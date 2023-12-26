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Giriş Tarihi: 26.12.2023 15:31 Güncelleme Tarihi: 26.12.2023 15:31

WEDNESDAY 2. SEZON: Çekimleri tamamlanmıştı! Wednesday yeni sezon ne zaman başlıyor?

Netflix'in sevilen dizisi Wednesday 2. sezon için geri sayım başladı. 2024 yılında yeni sezonuyla izleyicisiyle buluşması beklenen Charles Addams'ın yarattığı karakterlere dayanan dizi, yeni okulu Nevermore Akademisi'nde bir canavar gizemini çözmeye çalışan Wednesday Addams'ı canlandıran Jenna Ortega'yı konu alıyor. Son derece başarılı olan 1. sezon prömiyerinin ardından dizi yapımcıları ve oyuncu kadrosu, yeni sezona ilişkin detaylar hakkkında açıklamada bulundu. Peki, Wednesday 2. sezon ne zaman, yayın tarihi belli oldu mu?

WEDNESDAY 2. SEZON: Çekimleri tamamlanmıştı! Wednesday yeni sezon ne zaman başlıyor?

Netflix kısa süre önce Jenna Ortega liderliğindeki popüler dizi Wednesday için yeni sezon müjdesini vermişti. Başarılı dizi ilk sezonuyla çok konuşulmuştu. Dizideki karakterler, çekim platosu, efektler ve dizi müzikleri gündemden düşmezken, Jenna Ortega'nın canlandırdığı Wednesday Admmas karakterinin dansı da oldukça konuşulmuş ve akım haline gelmişti. Peki, wednesday yeni, sezon ne zaman başlıyor? İşte, potansiyel çıkış tarihi!

WEDNESDAY 2. SEZON: Çekimleri tamamlanmıştı! Wednesday yeni sezon ne zaman başlıyor?

WEDNESDAY 2 SEZON ÇEKİMLERİ TAMAMLANDI!

Sezonun çekimleri Eylül 2021'de başladı ve Mart 2022'de son buldu.

Çekimleri tamamlanan dizinin yeni sezon yayın tarihi ne zaman merak ediliyordu.

İşte yeni sezona dair ayrıntılar;

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WEDNESDAY 2. SEZON: Çekimleri tamamlanmıştı! Wednesday yeni sezon ne zaman başlıyor?

WEDNESDAY 2. SEZON İÇİN HANGİ OYUNCULAR GERİ DÖNECEK ?

Büyük olasılıkla Morticia Addams ve Gomez Addams rolünde Zeta-Jones ve Guzmán dahil olmak üzere Addams ailesinin geri kalan bütün üyüleri 2. sezonda sık sık karşımıza çıkacak.

WEDNESDAY 2. SEZON: Çekimleri tamamlanmıştı! Wednesday yeni sezon ne zaman başlıyor?

WEDNESDAY 2. SEZON OYUNCULARI VE KARAKTERLERİ

Wednesday ikinci sezonunun kadrosu

• Enid Sinclair rolünde Emma Myers

• Bianca Barclay rolünde Joy Sunday

• Ajax Pertropolus rolünde George Farmer

• Yoko Tanaka rolünde Naomi J Ogawa

• Şerif Donovan Galpin rolünde Jamie McShane

• Gomez Addams rolünde Luis Guzmán

• Pugsley Addams rolünde Isaac Ordonez

• Fester Amca rolünde Fred Armisen

WEDNESDAY 2. SEZON: Çekimleri tamamlanmıştı! Wednesday yeni sezon ne zaman başlıyor?

WEDNESDAY 2. SEZONUNDA DİZİYE HANGİ KARAKTERLER KATILACAK ?

TVLine ile yapılan bir röportajda 2. sezona daha da fazla Addams ailesi karakterini dahil edileceği açıklandı.

Dizi sorumlusu Millar şunları söyledi.

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