KYK ÖĞRENİM KREDİSİ YAPILANDIRMA | Vergi affı başvurusu başladı mı, ne zaman başlayacak? Vergi affı başvurusu nasıl yapılır, şartları neler?

Vergi affı borç yapılandırma kanun teklifi Meclis'ten geçerek yürürlüğe girdi. Vergi dairelerine olan tüm borçları yeniden yapılandırma kapsamına alan kanunla ilgili detaylar araştırılıyor. Tüm vergi cezaları, trafik, askerlik, nüfus, köprü, otoyol kaçak geçiş cezaları ve daha önce hiç yapılandırma düzenlemesinde yer almayan adli para cezaları, idari para cezaları, öğrenim kredisi borçları ve destekleme primi borçlarını da kapsayan vergi affı borç yapılandırma düzenlemesi Resmi Gazete 'de yayımlanmasının ardından yasalaştı. Peki, Vergi affı başvurusu başladı mı, ne zaman başlayacak? Vergi affı başvurusu nasıl yapılır? İşte, başvuru tarihleri ile vergi affı kapsamında olan borçlar.