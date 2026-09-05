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Uyum Haftası İçin Geri Sayım! MEB ile uyum haftası ne zaman, 1. sınıflar okula hangi tarihte başlayacak?
Giriş Tarihi: 05.09.2026 10:55
Uyum Haftası İçin Geri Sayım! MEB ile uyum haftası ne zaman, 1. sınıflar okula hangi tarihte başlayacak?
Millî Eğitim Bakanlığı tarafından yayımlanan 2026-2027 eğitim-öğretim yılı çalışma takvimiyle birlikte minik öğrencilerin ilk ders zili tarihi netleşti. Okul öncesi (anasınıfı) ve ilkokul 1. sınıfa başlayacak öğrenciler için oryantasyon süreci için geri sayım sona eriyor. Peki, "2026-2027 uyum haftası ne zaman, kaç gün sürecek, 1. sınıflar okula hangi tarihte başlayacak?" İşte velilerin ve öğrencilerin merakla beklediği uyum haftası takvimi ve detayları…