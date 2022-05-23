Uşi Antlaşması Önemi - Uşi Antlaşması Tarihi, Tarafları, Maddeleri, Nedenleri Ve Sonuçları

Uşi Antlaşması, Osmanlı İmparatorluğu'nun son dönemlerinde yaşanılan gelişmelerin neticesinde imzalanmış ve tarih derslerinde sıklıkla işlenen, sınav sorularında mutlaka öğrencilerin karşısına çıkan antlaşmalardan birisidir. Osmanlı tarihinde yer alan birçok savaş ve antlaşmaların arasında yerini almış olan Uşi Antlaşması'nın tarafları kimlerdir? Uşi Antlaşması nedenleri ve sonuçları nelerdir? Bu soruların yanıtlarını ve Uşi Antlaşması hakkında detaylı bilgileri sizler için derleyip hazırladığımız yazımızda bulabilirsiniz.