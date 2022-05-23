Vasvar Boğazlar Antlaşması Önemi - Vasvar Antlaşması Sonuçları, Nedeni, Tarafları, Tarihi ve Maddeleri

Vasvar boğazlar anlaşması Osmanlı Devleti'nin duraklama dönemi öncesinde imzaladığı anlaşmalardan biridir. Osmanlı Devleti Duraklama döneminde kadar, Avrupalı devletlerine karşı olan üstünlüğü nedeniyle birçok savaştan galip ayrılmayı başarmıştır. Ama Uyvar savaşında Avrupa Devletleri Osmanlı Devleti'ne karşı üstünlük kurabileceklerini anlamışlardır. Vasvar Boğazlar antlaşması önemi ile Vasvar Antlaşması sonuçları, nedeni, tarafları, tarihi ve maddeleri nelerdir? Detaylar için yazımızı okuyabilirsiniz.