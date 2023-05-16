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Haberler Fotohaber KYK ÖĞRENİM KREDİSİ YAPILANDIRMA | Vergi affı başvurusu başladı mı, ne zaman başlayacak? Vergi affı başvurusu nasıl yapılır, şartları neler?
Giriş Tarihi: 16.05.2023 23:39 Güncelleme Tarihi: 16.05.2023 23:40

KYK ÖĞRENİM KREDİSİ YAPILANDIRMA | Vergi affı başvurusu başladı mı, ne zaman başlayacak? Vergi affı başvurusu nasıl yapılır, şartları neler?

Vergi affı borç yapılandırma kanun teklifi Meclis'ten geçerek yürürlüğe girdi. Vergi dairelerine olan tüm borçları yeniden yapılandırma kapsamına alan kanunla ilgili detaylar araştırılıyor. Tüm vergi cezaları, trafik, askerlik, nüfus, köprü, otoyol kaçak geçiş cezaları ve daha önce hiç yapılandırma düzenlemesinde yer almayan adli para cezaları, idari para cezaları, öğrenim kredisi borçları ve destekleme primi borçlarını da kapsayan vergi affı borç yapılandırma düzenlemesi Resmi Gazete 'de yayımlanmasının ardından yasalaştı. Peki, Vergi affı başvurusu başladı mı, ne zaman başlayacak? Vergi affı başvurusu nasıl yapılır? İşte, başvuru tarihleri ile vergi affı kapsamında olan borçlar.

KYK ÖĞRENİM KREDİSİ YAPILANDIRMA | Vergi affı başvurusu başladı mı, ne zaman başlayacak? Vergi affı başvurusu nasıl yapılır, şartları neler?

Vergi affı borç yapılandırma düzenlemesi Resmi Gazete 'de yayımlanarak yasalaştı. Vergi dairelerine olan tüm borçları yeniden yapılandırma kapsamına alan kanuna ilişkin son detaylar merak ediliyor. En geniş kapsamlı Vergi affı borç yapılandırma düzenlemesi ile daha önce hiç yapılandırma düzenlemesinde yer almayan adli para cezaları, idari para cezaları, öğrenim kredisi borçları ve destekleme primi borçlarını da kapsayan vergi affı borçları da yapılandırılabilecek. Peki, Vergi affı başvurusu başladı mı, ne zaman başlayacak? Vergi affı başvurusu nasıl yapılır? İşte, başvuru tarihleri ile vergi affı kapsamında olan borçlar.

KYK ÖĞRENİM KREDİSİ YAPILANDIRMA | Vergi affı başvurusu başladı mı, ne zaman başlayacak? Vergi affı başvurusu nasıl yapılır, şartları neler?

VERGİ AFFI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Başvurular, Gelir İdaresi Başkanlığının internet adresi "www.gib.gov.tr" veya e-Devlet "www.turkiye.gov.tr" üzerinden, vergi dairesine gelerek veya posta yoluyla yapılabilecek.

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KYK ÖĞRENİM KREDİSİ YAPILANDIRMA | Vergi affı başvurusu başladı mı, ne zaman başlayacak? Vergi affı başvurusu nasıl yapılır, şartları neler?

VERGİ AFFI BAŞVURULARI BAŞLADI MI?

Vergi affı yapılandırması için başvurular 31 Mayıs tarihine kadar yapılacak. İlk taksit ödemeleri ise 30 Haziran'a kadar sürecek.

KYK ÖĞRENİM KREDİSİ YAPILANDIRMA | Vergi affı başvurusu başladı mı, ne zaman başlayacak? Vergi affı başvurusu nasıl yapılır, şartları neler?

VERGİ AFFI KAPSAMINDA OLAN BORÇLAR

AK Parti Manisa Milletvekili ve Plan ve Bütçe Komisyonu Üyesi Uğur Aydemir, yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Kanuna göre 31/12/2022 tarihinden önceki dönemlere ait olan vergi, prim, idari para cezası, öğrenim kredileri, trafik cezaları gibi borçlar için yeniden yapılandırma imkanı sağlıyoruz. Daha önce yapılandırma kapsamına girmeyen, adli para cezaları, üst kurul cezaları, sigara cezaları gibi cezalar da bu kanun kapsamında yapılandırılabilecek. Bu açıdan Cumhuriyet tarihimizin en kapsamlı yapılandırma paketini yürürlüğe girdi"

KYK ÖĞRENİM KREDİSİ YAPILANDIRMA | Vergi affı başvurusu başladı mı, ne zaman başlayacak? Vergi affı başvurusu nasıl yapılır, şartları neler?

"BORÇLAR 48 AYA KADAR TAKSİTLENDİRİLEBİLECEK"

Aydemir, "Bugüne kadar çıkarılan Yapılandırma yasalarında kesinleşmiş borçlar en fazla 36 ay yani 3 yıla kadar taksitlendirilebiliyordu. Taksitler ise 2 ayda bir 6, 9, 12 ve 18 eşit taksitte ödeniyordu. Bu Kanunda vade 4 yıla yani 48 aya çıkarılıyor. Borçlular, kesinleşmiş borçlarını bu düzenleme kapsamında 48 aya kadar taksitlendirebilecek ve 48 eşit taksitte ödeyebilecekler. Bu son derece önemli ve borçlular lehine bir değişiklik. Yapılandırmada vadenin 48 ay'a uzaması ve 48 eşit taksite çıkması, bir takvim yılı içerisindeki taksit atlatma sayısını (ödememe) da, 2'den 3'e çıkarmaktadır. Kanunda yer alan düzenlemeye göre, Yİ-ÜFE oranı aylık 0,75 olarak dikkate alınacak, bu da yıllık yüzde 9 oluyor" ifadelerini kullandı.

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