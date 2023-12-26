WEDNESDAY 2. SEZON: Çekimleri tamamlanmıştı! Wednesday yeni sezon ne zaman başlıyor?

Netflix kısa süre önce Jenna Ortega liderliğindeki popüler dizi Wednesday için yeni sezon müjdesini vermişti. Başarılı dizi ilk sezonuyla çok konuşulmuştu. Dizideki karakterler, çekim platosu, efektler ve dizi müzikleri gündemden düşmezken, Jenna Ortega'nın canlandırdığı Wednesday Admmas karakterinin dansı da oldukça konuşulmuş ve akım haline gelmişti. Peki, wednesday yeni, sezon ne zaman başlıyor? İşte, potansiyel çıkış tarihi!