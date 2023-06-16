Giriş Tarihi: 16.06.2023 22:22 Güncelleme Tarihi: 16.06.2023 22:25

WHATSAPP ÇÖKTÜ MÜ SON DAKİKA: 16 Haziran WhatsApp çöktü mü, neden çalışmıyor, mesajlar neden gitmiyor, ne zaman düzelir?

Whatsapp çöktü mü sorusu son dakika gelişmeleriyle araştırma konusu haline geldi. Popüler uygulamada mesaj göndermek isteyenlerin sorunla karşılaşması sonrasında detayları öğrenmek isteyenler "WhatsApp çöktü mü, neden çalışmıyor, gruplara mesajlar neden gitmiyor, ne zaman düzelir?" şeklindeki sorular aracılığıyla araştırıyor. Gözler gelecek açıklamaya çevrilirken özellikle twitter'da konuyla ilgili paylaşımlar yapılıyor. Peki, WhatsApp çöktü mü, neden çalışmıyor, gruplara mesajlar neden gitmiyor, ne zaman düzelir? İşte detaylar.