Van’da yarın okullar tatil mi? 31 Aralık Van kar tatili ile ilgili Valilik açıklaması!

Yoğun kar, buzlanma ve sis nedeniyle 31 Aralık Çarşamba günü il genelindeki resmi ve özel tüm eğitim kurumlarında eğitim-öğretime ara verildiği bildirilen açıklamada, kamu kurumlarında çalışan engelli ve hamileler ile 0-6 yaş çocuğu olan ebeveynlerin de idari izinli sayılacağı kaydedildi.

Kent genelindeki eğitim kurumlarında iki gündür kar nedeniyle eğitime ara verilmişti.