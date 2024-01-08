Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Fotohaber Vapur seferleri iptal mi edildi? İstanbul’da bugün iptal edilen vapur seferleri: İDO, BUDO, Şehir Hatları 8 Ocak 2024
Giriş Tarihi: 08.01.2024 10:58 Güncelleme Tarihi: 08.01.2024 10:58

Vapur seferleri iptal mi edildi? İstanbul’da bugün iptal edilen vapur seferleri: İDO, BUDO, Şehir Hatları 8 Ocak 2024

Son dakika iptal edilen vapur seferleri. Bugün ülke genelinde olumsuz hava şartlarının görülmesinden dolayı vapur seferleri iptal edildi mi, hangi seferler iptal edildi gibi sorular gündeme gelmeye başladı. İstanbul ve Marmara'yı etkisi altına alan şiddetli rüzgâr ve fırtına deniz seferlerini de olumsuz etkileyeme başladı. Şehir Hatlarından iptal olan seferlere dair açıklama geldi! İşte İstanbul'da bugün iptal edilen vapur seferleri: İDO, BUDO, Şehir Hatları

Vapur seferleri iptal mi edildi? İstanbul’da bugün iptal edilen vapur seferleri: İDO, BUDO, Şehir Hatları 8 Ocak 2024

Vapur seferleri ve feribot seferleri iptal edildi mi sorusu gündeme gelmeye başladı. Hafta sonuyla birlikte tüm yurtta kuvvetli yağış ve fırtına etkili oluyor. Olumsuz hava şartları için deniz trafiğinde de önlemler alınıyor. Peki bugün vapur seferleri iptal edildi mi? İşte ayrıntıları

Vapur seferleri iptal mi edildi? İstanbul’da bugün iptal edilen vapur seferleri: İDO, BUDO, Şehir Hatları 8 Ocak 2024

8 OCAK İPTAL EDİLEN VAPUR SEFERLERİ

İstanbul Şehir Hatları tarafından 8 Ocak Pazartesi günü yapılacak vapur seferlerine ilişkin açıklama geldi. Yapılan açıklama:

"Değerli yolcularımız,

Elverişsiz hava koşulları sebebiyle aşağıda yer alan seferlerimiz ikinci bir duyuruya kadar yapılamayacaktır.

  • Bostancı-Moda-Karaköy-Kabataş
  • Maltepe-Adalar
  • Kadıköy-Eyüp hattı seferlerimizin Sütlüce İskelesi ve Hasköy İskelesi uğraması
  • Üsküdar-Eyüp hattı seferlerimizin Sütlüce İskelesi ve Hasköy İskelesi uğraması
  • Büyükada-Sedef Adası
  • Eminönü-Beşiktaş- Ortaköy
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Vapur seferleri iptal mi edildi? İstanbul’da bugün iptal edilen vapur seferleri: İDO, BUDO, Şehir Hatları 8 Ocak 2024

Aşiyan uğramaları ikinci bir duyuruya kadar Bebek İskelesi üzerinden yapılacaktır. Sefer tarifesi aşağıdaki gibi olacaktır.

Bilgilerinize sunarız."

Vapur seferleri iptal mi edildi? İstanbul’da bugün iptal edilen vapur seferleri: İDO, BUDO, Şehir Hatları 8 Ocak 2024

Vapur seferleri iptal mi edildi? İstanbul’da bugün iptal edilen vapur seferleri: İDO, BUDO, Şehir Hatları 8 Ocak 2024

SON DAKİKA