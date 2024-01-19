Yalı Çapkanı 54.bölüm bekleniyor: “Bu ismin ve gücün bedeli bu!” Star Tv ile Yalı Çapkını canlı izle

Fakat bu mücadelesini önemsiz gören Gülgün ile karşı karşıya gelir. Yeni bir başlangıç yaparak kendi markasını yaratmak isteyen Ferit, Nevra'yı ikna etmek çabalamayı sürdürürken, Ferit'ten yeterince sevgi ve ilgi göremediğini düşünen Pelin bu duruma isyan eder. Tüm bu yaşananlara en yakından şahit olmak Seyran için hiç kolay olmaz.