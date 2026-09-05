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Giriş Tarihi: 05.09.2026 10:55

Uyum Haftası İçin Geri Sayım! MEB ile uyum haftası ne zaman, 1. sınıflar okula hangi tarihte başlayacak?

Millî Eğitim Bakanlığı tarafından yayımlanan 2026-2027 eğitim-öğretim yılı çalışma takvimiyle birlikte minik öğrencilerin ilk ders zili tarihi netleşti. Okul öncesi (anasınıfı) ve ilkokul 1. sınıfa başlayacak öğrenciler için oryantasyon süreci için geri sayım sona eriyor. Peki, "2026-2027 uyum haftası ne zaman, kaç gün sürecek, 1. sınıflar okula hangi tarihte başlayacak?" İşte velilerin ve öğrencilerin merakla beklediği uyum haftası takvimi ve detayları…

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Uyum Haftası İçin Geri Sayım! MEB ile uyum haftası ne zaman, 1. sınıflar okula hangi tarihte başlayacak?

14 Eylül 2026 tarihinde okulların açılmasından önce sınıfa ilk adımı atacak minikler için uyum haftası heyecanı başladı. Böylece Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yayımlanan 2026-2027 eğitim ve öğretim yılı çalışma takvimi doğrultusunda, okul öncesi (anasınıfı) ve ilkokul 1. sınıf öğrencileri için hazırlanan uyum haftası takvimi ön plana çıktı.

Uyum Haftası İçin Geri Sayım! MEB ile uyum haftası ne zaman, 1. sınıflar okula hangi tarihte başlayacak?

UYUM HAFTASI NE ZAMAN?

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) 2026-2027 eğitim öğretim yılı takvimine göre; ilkokul 1. sınıf ve okul öncesi (anasınıfı) öğrencileri için uyum haftası 7 Eylül 2026 Pazartesi günü başlayacak.

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Uyum Haftası İçin Geri Sayım! MEB ile uyum haftası ne zaman, 1. sınıflar okula hangi tarihte başlayacak?

ANAOKULU VE 1. SINIF İÇİN UYUM HAFTASI KAÇ GÜN SÜRECEK?

Uyum eğitimi 7-11 Eylül 2026 tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Pazartesi günü başlayacak program cuma günü tamamlanacak ve böylece öğrenciler toplam 5 gün boyunca yeni döneme hazırlık yapacak.

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Uyum Haftası İçin Geri Sayım! MEB ile uyum haftası ne zaman, 1. sınıflar okula hangi tarihte başlayacak?

2026-2027 eğitim öğretim yılında okullar 14 Eylül 2026 Pazartesi günü açılacak. Uyum sürecini tamamlayan ve sınıf öğretmenleri ve arkadaşlarıyla tanışarak okul ortamına ilk adımlarını atmış olan 1. sınıflar da bu tarihten itibaren normal ders programına devam edecek.

Uyum Haftası İçin Geri Sayım! MEB ile uyum haftası ne zaman, 1. sınıflar okula hangi tarihte başlayacak?

UYUM HAFTASINDA MEMUR VELİLERE İDARİ İZİN VERİLECEK Mİ?

Kamuda çalışan veliler için yeni bir idari izin uygulaması hayata geçirilecek. MEB'in duyurusu doğrultusu, okul öncesi, ilkokul 1. sınıf ve ortaokul 5. sınıfta çocuğu bulunan kamuda çalışan ebeveynlerden biri, talep etmesi halinde izinli sayılabilecek. Uygulama 7-11 Eylül tarihlerindeki eğitimleri kapsayacak. Böylece velilerin çocuklarının okula alışma sürecine eşlik edebilmesine imkan sağlanacak.

İdari izin, günde 3 saati aşmayacak şekilde kullanılabilecek. İzin süresi öğrencinin kayıtlı olduğu eğitim kurumundaki ders saatlerine göre belirlenecek ve veliler bu zaman diliminde çocuklarına eşlik edebilecek.

Uyum Haftası İçin Geri Sayım! MEB ile uyum haftası ne zaman, 1. sınıflar okula hangi tarihte başlayacak?

MEB 2026-2027 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI TAKVİMİ

  • Mesleki çalışmalar: 1 Eylül 2026 Salı
  • Uyum eğitimleri: 7-11 Eylül 2026
  • Okulların açılışı: 14 Eylül 2026 Pazartesi
  • 1. dönem ara tatili: 16-20 Kasım 2026
  • 1. dönem sonu: 22 Ocak 2027 Cuma
  • Yarıyıl tatili: 25 Ocak-5 Şubat 2027
  • 2. dönem başlangıcı: 8 Şubat 2027 Pazartesi
  • 2. dönem ara tatili: 8-12 Mart 2027
  • Okulların kapanışı: 25 Haziran 2027 Cuma
Haber Girişi Zehra Demirok - Editör

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