Vapur seferleri iptal mi edildi? İstanbul’da bugün iptal edilen vapur seferleri: İDO, BUDO, Şehir Hatları 8 Ocak 2024

Giriş Tarihi: 08.01.2024 10:58
Güncelleme Tarihi: 08.01.2024
10:58
Son dakika iptal edilen vapur seferleri. Bugün ülke genelinde olumsuz hava şartlarının görülmesinden dolayı vapur seferleri iptal edildi mi, hangi seferler iptal edildi gibi sorular gündeme gelmeye başladı. İstanbul ve Marmara'yı etkisi altına alan şiddetli rüzgâr ve fırtına deniz seferlerini de olumsuz etkileyeme başladı. Şehir Hatlarından iptal olan seferlere dair açıklama geldi! İşte İstanbul'da bugün iptal edilen vapur seferleri: İDO, BUDO, Şehir Hatları