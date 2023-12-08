VALİLİK VE METEOROLOJİ’DEN UYARI! 8 Aralık 2023 hava durumu tahmini,İstanbul ve 13 kentte yağış alarmı, fırtına uyarısı

Meteroloji Genel Müdürlüğünün son hava tahmin raporuna göre olumsuz hava şartları tüm ülkeyi etkisi altına almış durumda. İstanbul Valiliği'nden bugün için sağanak yağış sel ve fırtına uyarısı geldi. Öte yandan tüm ülkede görülen kuvvetli sağanak yağışlar ve soğuk havaların önümüzdeki hafta sonunda da devam edeceği tahmin ediliyor. Valilik açıklamasından sonra vatandaşların gözü meterolojinin tahminlerinde. Peki İstanbul'da hava nasıl olacak, hafta sonu yağışlar devam edecek mi, 5 günlük hava tahmin raporu nasıl? İşte bu sorulara yanıt haberin detaylarında…