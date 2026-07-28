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Haberler Fotohaber Var mısın Yok musun Altan ne kadar kazandı? ATV ile 28 Temmuz 2026 Var mısın Yok musun yeni bölüm
Giriş Tarihi: 28.07.2026 23:11 Güncelleme Tarihi: 28.07.2026 23:26

Var mısın Yok musun Altan ne kadar kazandı? ATV ile 28 Temmuz 2026 Var mısın Yok musun yeni bölüm

ATV ekranlarında büyük bir ilgiyle izlenen fenomen yarışmada bu akşam heyecan doruktaydı. Var Mısın Yok Musun Altan ne kadar kazandı sorusu arama motorlarında üst sıralara tırmanırken, binlerce izleyici yeni bölüm finaline odaklandı. Esra Erol'un sunumuyla gerçekleşen nefes kesen gecede flaş anlar yaşanıyor.

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Var mısın Yok musun Altan ne kadar kazandı? ATV ile 28 Temmuz 2026 Var mısın Yok musun yeni bölüm

Esra Erol'un başarılı ve samimi sunumuyla ekrana gelen popüler format, şansın yanı sıra yüksek matematiksel olasılıklar ve psikolojik stratejiler üzerine kurulu. Kutuların ardı ardına açıldığı kritik dakikalarda yarışmacının banka ile yürüttüğü zorlu pazarlıklar, ekran başındaki izleyicilere soluksuz anlar yaşatmayı başardı. Var mısın Yok musun yeni bölüm finalinde ekran başında heyecan doruğa ulaştı.

Var mısın Yok musun Altan ne kadar kazandı? ATV ile 28 Temmuz 2026 Var mısın Yok musun yeni bölüm

28 TEMMUZ 2026 VAR MISIN YOK MUSUN YENİ BÖLÜM

Var mısın Yok musun; stüdyo atmosferi, her saniyesi değişen dinamikleriyle izleyicileri ekran başına bağladı. Masadaki kutuların açılış sırası ve geride kalan rakamlar, oyunun seyrini doğrudan etkiledi. Günün yarışmacısı Altan peş peşe büyük ödülleri kaybederken tablosunda tek kırmızı 750 bin TL olarak kaldı.

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Var mısın Yok musun Altan ne kadar kazandı? ATV ile 28 Temmuz 2026 Var mısın Yok musun yeni bölüm

VAR MISIN YOK MUSUN ALTAN NE KADAR KAZANDI?

Yarışmacı Altan'ın kazandığı rakam bankanın yaptığı son teklif olan 225 bin TL oldu.

Var mısın Yok musun Altan ne kadar kazandı? ATV ile 28 Temmuz 2026 Var mısın Yok musun yeni bölüm

Fenomen yarışma, ekranların sevilen ismi Esra Erol'un sunumuyla izleyiciyle buluşuyor. Heyecanın ve riskin oyunu "Var Mısın Yok Musun"da büyük ödül tam 5 milyon. Kutular açılıyor, teklifler geliyor, cevap vermen gereken soru yine çok basit: Var Mısın? Yok Musun?

Var mısın Yok musun Altan ne kadar kazandı? ATV ile 28 Temmuz 2026 Var mısın Yok musun yeni bölüm
Haber Girişi Hilal Aytaç - Editör

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