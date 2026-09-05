Uyum Haftası İçin Geri Sayım! MEB ile uyum haftası ne zaman, 1. sınıflar okula hangi tarihte başlayacak?

UYUM HAFTASINDA MEMUR VELİLERE İDARİ İZİN VERİLECEK Mİ?

Kamuda çalışan veliler için yeni bir idari izin uygulaması hayata geçirilecek. MEB'in duyurusu doğrultusu, okul öncesi, ilkokul 1. sınıf ve ortaokul 5. sınıfta çocuğu bulunan kamuda çalışan ebeveynlerden biri, talep etmesi halinde izinli sayılabilecek. Uygulama 7-11 Eylül tarihlerindeki eğitimleri kapsayacak. Böylece velilerin çocuklarının okula alışma sürecine eşlik edebilmesine imkan sağlanacak.

İdari izin, günde 3 saati aşmayacak şekilde kullanılabilecek. İzin süresi öğrencinin kayıtlı olduğu eğitim kurumundaki ders saatlerine göre belirlenecek ve veliler bu zaman diliminde çocuklarına eşlik edebilecek.