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Haberler Fotohaber Var mısın Yok musun Yağmur ne kadar kazandı? 15 Temmuz 2026 Var mısın Yok musun yeni bölüm
Giriş Tarihi: 15.07.2026 23:15 Güncelleme Tarihi: 15.07.2026 23:39

Var mısın Yok musun Yağmur ne kadar kazandı? 15 Temmuz 2026 Var mısın Yok musun yeni bölüm

Ekranların sevilen yarışma programı Var Mısın Yok Musun, 15 Temmuz 2026 akşamı yeni bölümüyle izleyiciyi yine ekran başına kilitledi. Yağmur'un büyük bir stratejiyle ilerlediği bu özel bölümde, yarışmacının kutusunda ne olduğu ve Hamdi Bey ile girdiği pazarlık süreci merak konusu oldu. Yarışmada büyük ödüle giden yolda heyecan zirveye taşındı. Peki; Var mısın Yok musun Yağmur ne kadar kazandı?

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Var mısın Yok musun Yağmur ne kadar kazandı? 15 Temmuz 2026 Var mısın Yok musun yeni bölüm

Esra Erol'un sunumuyla atv ekranlarında yayınlanan Var Mısın Yok Musun, bu akşam Yağmur'un performansıyla gündeme oturdu. Programın 15 Temmuz 2026 tarihli yeni bölümünde, kutu açılışları ve riskler izleyicilere gerilimli anlar yaşattı.

Var mısın Yok musun Yağmur ne kadar kazandı? 15 Temmuz 2026 Var mısın Yok musun yeni bölüm

VAR MISIN YOK MUSUN YAĞMUR NE KADAR KAZANDI?

Var Mısın Yok Musun 15 Temmuz 2026 bölümünde yarışan kişi Yağmur oldu.

Yarışmacı, 3 milyon TL kazandı.

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Var mısın Yok musun Yağmur ne kadar kazandı? 15 Temmuz 2026 Var mısın Yok musun yeni bölüm

BÜYÜK ÖDÜLÜ KAYBETTİ

5 milyon TL'lik kutuları açtıran yarışmacı henüz yarışmanın sonuna gelmeden büyük ödülü elinden kaçırmış oldu. Son etapta Yağmur'un tablosunda 1 milyon ve 3 milyon TL kaldı.

Var mısın Yok musun Yağmur ne kadar kazandı? 15 Temmuz 2026 Var mısın Yok musun yeni bölüm

Fenomen yarışma, ekranların sevilen ismi Esra Erol'un sunumuyla izleyiciyle buluşuyor. Heyecanın ve riskin oyunu "Var Mısın Yok Musun"da büyük ödül tam 5 milyon. Kutular açılıyor, teklifler geliyor, cevap vermen gereken soru yine çok basit: Var Mısın? Yok Musun?

Var mısın Yok musun Yağmur ne kadar kazandı? 15 Temmuz 2026 Var mısın Yok musun yeni bölüm
Haber Girişi Hilal Aytaç - Editör

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