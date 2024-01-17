UZAY HATIRA BİLETİ ALMA EKRANI || Tıkla-bilet al! Uzay hatıra kartı nasıl alınır, nereden oluşturulur?

Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı bu gece gerçekleşecek fırlatma sonucunda uzay yolculuğuna başlayacak. Bu önemli ve tarihi anı ölümsüzleştirmek adına hazırlanan uzay hatıra kartı sayesinde, isteyenler üzerinde "Türkiye'nin İnsanlı İlk Uzay Misyonu'nun gururunu paylaşıyorum." yazılı slogan ile bilet alabiliyor. Alınan biletler sosyal medyada paylaşılmaya başlandı. İşte, uzay hatıra bileti alma ekranı!