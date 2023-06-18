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Haberler Fotohaber Vermem Seni Ellere Zeliş kimdir? Vermem Seni Ellere’nin Zeliş’i Buse Meral kimdir, kaç yaşında, nereli?
Giriş Tarihi: 18.06.2023 15:37 Güncelleme Tarihi: 18.06.2023 15:38

Vermem Seni Ellere Zeliş kimdir? Vermem Seni Ellere’nin Zeliş’i Buse Meral kimdir, kaç yaşında, nereli?

ATV yeni dizisi Vermem Seni Ellere başlıyor. Dizinin başrol oyuncuları gündemdeki yerini aldı. Aşk hikayesinin kahramanlarından Vermem Seni Ellere Zeliş kimdir sorusu araştırılıyor. Bir Karadeniz kızını canlandıran genç oyuncu Buse Meral hayatı, kariyeri, dizileri ve filmleri ile araştırılıyor. Zeliş karakterine hayat veren Buse Meral kimdir, kaç yaşında, nereli soruları yanıt arıyor. Yeni dizi güçlü hikayesi ile dikkat çekiyor. Peki, Vermem Seni Ellere Zeliş kimdir? İşte, hakkında tüm merak edilenler…

Vermem Seni Ellere Zeliş kimdir? Vermem Seni Ellere’nin Zeliş’i Buse Meral kimdir, kaç yaşında, nereli?

Vermem Seni Ellere Zeliş / Buse Meral kimdir sorusu gündemdeki yerini aldı. Her hafta Pazar günleri ekranlara gelmeye hazırlanan yapım izleyenleri ekranlara kilitliyor. İlk bölümden itibaren heyecan dorukta. Buse Meral kaç yaşında, nereli, dizileri ve filmleri neler soruları yanıt arıyor. Genç oyuncu Emre Bey ile başrolleri paylaşıyor. İşte, ATV Vermem Seni Ellere Zeliş hakkında tüm merak edilenler…

Vermem Seni Ellere Zeliş kimdir? Vermem Seni Ellere’nin Zeliş’i Buse Meral kimdir, kaç yaşında, nereli?

VERMEM SENİ ELLERE ZELİŞ KARAKTERİNE BUSE MERAL HAYAT VERİYOR!

Çekimleri Karadeniz'de gerçekleşen ATV'nin yeni dizisi Vermem Seni Ellere'de Zeliş ve Mehmet'in aşkı anlatılıyor. Zeliş karakterine Buse Meral hayat veriyor.

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Vermem Seni Ellere Zeliş kimdir? Vermem Seni Ellere’nin Zeliş’i Buse Meral kimdir, kaç yaşında, nereli?

ZELİŞ KİMDİR?

Neşeli, becerikli, yaratıcı, gözü kara Karadeniz kızı. Taşkıran halkının akil kişisi, babasının has kızı Zeliş… Karadeniz rüzgarlarından daha hırçın, dalgalarından daha gelgitli olan Zeliş'in ziraattan, genel kültüre bilmediği şey yoktur da bir türlü aşkı bilmemektedir Zeliş… O yüzden önce aşkını köle yapacak, sonra da aşkının kölesi olacaktır.

Vermem Seni Ellere Zeliş kimdir? Vermem Seni Ellere’nin Zeliş’i Buse Meral kimdir, kaç yaşında, nereli?

BUSE MERAL KİMDİR?

25 Temmuz 1999 yılında İstanbul'da dünyaya gelen Buse Meral, tiyatro eğitimi aldıktan sonra ilk dizi oyunculuğu deneyimini Ege'nin Hamsisi dizinde yaşadı.

1.67 ve 51 kilo olan Meral, aslan burcu.

Vermem Seni Ellere Zeliş kimdir? Vermem Seni Ellere’nin Zeliş’i Buse Meral kimdir, kaç yaşında, nereli?

DİZİLERİ VE FİLMLERİ

Destan (TV Dizisi 2021)

Uyanış: Büyük Selçuklu (Mahmelek, TV Dizisi 2020-2021)

Elimi Bırakma (Damla, TV Dizisi 2019)

Tek Yürek (Serenay, TV Dizisi 2019)

Gülperi (Begüm, TV Dizisi 2018)

Bizim Hikaye (Pelin, TV Dizisi 2018)

Ege'nin Hamsisi (Derya Çınar, TV Dizisi 2018)

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