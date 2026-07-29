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Haberler Fotohaber Var mısın Yok musun Tuğçe ne kadar kazandı? ATV ile 29 Temmuz 2026 Var mısın Yok musun yeni bölüm
Giriş Tarihi: 29.07.2026 23:05 Güncelleme Tarihi: 29.07.2026 23:40

Var mısın Yok musun Tuğçe ne kadar kazandı? ATV ile 29 Temmuz 2026 Var mısın Yok musun yeni bölüm

Esra Erol'un sunumuyla atv ekranlarında büyük bir ilgiyle takip edilen Var Mısın Yok Musun programında, 29 Temmuz 2026 Çarşamba akşamı yarışan Tuğçe'nin ne kadar para kazandığı izleyiciler tarafından merakla bekleniyor. Heyecan doruktayken, Var Mısın Yok Musun Tuğçe ne kadar kazandı sorusu arama motorlarında.

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Var mısın Yok musun Tuğçe ne kadar kazandı? ATV ile 29 Temmuz 2026 Var mısın Yok musun yeni bölüm

Ekranların en yüksek riskli ve heyecan dolu formatında 5 milyon TL'lik büyük ödül için stüdyoda nefesler tutuldu. Bankayla kritik telefon görüşmeleri ve sürpriz teklifleri karşısında masadaki dengeler anbean değişiyor. Stüdyodakilerin tezahüratları eşliğinde ilerleyen kritik turda, riskli kutuların gidişi heyecanı tırmandırıyor.

Var mısın Yok musun Tuğçe ne kadar kazandı? ATV ile 29 Temmuz 2026 Var mısın Yok musun yeni bölüm

29 TEMMUZ 2026 VAR MISIN YOK MUSUN YENİ BÖLÜM

ATV ekranlarının reyting rekorları kıran yarışma programı Var Mısın Yok Musun, 29 Temmuz 2026 Çarşamba akşamı heyecan dolu yeni bölümüyle izleyici karşısına çıkıyor. Yayın saati itibarıyla stüdyoda büyük bir heyecan yaşanırken, yarışmacı Tuğçe'nin masa başında verdiği kararlar anbean milyonlarca kişi tarafından takip ediliyor.

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Var mısın Yok musun Tuğçe ne kadar kazandı? ATV ile 29 Temmuz 2026 Var mısın Yok musun yeni bölüm

VAR MISIN YOK MUSUN TUĞÇE NE KADAR KAZANDI?

Günün yarışmacısı Tuğçe, bankanın son teklifi olan 345 bin TL'yi kabul etti.

Yarışmacının kendi kutusundan ise 500 TL çıktı.

Var mısın Yok musun Tuğçe ne kadar kazandı? ATV ile 29 Temmuz 2026 Var mısın Yok musun yeni bölüm

Fenomen yarışma, ekranların sevilen ismi Esra Erol'un sunumuyla izleyiciyle buluşuyor. Heyecanın ve riskin oyunu "Var Mısın Yok Musun"da büyük ödül tam 5 milyon. Kutular açılıyor, teklifler geliyor, cevap vermen gereken soru yine çok basit: Var Mısın? Yok Musun?

Var mısın Yok musun Tuğçe ne kadar kazandı? ATV ile 29 Temmuz 2026 Var mısın Yok musun yeni bölüm
Haber Girişi Hilal Aytaç - Editör

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