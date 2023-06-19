Veda Mektubu 16. Bölüm izle: Aslı ve Mehmet, Seher’in peşinde! Kanal D ile Veda Mektubu son bölüm izle

Aslı ve Mehmet, karşılarında Seher'i görünce ne yapacaklarını bilemezler... Bu kadar şeyin yaşanmasının sebebi Seher midir? Yoksa bu da oyunun bir parçası mıdır?

Aslı ve Mehmet, gerçeğin peşine düşerken birbirlerinden uzaklaşırlar çünkü Aslı gördüğüne inanırken Mehmet'in kalbi bunu reddediyordur.