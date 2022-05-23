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Haberler Fotohaber Uşi Antlaşması Önemi - Uşi Antlaşması Tarihi, Tarafları, Maddeleri, Nedenleri Ve Sonuçları
Giriş Tarihi: 23.05.2022 18:43 Güncelleme Tarihi: 23.05.2022 18:43

Uşi Antlaşması Önemi - Uşi Antlaşması Tarihi, Tarafları, Maddeleri, Nedenleri Ve Sonuçları

Uşi Antlaşması, Osmanlı İmparatorluğu'nun son dönemlerinde yaşanılan gelişmelerin neticesinde imzalanmış ve tarih derslerinde sıklıkla işlenen, sınav sorularında mutlaka öğrencilerin karşısına çıkan antlaşmalardan birisidir. Osmanlı tarihinde yer alan birçok savaş ve antlaşmaların arasında yerini almış olan Uşi Antlaşması'nın tarafları kimlerdir? Uşi Antlaşması nedenleri ve sonuçları nelerdir? Bu soruların yanıtlarını ve Uşi Antlaşması hakkında detaylı bilgileri sizler için derleyip hazırladığımız yazımızda bulabilirsiniz.

Uşi Antlaşması Önemi - Uşi Antlaşması Tarihi, Tarafları, Maddeleri, Nedenleri Ve Sonuçları

Osmanlı İmparatorluğu'nun 20. Yüzyılın başlarında en zor dönemlerini yaşadığı imzaladığı antlaşmalardan biri olan Uşi Antlaşması, Osmanlı'nın taviz vermek zorunda kaldığı ve toprak kaybettiği bir antlaşma olmuştur. Peki, Uşi Antlaşması maddeleri nelerdir? Uşi Antlaşması tarihi nedir? İşte detaylı bilgiler...

Uşi Antlaşması Önemi - Uşi Antlaşması Tarihi, Tarafları, Maddeleri, Nedenleri Ve Sonuçları

Uşi Antlaşması Tarihi, Tarafları, Nedenleri Ve Sonuçları

Osmanlı İmparatorluğu'nun Trablusgarp'ta İtalya ile savaş halinde olduğu dönemde Balkan Savaşı'nın çıkması Osmanlı Devleti'ni oldukça yıpratmıştır. Ordusunun kayıplar yaşaması ve birden fazla cephede savaşmaktan yorgun düşen Osmanlı Devleti İtalya'ya barış teklif etmiştir. Bu teklifin üzerine iki ülkenin de temsilcilerinin olduğu müzakereler başlamıştır, aylar süren bu görüşmeler sonucunda 18 Ekim 1912 tarihinde Lozan şehrinde Osmanlı Devleti ve İtalya arasında Uşi Antlaşması yapılmıştır.

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Uşi Antlaşması Önemi - Uşi Antlaşması Tarihi, Tarafları, Maddeleri, Nedenleri Ve Sonuçları

Osmanlı İmparatorluğu'nu bu antlaşmaya yapmaya zorlayan en önemli etken, ordunun birden fazla cephede savaşıyor olması ve yorgun düşmesidir. Uşi Antlaşması'nın imzalanması sonucunda, Osmanlı Devleti taviz vermek zorunda kalmış, büyük toprak kaybına uğramıştır. Osmanlı'nın aleyhine olan bu durum diğer devletleri de kışkırtmış olası savaşlarından önünü açmıştır.

Uşi Antlaşması Önemi - Uşi Antlaşması Tarihi, Tarafları, Maddeleri, Nedenleri Ve Sonuçları

Uşi Antlaşması Önemi

Uşi Antlaşması'nın Osmanlı'nın taviz vererek yapılmış olmasının etkileri oldukça büyük olmuştur, İtalya Libya'daki sömürgelerini kesmemiş ve bu durumu uzun yıllar halk kabullenmediği için direnişlerini ardı arkası kesilmemiştir. Uşi Antlaşmasıyla beraber, hali hazırda bitkin düşen Osmanlı'nın zayıflaması daha da hızlanmıştır.

Uşi Antlaşması Önemi - Uşi Antlaşması Tarihi, Tarafları, Maddeleri, Nedenleri Ve Sonuçları

Uşi Antlaşması Maddeleri

Osmanlı İmparatorluğu ve İtalya arasında yapılan Uşi Antlaşması'nın maddeleri şunlardır;

  • Her iki devlet, savaşın durması için derhal harekete geçecektir.
  • Antlaşmanın imzalanmasından sonra subaylarını ve birliklerini alarak Osmanlı Devleti Trablusgarp ve Bingazi'den, İtalya ordusu ise Ege denizinde işgal ettiği adalardan çekilecektir.
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