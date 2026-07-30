Var mısın Yok musun Bilge ne kadar kazandı? ATV ile 30 Temmuz 2026 Var mısın Yok musun ödülü

ESRA EROL SUNUMUYLA VAR MISIN YOK MUSUN'DA GECENİN HEYECANI

Türk televizyonlarının vazgeçilmez formatlarından biri olan ve ATV ekranlarında yeniden hayat bulan yarışma, yaz sezonuna damgasını vuruyor. Başarılı sunucu Esra Erol'un empati kuran, yarışmacılara destek olan ve stüdyodaki stresi yöneten profesyonel sunum tarzı, programın her hafta milyonlarca izleyici tarafından ilgiyle takip edilmesini sağlıyor. 30 Temmuz 2026 Perşembe akşamı ekrana gelen yeni bölümde de stüdyo seyircisi ve ekran başındakiler nefes kesen anlara tanıklık ediyor.