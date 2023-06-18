Vermem Seni Ellere Zeliş kimdir? Vermem Seni Ellere’nin Zeliş’i Buse Meral kimdir, kaç yaşında, nereli?

ZELİŞ KİMDİR?

Neşeli, becerikli, yaratıcı, gözü kara Karadeniz kızı. Taşkıran halkının akil kişisi, babasının has kızı Zeliş… Karadeniz rüzgarlarından daha hırçın, dalgalarından daha gelgitli olan Zeliş'in ziraattan, genel kültüre bilmediği şey yoktur da bir türlü aşkı bilmemektedir Zeliş… O yüzden önce aşkını köle yapacak, sonra da aşkının kölesi olacaktır.