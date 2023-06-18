Vermem Seni Ellere Zeliş kimdir? Vermem Seni Ellere’nin Zeliş’i Buse Meral kimdir, kaç yaşında, nereli?

ATV yeni dizisi Vermem Seni Ellere başlıyor. Dizinin başrol oyuncuları gündemdeki yerini aldı. Aşk hikayesinin kahramanlarından Vermem Seni Ellere Zeliş kimdir sorusu araştırılıyor. Bir Karadeniz kızını canlandıran genç oyuncu Buse Meral hayatı, kariyeri, dizileri ve filmleri ile araştırılıyor. Zeliş karakterine hayat veren Buse Meral kimdir, kaç yaşında, nereli soruları yanıt arıyor. Yeni dizi güçlü hikayesi ile dikkat çekiyor. Peki, Vermem Seni Ellere Zeliş kimdir? İşte, hakkında tüm merak edilenler…