Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Fotohaber UZAY HATIRA BİLETİ ALMA EKRANI || Tıkla-bilet al! Uzay hatıra kartı nasıl alınır, nereden oluşturulur?
Giriş Tarihi: 17.01.2024 17:01 Güncelleme Tarihi: 17.01.2024 17:03

UZAY HATIRA BİLETİ ALMA EKRANI || Tıkla-bilet al! Uzay hatıra kartı nasıl alınır, nereden oluşturulur?

Türkiye'nin insanlı ilk uzay yolculuğu gece yarısı itibariyle gerçekleşecek. Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı'nın bu gece saat 01.11'de uzay yolculuğu başlayacak. Bu önemli anı ölümsüzleştirmek adına Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın öncülüğünde hazırlanan uzay hatıra kartı yayımlandı. Peki, Uzay hatıra bileti nasıl alınır, nereden oluşturulur? İşte, bilet alma ekranı!

UZAY HATIRA BİLETİ ALMA EKRANI || Tıkla-bilet al! Uzay hatıra kartı nasıl alınır, nereden oluşturulur?

Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı bu gece gerçekleşecek fırlatma sonucunda uzay yolculuğuna başlayacak. Bu önemli ve tarihi anı ölümsüzleştirmek adına hazırlanan uzay hatıra kartı sayesinde, isteyenler üzerinde "Türkiye'nin İnsanlı İlk Uzay Misyonu'nun gururunu paylaşıyorum." yazılı slogan ile bilet alabiliyor. Alınan biletler sosyal medyada paylaşılmaya başlandı. İşte, uzay hatıra bileti alma ekranı!

UZAY HATIRA BİLETİ ALMA EKRANI || Tıkla-bilet al! Uzay hatıra kartı nasıl alınır, nereden oluşturulur?

UZAY HATIRA BİLETİ NEDİR, NASIL ALINIR?

Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı, bu gece saat 01.11'de gerçekleşecek fırlatma ile uzay yolculuğuna başlayacak.

Fırlatma öncesi, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı öncülüğünde uzay hatıra bileti hazırlandı. Bilet, Türkiye Uzay Ajansı'nın internet itesinde yayımlandı.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
UZAY HATIRA BİLETİ ALMA EKRANI || Tıkla-bilet al! Uzay hatıra kartı nasıl alınır, nereden oluşturulur?

UZAY HATIRA BİLETİ ALMA EKRAN

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Uzay meraklıları, 'https://tua.gov.tr/tr/milli-uzay-programi/uzay-hatirasi' linkini tıklayarak, tarihi anı ölümsüzleştirebilecek." denildi.

"Uzay hatıra biletini siteye giriş yaparak ad soyad alanına bilgilerinizi yazarak, kolayca alabilirsiniz."

İşte, bilet alma ekranı;

UZAY HATIRASI BİLETİ ALMAK İÇİN TIKLAYINIZ

UZAY HATIRA BİLETİ ALMA EKRANI || Tıkla-bilet al! Uzay hatıra kartı nasıl alınır, nereden oluşturulur?

Türk astronot Alper Gezeravcı'nın fotoğrafının ve uzay görevinde kullanılacak armanın yer aldığı hatıra biletinde, "Gurur Duy Türkiye" tagi ve "Türkiye'nin insanlı ilk uzay misyonunun gururunu paylaşıyorum." ifadeleri yer aldı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır da uzay hatıra biletini sosyal medya hesabından "uzay hatırası" notuyla paylaştı.

Hazır mısın Türkiye? Uzay yolculuğu için geri sayım başladı! Uzay hatıra bileti yayımlandı!

UZAY HATIRA BİLETİ ALMA EKRANI || Tıkla-bilet al! Uzay hatıra kartı nasıl alınır, nereden oluşturulur?
SON DAKİKA