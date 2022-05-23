Uşi Antlaşması Önemi - Uşi Antlaşması Tarihi, Tarafları, Maddeleri, Nedenleri Ve Sonuçları

Uşi Antlaşması Tarihi, Tarafları, Nedenleri Ve Sonuçları

Osmanlı İmparatorluğu'nun Trablusgarp'ta İtalya ile savaş halinde olduğu dönemde Balkan Savaşı'nın çıkması Osmanlı Devleti'ni oldukça yıpratmıştır. Ordusunun kayıplar yaşaması ve birden fazla cephede savaşmaktan yorgun düşen Osmanlı Devleti İtalya'ya barış teklif etmiştir. Bu teklifin üzerine iki ülkenin de temsilcilerinin olduğu müzakereler başlamıştır, aylar süren bu görüşmeler sonucunda 18 Ekim 1912 tarihinde Lozan şehrinde Osmanlı Devleti ve İtalya arasında Uşi Antlaşması yapılmıştır.