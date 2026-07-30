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Giriş Tarihi: 30.07.2026 23:09 Güncelleme Tarihi: 30.07.2026 23:41

Var mısın Yok musun Bilge ne kadar kazandı? ATV ile 30 Temmuz 2026 Var mısın Yok musun ödülü

ATV ekranlarının ilgiyle izlenen yarışması Var Mısın Yok Musun Bilge ne kadar kazandı sorusu arama motorlarında hızla trend oldu. Esra Erol'un sunumuyla ekrana gelen bu heyecan dolu bölümde, yarışmacı Bilge'nin büyük ödül için kutu açma heyecanı anbean takip ediliyor. Peki, Var Mısın Yok Musun Bilge kaç TL kazandı?

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Var mısın Yok musun Bilge ne kadar kazandı? ATV ile 30 Temmuz 2026 Var mısın Yok musun ödülü

Fenomen yarışma programı, stüdyoda dakikaların ilerlemesiyle birlikte tansiyonun zirve yaptığı anlara sahne oluyor. Hamlelerin dikkatle yapıldığı bu özel akşamda, hamle sırası gelen iddialı yarışmacı riskli teklifler karşısında ter döktü. Milyonluk kutuların kaderini belirleyen kritik dakikalar izleyicileri ekrana kilitledi.

Var mısın Yok musun Bilge ne kadar kazandı? ATV ile 30 Temmuz 2026 Var mısın Yok musun ödülü

ESRA EROL SUNUMUYLA VAR MISIN YOK MUSUN'DA GECENİN HEYECANI

Türk televizyonlarının vazgeçilmez formatlarından biri olan ve ATV ekranlarında yeniden hayat bulan yarışma, yaz sezonuna damgasını vuruyor. Başarılı sunucu Esra Erol'un empati kuran, yarışmacılara destek olan ve stüdyodaki stresi yöneten profesyonel sunum tarzı, programın her hafta milyonlarca izleyici tarafından ilgiyle takip edilmesini sağlıyor. 30 Temmuz 2026 Perşembe akşamı ekrana gelen yeni bölümde de stüdyo seyircisi ve ekran başındakiler nefes kesen anlara tanıklık ediyor.

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Var mısın Yok musun Bilge ne kadar kazandı? ATV ile 30 Temmuz 2026 Var mısın Yok musun ödülü

VAR MISIN YOK MUSUN BİLGE NE KADAR KAZANDI?

Yarışmacının para ağacında sona 5 bin TL ve 5 milyon TL kaldı.

Günün yarışmacısı Bilge bankanın yaptığı 1.500.000 TL'lik teklifi kabul etti.

Var mısın Yok musun Bilge ne kadar kazandı? ATV ile 30 Temmuz 2026 Var mısın Yok musun ödülü

Fenomen yarışma, ekranların sevilen ismi Esra Erol'un sunumuyla izleyiciyle buluşuyor. Heyecanın ve riskin oyunu "Var Mısın Yok Musun"da büyük ödül tam 5 milyon. Kutular açılıyor, teklifler geliyor, cevap vermen gereken soru yine çok basit: Var Mısın? Yok Musun?

Var mısın Yok musun Bilge ne kadar kazandı? ATV ile 30 Temmuz 2026 Var mısın Yok musun ödülü
Haber Girişi Hilal Aytaç - Editör

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