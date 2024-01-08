Vapur seferleri iptal mi edildi? İstanbul’da bugün iptal edilen vapur seferleri: İDO, BUDO, Şehir Hatları 8 Ocak 2024

Vapur seferleri ve feribot seferleri iptal edildi mi sorusu gündeme gelmeye başladı. Hafta sonuyla birlikte tüm yurtta kuvvetli yağış ve fırtına etkili oluyor. Olumsuz hava şartları için deniz trafiğinde de önlemler alınıyor. Peki bugün vapur seferleri iptal edildi mi? İşte ayrıntıları