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Haberler Fotohaber WHATSAPP ÇÖKTÜ MÜ SON DAKİKA: 16 Haziran WhatsApp çöktü mü, neden çalışmıyor, mesajlar neden gitmiyor, ne zaman düzelir?
Giriş Tarihi: 16.06.2023 22:22 Güncelleme Tarihi: 16.06.2023 22:25

WHATSAPP ÇÖKTÜ MÜ SON DAKİKA: 16 Haziran WhatsApp çöktü mü, neden çalışmıyor, mesajlar neden gitmiyor, ne zaman düzelir?

Whatsapp çöktü mü sorusu son dakika gelişmeleriyle araştırma konusu haline geldi. Popüler uygulamada mesaj göndermek isteyenlerin sorunla karşılaşması sonrasında detayları öğrenmek isteyenler "WhatsApp çöktü mü, neden çalışmıyor, gruplara mesajlar neden gitmiyor, ne zaman düzelir?" şeklindeki sorular aracılığıyla araştırıyor. Gözler gelecek açıklamaya çevrilirken özellikle twitter'da konuyla ilgili paylaşımlar yapılıyor. Peki, WhatsApp çöktü mü, neden çalışmıyor, gruplara mesajlar neden gitmiyor, ne zaman düzelir? İşte detaylar.

WHATSAPP ÇÖKTÜ MÜ SON DAKİKA: 16 Haziran WhatsApp çöktü mü, neden çalışmıyor, mesajlar neden gitmiyor, ne zaman düzelir?

Whatsapp kullanıcıları uygulama çöktü mü sorusuna yanıt aramaya başladı. Dünya genelinde milyonlarca kullanıcısı olan mesajlaşma uygulaması WhatsApp'ta erişim sorunu yaşanıyor. Popüler uygulamayla ilgili olarak araştırmalar da hız kazandı. An itibarıyla sorun yaşayan vatandaşlar "Whatsapp çöktü mü, mesaj gönderilemiyor sorun mu var?" şeklindeki araştırmalar hız kazandı. İşte popüler uygulamayla ilgili o detaylar.

WHATSAPP ÇÖKTÜ MÜ SON DAKİKA: 16 Haziran WhatsApp çöktü mü, neden çalışmıyor, mesajlar neden gitmiyor, ne zaman düzelir?

WHATSAPP ÇÖKTÜ MÜ?

Dünyanın en çok kullanılan uygulamalarından olan Whatsapp'a erişim problemi yaşanıyor. Kullanıcılar Whatsapp'ta mesajlarının iletilemediğini ifade ederken konuyla ilgili bir açıklama henüz yok.

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WHATSAPP ÇÖKTÜ MÜ SON DAKİKA: 16 Haziran WhatsApp çöktü mü, neden çalışmıyor, mesajlar neden gitmiyor, ne zaman düzelir?

WHATSAPP ÇÖKTÜ MÜ? WHATSAPP NEDEN AÇILMIYOR?

Milyonlarca kullanıcı bulunan popüler mesajlaşma uygulaması WhatsApp'a girerek sevdikleriyle iletişim kurmak isteyenler, uygulamaya erişimde zorluk yaşadı. Whatsapp tarafından soruna ilişkin herhangi bir açıklama henüz yapılmazken, yaşanan sorunun ilerleyen saatlerde çözülmesi bekleniyor.

WHATSAPP ÇÖKTÜ MÜ SON DAKİKA: 16 Haziran WhatsApp çöktü mü, neden çalışmıyor, mesajlar neden gitmiyor, ne zaman düzelir?

WHATSAPP DURDURULDU HATASI ÇÖZÜMÜ NEDİR?

Android platformda karşılaşılan bu hata aslında kullanıcının mobil cihazı ile ilgili bir sorundur. Aslında bu hatayı birkaç adımda çözmek mümkün.

WHATSAPP ÇÖKTÜ MÜ SON DAKİKA: 16 Haziran WhatsApp çöktü mü, neden çalışmıyor, mesajlar neden gitmiyor, ne zaman düzelir?

"WhatsApp durduruldu" hatasının çözümü için telefonunuzdan Ayarlar > Uygulamalar > WhatsApp yolunu izleyin ve "Önbelleği Temizle"yi seçin. Daha sonra telefonunuzu yeniden başlatın.

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