Van'da yarın okullar tatil mi? 31 Aralık Van kar tatili ile ilgili Valilik açıklaması!
Giriş Tarihi: 30.12.2025 21:46

Van'da yarın okullar tatil mi? 31 Aralık Van kar tatili ile ilgili Valilik açıklaması!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son hava tahminleri sonrası Van'da hissedilen soğuk hava dalgası ve yer yer etkili olan kar yağışı, 31 Aralık 2025 Çarşamba günü okullarda eğitime ara verilip verilmeyeceği konusunu yeniden gündeme taşıdı. Hava şartlarındaki gelişmeleri yakından takip eden öğrenci, veli ve öğretmenler, Van Valiliği'nden gelecek olası bir tatil açıklamasına odaklandı. Peki, 31 Aralık Çarşamba günü Van'da okullar tatil mi?

Meteoroloji'nin uyarılarının ardından Van'da etkisini artıran kar yağışı ve soğuk hava, 31 Aralık 2025 Çarşamba günü için okulların tatil edilip edilmeyeceği sorusunu gündeme getirdi. Kentte hava koşulları yakından izlenirken, öğrenciler ve veliler Van Valiliği'nden gelecek resmi açıklamalara odaklanmış durumda. Peki, Van'da yarın okullar tatil mi?

VAN'DA OKULLAR TATİL Mİ?

Valilikten yapılan açıklamada, Meteoroloji Bölge Müdürlüğü ile yapılan değerlendirmeye göre kentte kar yağışının etkisini sürdüreceği belirtildi.

Yoğun kar, buzlanma ve sis nedeniyle 31 Aralık Çarşamba günü il genelindeki resmi ve özel tüm eğitim kurumlarında eğitim-öğretime ara verildiği bildirilen açıklamada, kamu kurumlarında çalışan engelli ve hamileler ile 0-6 yaş çocuğu olan ebeveynlerin de idari izinli sayılacağı kaydedildi.

Kent genelindeki eğitim kurumlarında iki gündür kar nedeniyle eğitime ara verilmişti.

KUVVETLİ KAR YAĞIŞI UYARISI

Son tahminlere göre, yarın sabahın erken saatlerinden itibaren bölgenin batı kesimlerinden başlayacak kar yağışının gün içinde etkisini giderek artırması bekleniyor. Yağışların; Şanlıurfa ile Diyarbakır'ın güney ve doğu ilçeleri, Batman, Bitlis, Siirt ve Van çevrelerinde orta şiddette (5–15 cm), Mardin, Şırnak ve Hakkari'de ise kuvvetli, yer yer yoğun (15–25 cm) olacağı öngörülüyor.

Beklenen kar yağışıyla birlikte buzlanma ve don olaylarına bağlı ulaşımda aksamalar, ayrıca yüksek ve eğimli bölgelerde çığ tehlikesi gibi risklerin artabileceği belirtiliyor. Vatandaşların olası olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmaları önemle hatırlatılıyor.

