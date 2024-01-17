Giriş Tarihi: 17.01.2024 17:01
Güncelleme Tarihi: 17.01.2024
17:03
UZAY HATIRA BİLETİ ALMA EKRANI || Tıkla-bilet al! Uzay hatıra kartı nasıl alınır, nereden oluşturulur?
Türkiye'nin insanlı ilk uzay yolculuğu gece yarısı itibariyle gerçekleşecek. Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı'nın bu gece saat 01.11'de uzay yolculuğu başlayacak. Bu önemli anı ölümsüzleştirmek adına Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın öncülüğünde hazırlanan uzay hatıra kartı yayımlandı. Peki, Uzay hatıra bileti nasıl alınır, nereden oluşturulur? İşte, bilet alma ekranı!