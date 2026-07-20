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Giriş Tarihi: 20.07.2026 09:40

VNL 2026 FİNAL ETABI: Filenin Efeleri çeyrek final maçı ne zaman, rakibi kim olacak?

A Milli Erkek Voleybol Takımı, 2026 FIVB Milletler Ligi'nin grup aşamasını ilk sekiz içinde tamamlayarak tarihinde ilk kez VNL Finalleri'ne yükseldi. Final etabında mücadele edecek Filenin Efeleri'nin çeyrek final rakibinin kim olacağı merak konusu oldu. Peki, Filenin Efeleri çeyrek final maçı ne zaman, rakibi kim olacak? İşte, VNL Finali detayları…

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VNL 2026 FİNAL ETABI: Filenin Efeleri çeyrek final maçı ne zaman, rakibi kim olacak?

Filenin Efeleri, VNL 2026'nın üçüncü haftasında aldığı sonuçlarla final etabına katılma hakkı kazandı. Ay-yıldızlı ekip, tek maç üzerinden oynanacak çeyrek finalde yarı final bileti arayacak.

VNL 2026 FİNAL ETABI: Filenin Efeleri çeyrek final maçı ne zaman, rakibi kim olacak?

FİLENİN EFELERİ ÇEYREK FİNAL MAÇI NE ZAMAN?

VNL 2026 Erkekler Final Etabı, 29 Temmuz-2 Ağustos 2026 tarihleri arasında Çin'in Ningbo kentinde düzenlenecek. Karşılaşmanın başlama saati ve ayrıntılı yayın programı henüz resmî olarak açıklanmadı.

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VNL 2026 FİNAL ETABI: Filenin Efeleri çeyrek final maçı ne zaman, rakibi kim olacak?

FİLENİN EFELERİ' NİN RAKİBİ KİM OLACAK?

Filenin Efeleri'nin çeyrek finalde karşılaşacağı rakip, VNL 2026 grup aşamasındaki tüm maçların tamamlanmasının ardından kesinleşecek. Organizasyonun formatına göre çeyrek final eşleşmeleri puan tablosundaki sıralama üzerinden belirlenecek.

VNL 2026 FİNAL ETABI: Filenin Efeleri çeyrek final maçı ne zaman, rakibi kim olacak?

A MİLLİ ERKEK VOLEYBOL TAKIMI TARİHİNDE İLK KEZ VNL FİNALLERİNDE

A Milli Erkek Voleybol Takımı, grup aşamasındaki son maçında İran'ı 3-1 mağlup ederek final etabı biletini aldı. Organizasyonu 12 maçta topladığı 22 puanla 6. sırada tamamlayan Türkiye, böylece VNL tarihinde ilk kez çeyrek finale yükseldi.Ay-yıldızlılar grup aşamasında 8 galibiyet ve 4 mağlubiyet aldı.

VNL 2026 FİNAL ETABI: Filenin Efeleri çeyrek final maçı ne zaman, rakibi kim olacak?

VNL 2026 ERKEKLER PUAN DURUMU

  1. Japonya 30
  2. Polonya 29
  3. Slovenya 26
  4. İtalya 26
  5. ABD 25
  6. Türkiye 22
  7. Ukrayna 23
  8. Bulgaristan 20
  9. Brezilya 19
  10. Fransa 16
VNL 2026 FİNAL ETABI: Filenin Efeleri çeyrek final maçı ne zaman, rakibi kim olacak?

VNL 2026 FİNALİ NE ZAMAN YAPILACAK?

VNL 2026 Erkekler finali 2 Ağustos 2026 Pazar günü Çin'in Ningbo kentinde oynanacak. Finalin başlama saati organizasyonun ayrıntılı maç programıyla birlikte duyurulacak.

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