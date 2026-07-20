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VNL 2026 FİNAL ETABI: Filenin Efeleri çeyrek final maçı ne zaman, rakibi kim olacak?
Giriş Tarihi: 20.07.2026 09:40
VNL 2026 FİNAL ETABI: Filenin Efeleri çeyrek final maçı ne zaman, rakibi kim olacak?
A Milli Erkek Voleybol Takımı, 2026 FIVB Milletler Ligi'nin grup aşamasını ilk sekiz içinde tamamlayarak tarihinde ilk kez VNL Finalleri'ne yükseldi. Final etabında mücadele edecek Filenin Efeleri'nin çeyrek final rakibinin kim olacağı merak konusu oldu. Peki, Filenin Efeleri çeyrek final maçı ne zaman, rakibi kim olacak? İşte, VNL Finali detayları…