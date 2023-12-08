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Haberler Fotohaber VALİLİK VE METEOROLOJİ’DEN UYARI! 8 Aralık 2023 hava durumu tahmini,İstanbul ve 13 kentte yağış alarmı, fırtına uyarısı
Giriş Tarihi: 08.12.2023 10:20 Güncelleme Tarihi: 08.12.2023 10:20

VALİLİK VE METEOROLOJİ’DEN UYARI! 8 Aralık 2023 hava durumu tahmini,İstanbul ve 13 kentte yağış alarmı, fırtına uyarısı

Meteroloji Genel Müdürlüğünün son hava tahmin raporuna göre olumsuz hava şartları tüm ülkeyi etkisi altına almış durumda. İstanbul Valiliği'nden bugün için sağanak yağış sel ve fırtına uyarısı geldi. Öte yandan tüm ülkede görülen kuvvetli sağanak yağışlar ve soğuk havaların önümüzdeki hafta sonunda da devam edeceği tahmin ediliyor. Valilik açıklamasından sonra vatandaşların gözü meterolojinin tahminlerinde. Peki İstanbul'da hava nasıl olacak, hafta sonu yağışlar devam edecek mi, 5 günlük hava tahmin raporu nasıl? İşte bu sorulara yanıt haberin detaylarında…

VALİLİK VE METEOROLOJİ’DEN UYARI! 8 Aralık 2023 hava durumu tahmini,İstanbul ve 13 kentte yağış alarmı, fırtına uyarısı

Meteoroloji'den son dakika sağanak yağış ve hava durumu uyarısı geldi.Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, ülke geneli (Doğu Anadolu'nun doğusu, Rize çevreleri ve Artvin kıyıları dışında) yağmur ve sağanak yağışlı, Akdeniz kıyıları gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Marmara'nın doğusu, Ege , Akdeniz, Doğu Anadolu'nun güneybatısı ile Çanakkale'nin doğusu, Diyarbakır ve Adıyaman çevrelerinde kuvvetli, Antalya'nın merkez ve batısı, Mersin çevreleri ve Adana'nın güney kesimlerinde yer yer çok kuvvetli, Antalya'nın doğusunda çok kuvvetli ve yer yer şiddetli olması bekleniyor.

Hava sıcaklıklarının Marmara ve Kıyı Ege'de mevsim normallerinin 3 ila 5 derece altında, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyretmesi bekleniyor.

VALİLİK VE METEOROLOJİ’DEN UYARI! 8 Aralık 2023 hava durumu tahmini,İstanbul ve 13 kentte yağış alarmı, fırtına uyarısı

KUVVETLİ YAĞIŞLARA DİKKAT!

Yapılan son değerlendirmelere göre; Marmara'nın doğusu, Ege, Akdeniz, Doğu Anadolu'nun güneybatısı ile Çanakkale'nin doğusu, Diyarbakır ve Adıyaman çevrelerinde kuvvetli (21-50 kg/m2), Mersin ve Adana'nın güney kesimlerinde yer yer çok kuvvetli (21-75 kg/m2), Antalya'nın doğusunda çok kuvvetli ve yer yer şiddetli (51-100 kg/m2) sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Yağışların Antalya'nın doğusunun 1500 m üzeri yüksek kesimlerinde (özellikle Antalya-Konya yolunun Alacabel mevkiinde) kuvvetli karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Kuvvetli yağışlarla birlikte sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, yağış anında kuvvetli rüzgâr, yerel dolu yağışı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

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VALİLİK VE METEOROLOJİ’DEN UYARI! 8 Aralık 2023 hava durumu tahmini,İstanbul ve 13 kentte yağış alarmı, fırtına uyarısı

KUVVETLİ RÜZGÂR UYARISI!

Rüzgarın Marmara ve Kuzey Ege'de kuzeyli yönlerden Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde güneyli yönlerden kuvvetli(40 - 60 km /saat) olarak esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı(Ulaşımda aksamalar vb.) dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

VALİLİK VE METEOROLOJİ’DEN UYARI! 8 Aralık 2023 hava durumu tahmini,İstanbul ve 13 kentte yağış alarmı, fırtına uyarısı

14 İLE TURUNCU KOD UYARISI!

MGM tarafından bugün için Gaziantep, Hatay, Şanlıurfa ve Kilis için sarı kodlu kuvvetli yağış uyarısı yapıldı. Aydın, Burdur, Bursa, Isparta, İstanbul, İzmir, Kocaeli, Manisa, Muğla, Sakarya ve Yalova için sarı kodlu, Adana, Antalya ve Mersin için turuncu kodlu uyarı yapıldı.

VALİLİK VE METEOROLOJİ’DEN UYARI! 8 Aralık 2023 hava durumu tahmini,İstanbul ve 13 kentte yağış alarmı, fırtına uyarısı

HAFTASONU HAVA NASIL OLACAK?

MARMARA

Çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Yalova, Bilecik, Balıkesir ve Bursa çevreleri ile Çanakkale'nin doğusunda yerel kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın kuzey yönlerden zaman zaman kuvvetli esmesi bekleniyor.

BURSA °C, 11°C

Çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; yerel kuvvetli olması bekleniyor.

EDİRNE °C, 6°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu anla yüksekleri karlakarışık yağmurlu

İSTANBUL °C, 8°C

Çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; yerel kuvvetli olması bekleniyor.

KOCAELİ °C, 11°C

Çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; yerel kuvvetli olması bekleniyor.

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