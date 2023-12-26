WEDNESDAY 2. SEZON: Çekimleri tamamlanmıştı! Wednesday yeni sezon ne zaman başlıyor?

Giriş Tarihi: 26.12.2023 15:31
Güncelleme Tarihi: 26.12.2023
15:31
Netflix'in sevilen dizisi Wednesday 2. sezon için geri sayım başladı. 2024 yılında yeni sezonuyla izleyicisiyle buluşması beklenen Charles Addams'ın yarattığı karakterlere dayanan dizi, yeni okulu Nevermore Akademisi'nde bir canavar gizemini çözmeye çalışan Wednesday Addams'ı canlandıran Jenna Ortega'yı konu alıyor. Son derece başarılı olan 1. sezon prömiyerinin ardından dizi yapımcıları ve oyuncu kadrosu, yeni sezona ilişkin detaylar hakkkında açıklamada bulundu. Peki, Wednesday 2. sezon ne zaman, yayın tarihi belli oldu mu?