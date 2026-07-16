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Haberler Fotohaber Var Mısın Yok Musun Sema ne kadar kazandı? 16 Temmuz 2026 Var mısın Yok musun yeni bölüm
Giriş Tarihi: 16.07.2026 23:12 Güncelleme Tarihi: 16.07.2026 23:33

Var Mısın Yok Musun Sema ne kadar kazandı? 16 Temmuz 2026 Var mısın Yok musun yeni bölüm

16 Temmuz 2026 tarihli Var Mısın Yok Musun bölümünde ekran başındaki izleyiciler nefeslerini tuttu. Ekranların fenomen yarışmasında bugün Sema koltuğa oturdu. İzleyicilerin merakla beklediği yeni bölümde büyük ödül heyecanı zirveye çıktı. Peki; Var mısın Yok musun Sema ne kadar kazandı

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Var Mısın Yok Musun Sema ne kadar kazandı? 16 Temmuz 2026 Var mısın Yok musun yeni bölüm

Hamdi Bey'in teklifleri karşısında stratejisini korumaya çalışan yarışmacı, çoğu zaman risk alarak büyük final yolunda ilerledi. Yarışma atmosferinin giderek ısındığı bu özel bölümde, Sema'nın kutu açma performansı sosyal medyada da geniş yankı uyandırdı.

Var Mısın Yok Musun Sema ne kadar kazandı? 16 Temmuz 2026 Var mısın Yok musun yeni bölüm

VAR MISIN YOK MUSUN SEMA NE KADAR KAZANDI?

16 Temmuz 2026 tarihli bölümde koltuğa oturan Sema 1.500.000 TL'nin sahibi oldu.

Yarışmacının tablosunda 3 milyon TL ve 100 bin TL kalmıştı.

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Var Mısın Yok Musun Sema ne kadar kazandı? 16 Temmuz 2026 Var mısın Yok musun yeni bölüm

Sema devam etseydi bankanın bir sonraki teklifi 1.200.000 TL olacaktı.

Yarışmacının kutusundan ise 100.000 TL çıktı.

Var Mısın Yok Musun Sema ne kadar kazandı? 16 Temmuz 2026 Var mısın Yok musun yeni bölüm

Fenomen yarışma, ekranların sevilen ismi Esra Erol'un sunumuyla izleyiciyle buluşuyor. Heyecanın ve riskin oyunu "Var Mısın Yok Musun"da büyük ödül tam 5 milyon. Kutular açılıyor, teklifler geliyor, cevap vermen gereken soru yine çok basit: Var Mısın? Yok Musun?

Var Mısın Yok Musun Sema ne kadar kazandı? 16 Temmuz 2026 Var mısın Yok musun yeni bölüm
Haber Girişi Hilal Aytaç - Editör

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