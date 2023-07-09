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Haberler Fotohaber Vatandaşlık maaşı başvuru ekranı 2023: Vatandaşlık maaşı başvurusu ne zaman, şartları nelerdir, kimlere ne kadar verilecek?
Giriş Tarihi: 09.07.2023 12:47 Güncelleme Tarihi: 09.07.2023 12:47

Vatandaşlık maaşı başvuru ekranı 2023: Vatandaşlık maaşı başvurusu ne zaman, şartları nelerdir, kimlere ne kadar verilecek?

Eski Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık'ın açıklama sonrası Vatandaşlık maaşı başvuru işlemleri gündeme geldi. Gelir düzeyine göre verilecek sosyal destek yardımının Aile Destek Programı'nın daha kapsamlı hali olarak yürürlüğe girmesi bekleniyor. Aile Destek Paketi ödemelerinin bu yıl da devam edeceği bildirilmişti. Şimdi milyonların gözü kulağı Bakan Göktaş'tan gelecek açıklamalarda. Peki, Vatandaşlık maaşı başvurusu e-devlet üzerinden mi yapılacak, ne zaman başlıyor, şartları neler? İşte, 2023 Vatandaşlık maaşı başvuru şartları, tarihleri ile ilgili detaylar

Vatandaşlık maaşı başvuru ekranı 2023: Vatandaşlık maaşı başvurusu ne zaman, şartları nelerdir, kimlere ne kadar verilecek?

Başkan Erdoğan, aile destek ödemesinin bu yıl da devam edeceğini duyurdu. Bu gelişme sonrası vatandaşlık maaşı nedir, kimlere ne kadar verilecek, kaç TL soruları hızla yanıt aramaya başladı. Yeni sosyal yardım ödemesi için vatandaşın gelir düzeyi kıstas alınacağı biliniyor. Peki, Vatandaşlık maaşı başvurusu e-devlet üzerinden mi yapılacak, şartları neler? İşte, başvuru tarihleri, şartları ve tutarı hakkında tüm bilgiler…

Vatandaşlık maaşı başvuru ekranı 2023: Vatandaşlık maaşı başvurusu ne zaman, şartları nelerdir, kimlere ne kadar verilecek?

VATANDAŞLIK MAAŞI UYGULAMASI HAYATA GEÇİRİLİYOR!

Eski Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, geçtiğimiz aylarda katıldığı bir programda sosyal yardımlara ilişkin soruları yanıtlamıştı.

Eski Bakan Derya Yanık, yaptığı açıklamada vatandaşlık maaşı uygulaması, evlilik kredisi ve ev kadınlarına emeklilik desteği hakkında detaylı bilgiler vermişti.

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Vatandaşlık maaşı başvuru ekranı 2023: Vatandaşlık maaşı başvurusu ne zaman, şartları nelerdir, kimlere ne kadar verilecek?

VATANDAŞLIK MAAŞI NEDİR, KİMLER ALACAK, BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

Eski Bakan Yanık'ın açıklamasında en dikkat çeken yardım ise vatandaşlık maaşı olmuştu. İhtiyaç sahibi vatandaşlara verilecek olan sosyal yardım ödemesi ile ilgili detaylar sorgulanmaya başlandı.

Vatandaşlık maaşı başvuru ekranı 2023: Vatandaşlık maaşı başvurusu ne zaman, şartları nelerdir, kimlere ne kadar verilecek?

Eski Bakan Yanık, konu ile ilgili olarak yaptığı açıklamada şu ifadelere yer vermişti.

''Sayın Cumhurbaşkanımız Aile Destek Programı'nı onaylarken bize talimat buyurduğunda çalışmamızda şunu gördük. Bir gelir grubu var ki henüz yoksulluk sınırına düşmemiş ancak o riski taşıyor. Biz o riski bertaraf edebilmek için koruyucu ve önleyici yardımlarla destekleyeceğiz.

Bununla hem ortalama gelir seviyesini korumasını, sosyal refahtan üzerine düşen payı almasını sağlayacağız. Yoksulluk sınırının altına düştüğünde daha çok destekleyeceğiz.

Kamu anlamında maliyetin daha da yükseleceği bir grubu yoksulluk sınırına düşürmemiş olacağız. Bizim sosyal yardımlarımız son derece esnek. İhtiyaca göre değişmektedirler.

Vatandaşlık maaşı başvuru ekranı 2023: Vatandaşlık maaşı başvurusu ne zaman, şartları nelerdir, kimlere ne kadar verilecek?

VATANDAŞLIK MAAŞI NE ZAMAN VERİLECEK?

Aile Destek Programı'ndan elde ettiğimiz tecrübeler ile ki önümüzdeki dönemde de bu programı devam ettirmeyi arzu ediyoruz.

Programımızı bir anlamda bütüncül bir çevreye dönüştürüp koruyucu ve önleyici sosyal yardımı da içine alacak şekilde bir vatandaşlık maaşına dönüştürme çalışmamız var. Bunu önümüzdeki süreçte inşallah tekrar kamuoyuyla paylaşacağız.

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