Vatandaşlık maaşı başvuru ekranı 2023: Vatandaşlık maaşı başvurusu ne zaman, şartları nelerdir, kimlere ne kadar verilecek?

Eski Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık'ın açıklama sonrası Vatandaşlık maaşı başvuru işlemleri gündeme geldi. Gelir düzeyine göre verilecek sosyal destek yardımının Aile Destek Programı'nın daha kapsamlı hali olarak yürürlüğe girmesi bekleniyor. Aile Destek Paketi ödemelerinin bu yıl da devam edeceği bildirilmişti. Şimdi milyonların gözü kulağı Bakan Göktaş'tan gelecek açıklamalarda. Peki, Vatandaşlık maaşı başvurusu e-devlet üzerinden mi yapılacak, ne zaman başlıyor, şartları neler? İşte, 2023 Vatandaşlık maaşı başvuru şartları, tarihleri ile ilgili detaylar