Van'da yarın okullar tatil mi? 31 Aralık Van kar tatili ile ilgili Valilik açıklaması!
Giriş Tarihi: 30.12.2025 21:46
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son hava tahminleri sonrası Van'da hissedilen soğuk hava dalgası ve yer yer etkili olan kar yağışı, 31 Aralık 2025 Çarşamba günü okullarda eğitime ara verilip verilmeyeceği konusunu yeniden gündeme taşıdı. Hava şartlarındaki gelişmeleri yakından takip eden öğrenci, veli ve öğretmenler, Van Valiliği'nden gelecek olası bir tatil açıklamasına odaklandı. Peki, 31 Aralık Çarşamba günü Van'da okullar tatil mi?