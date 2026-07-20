VNL 2026 FİNAL ETABI: Filenin Efeleri çeyrek final maçı ne zaman, rakibi kim olacak?

A MİLLİ ERKEK VOLEYBOL TAKIMI TARİHİNDE İLK KEZ VNL FİNALLERİNDE

A Milli Erkek Voleybol Takımı, grup aşamasındaki son maçında İran'ı 3-1 mağlup ederek final etabı biletini aldı. Organizasyonu 12 maçta topladığı 22 puanla 6. sırada tamamlayan Türkiye, böylece VNL tarihinde ilk kez çeyrek finale yükseldi.Ay-yıldızlılar grup aşamasında 8 galibiyet ve 4 mağlubiyet aldı.