Haberler
Fotohaber
Var mısın Yok musun Yağmur ne kadar kazandı? 15 Temmuz 2026 Var mısın Yok musun yeni bölüm
Giriş Tarihi: 15.07.2026 23:15
Güncelleme Tarihi: 15.07.2026 23:39
Var mısın Yok musun Yağmur ne kadar kazandı? 15 Temmuz 2026 Var mısın Yok musun yeni bölüm
Ekranların sevilen yarışma programı Var Mısın Yok Musun, 15 Temmuz 2026 akşamı yeni bölümüyle izleyiciyi yine ekran başına kilitledi. Yağmur'un büyük bir stratejiyle ilerlediği bu özel bölümde, yarışmacının kutusunda ne olduğu ve Hamdi Bey ile girdiği pazarlık süreci merak konusu oldu. Yarışmada büyük ödüle giden yolda heyecan zirveye taşındı. Peki; Var mısın Yok musun Yağmur ne kadar kazandı?