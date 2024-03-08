Giriş Tarihi: 08.03.2024 17:24
Güncelleme Tarihi: 08.03.2024
17:26
Uşak sahur ve iftar vakti 2024: 11 Mart Uşak İmsakiye ile iftar saati, imsak vakti saat kaçta?
Diyanet Ramazan İmsakiye ile 81 ilin 30 günlük sahur, iftar, imsak vakti belli oldu. Milyonlarca Müslüman, ilk oruçlarına niyetlenmek için 11 Mart Pazartesi günü sahura kalkacak. 81 il genelinde namaz vakitleri araştırılmaya başlandı. Uşak sahur vakti saat kaçta, iftar saati ne zaman soruları şehrin sakinlerinin gündemindeki yerini aldı. Oruç için geri sayım sürerken ilk teravih ise 10 Mart Pazar günü kılınacak. Peki, 11 Mart Uşak iftar vakti saat kaçta? İşte, Uşak İmsakiye 2024 takvimi…