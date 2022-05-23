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Haberler Fotohaber Vasvar Boğazlar Antlaşması Önemi - Vasvar Antlaşması Sonuçları, Nedeni, Tarafları, Tarihi ve Maddeleri
Giriş Tarihi: 23.05.2022 17:10 Güncelleme Tarihi: 23.05.2022 17:11

Vasvar Boğazlar Antlaşması Önemi - Vasvar Antlaşması Sonuçları, Nedeni, Tarafları, Tarihi ve Maddeleri

Vasvar boğazlar anlaşması Osmanlı Devleti'nin duraklama dönemi öncesinde imzaladığı anlaşmalardan biridir. Osmanlı Devleti Duraklama döneminde kadar, Avrupalı devletlerine karşı olan üstünlüğü nedeniyle birçok savaştan galip ayrılmayı başarmıştır. Ama Uyvar savaşında Avrupa Devletleri Osmanlı Devleti'ne karşı üstünlük kurabileceklerini anlamışlardır. Vasvar Boğazlar antlaşması önemi ile Vasvar Antlaşması sonuçları, nedeni, tarafları, tarihi ve maddeleri nelerdir? Detaylar için yazımızı okuyabilirsiniz.

Vasvar Boğazlar Antlaşması Önemi - Vasvar Antlaşması Sonuçları, Nedeni, Tarafları, Tarihi ve Maddeleri

Vasvar boğazlar antlaşması sonucunda Osmanlı Devleti Avrupalı Devletlerden bir kale daha almış olmasının yanında bu hiçte kolay bir süreç olmamıştır. Son derece önemli antlaşmalardan biri olan Vasvar antlaşması, Osmanlı İmparatorluğunun tarihinde önemli bir iz bırakmıştır. Aynı zamanda tarihe geçen antlaşmadan biri olarak kabul edilebilir. Antlaşmaya dair tüm detayları, önemi, sonuçları, kimler arasında olduğu gibi bilgiler detaylarda…

Vasvar Boğazlar Antlaşması Önemi - Vasvar Antlaşması Sonuçları, Nedeni, Tarafları, Tarihi ve Maddeleri

Vasvar Antlaşması Önemi Nedir?

Vasvar Antlaşması 1664 senesinde gerçekleşen bir antlaşmadır. Osmanlı- Avusturya savaşını son erdirmesi nedeniyle önem taşır. Osmanlı ve Latince olarak kaleme alınmasının yanında karşılıklı olarak imzalanmıştır. Her 2 ülke çıkarları da göz edilmiştir. Fakat asıl galibin Osmanlı Devleti olduğu bilinmektedir.

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Vasvar Boğazlar Antlaşması Önemi - Vasvar Antlaşması Sonuçları, Nedeni, Tarafları, Tarihi ve Maddeleri

Osmanlı Devletini ekonomik açıdan çok önemli bir noktaya getiren bu antlaşma ile Orta Avrupa'ya tekrar Osmanlı İmparatorluğunun hakim olacağı sonucu olduğu için hayati bir önemi vardır. Aynı zamanda Osmanlı ordusunda yer alan askerler, Uyvar Kalesi ganimetleri ile çok önemli varlığa sahip olacaktı. Antlaşma maddeleri gereğince Osmanlı İmparatorluğu imtiyaz sahibi olacaktır. Aynı zamanda devlet isyan ve çetelerden temizlenecekti.

Vasvar Boğazlar Antlaşması Önemi - Vasvar Antlaşması Sonuçları, Nedeni, Tarafları, Tarihi ve Maddeleri

Vasvar antlaşması kiminle yapıldı sorusu da tarihte merak edilen önemli konu başlıklarından biridir. Osmanlı-Avusturya Devleti tarafından arasında yapılan bu anlaşmanın nedeni; Erdel, Eflak, Boğdan Beylerinin Osmanlı Devletine karşı başlattığı isyanlardır. İsyanlar Avusturya devletinin de desteği ile yapılmıştır. İsyan hareketi 2 sene kadar sürmüş ve çatışmalar yaşanmıştır.

Vasvar Boğazlar Antlaşması Önemi - Vasvar Antlaşması Sonuçları, Nedeni, Tarafları, Tarihi ve Maddeleri

Vasvar Antlaşması Kimler Arasında Yapıldı?

Osmanlı Devleti ve Avusturya arasında yapılan bu anlaşması sonrasında önemli sonuçlar ortaya çıkmıştır. Savaş sürecinde Osmanlı Ordusu tarafından kazanılan Nograd çevresi ve Uyvar kalesi Osmanlı İmparatorluğuna bırakmıştır. İki tarafın askeri kuvvetleri, Erdel ve çevresine çekilmiştir ve Erdel Osman devletine bağlı kalmıştır.

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