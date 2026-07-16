Var Mısın Yok Musun Sema ne kadar kazandı? 16 Temmuz 2026 Var mısın Yok musun yeni bölüm

Fenomen yarışma, ekranların sevilen ismi Esra Erol'un sunumuyla izleyiciyle buluşuyor. Heyecanın ve riskin oyunu "Var Mısın Yok Musun"da büyük ödül tam 5 milyon. Kutular açılıyor, teklifler geliyor, cevap vermen gereken soru yine çok basit: Var Mısın? Yok Musun?