulubey HALİLEFENDİ C
Uşak sahur ve iftar vakti 2024: 11 Mart Uşak İmsakiye ile iftar saati, imsak vakti saat kaçta?

RAMAZAN AYINDA EN ÇOK MERAK EDİLEN SORULAR VE CEVAPLARI

Oruca Nasıl Niyet Edilir:

Ramazan orucu, belli günlerde tutulmak üzere adanan oruçlar ile nâfile oruçlar için niyet etme vakti, güneşin batması ile ertesi gün tepe noktasına gelmesi öncesine (10 dk.) kadarki süredir ancak imsaktan sonra yapılacak niyetin geçerli olması için bu vakitten itibaren bir şey yenilip içilmemiş, oruca aykırı bir iş yapılmamış olması gerekir. Aksi takdirde gündüz niyet caiz olmaz (Kâsânî, Bedâî', 2/85). Bu oruçlar için "yarınki orucu tutmaya" şeklinde mutlak niyet yeterlidir. Bununla birlikte geceden niyet edilmesi ve "yarınki Ramazan orucuna" şeklinde orucun belirlenmesi daha faziletlidir. Ramazan'ın her günü için ayrı niyet edilmesi gerekir (Mevsılî, el-İhtiyâr, 1/126-127).

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