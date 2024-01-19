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Haberler Fotohaber Yalı Çapkanı 54.bölüm bekleniyor: “Bu ismin ve gücün bedeli bu!” Star Tv ile Yalı Çapkını canlı izle
Giriş Tarihi: 19.01.2024 17:54 Güncelleme Tarihi: 19.01.2024 17:54

Yalı Çapkanı 54.bölüm bekleniyor: “Bu ismin ve gücün bedeli bu!” Star Tv ile Yalı Çapkını canlı izle

Her cuma günü Star Tv ekranlarında yayınlanan dizi Yalı Çapkını 54.bölümüyle bu akşam ekranlara gelecek. Başrollerinde Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir'i buluşturan dizinin yeni bölümü için canlı izle araştırması yapılıyor. Yeni bölümde Ferit hırslanın peşinde koşarken Seyran ve Ferit aşkının artık dönülmeyecek bir çizgiye geldiğini görüyoruz. Geçtiğimiz bölümlerde Seyran'ın canlı yayında yaptığı itiraflardan sonra Ferit'in Seyran'a duyduğu intikam hala devam ederken Ferit'in intikam oyununa Nevra'yı da kattığını görüyoruz. Yeni bölümde Orhan'ın mafyalarla yaptığı iş birliğinde Kazım ölecek mi, Ferit ve Nevra aşkı mı başlıyor, Pelin evi terk mi edecek sorularının cevapları merak ediliyor. İşte bu soruların cevabı için Star Tv ile Yalı Çapkını canlı izle

Yalı Çapkanı 54.bölüm bekleniyor: “Bu ismin ve gücün bedeli bu!” Star Tv ile Yalı Çapkını canlı izle

Yalı Çapkını'nın yeni bölümü için canlı izle araştırması yapan izleyiciler 54.bölümü merakla bekliyorlar. Suna Orhan ve İfakat'ın konuşmalarına şahit oluyorken bundan sonraki hamlesi ne olacak, Seyran Kazım ile yeni bir plana mı başlıyor? İşte Star Tv ile Yalı Çapkını canlı izle

Yalı Çapkanı 54.bölüm bekleniyor: “Bu ismin ve gücün bedeli bu!” Star Tv ile Yalı Çapkını canlı izle

STAR TV İLE YALI ÇAPKINI CANLI İZLE

Yalı Çapkanı 54.bölümü Star Tv canlı yayın ekranı ile aşağıdaki linkten izleyebilirsiniz:
https://www.startv.com.tr/canli-yayin
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Yalı Çapkanı 54.bölüm bekleniyor: “Bu ismin ve gücün bedeli bu!” Star Tv ile Yalı Çapkını canlı izle

Seyran ve Gülgün, Latif Bey'e dair öğrendikleri gerçeklerin şokunu yaşarken, nasıl bir hamle yapacaklarına karar vermeye çalışırlar. Kendi ayakları üzerinde durmak için bir yerden başlamak isteyen Seyran kolları sıvar.

Yalı Çapkanı 54.bölüm bekleniyor: “Bu ismin ve gücün bedeli bu!” Star Tv ile Yalı Çapkını canlı izle

Fakat bu mücadelesini önemsiz gören Gülgün ile karşı karşıya gelir. Yeni bir başlangıç yaparak kendi markasını yaratmak isteyen Ferit, Nevra'yı ikna etmek çabalamayı sürdürürken, Ferit'ten yeterince sevgi ve ilgi göremediğini düşünen Pelin bu duruma isyan eder. Tüm bu yaşananlara en yakından şahit olmak Seyran için hiç kolay olmaz.

Yalı Çapkanı 54.bölüm bekleniyor: “Bu ismin ve gücün bedeli bu!” Star Tv ile Yalı Çapkını canlı izle
Latif Bey ile yüzleşen Seyran, onunla bir pazarlık yapmak istediğini söyler. Kazım'a büyük bir bedel ödetmeye karar veren Orhan, tehlikeli ve acımasız bir plan hazırlar. Durumu öğrenen Ferit, Kazım'ı kurtarmak için büyük bir mücadele içine girerken, Kazım ölüm ve yaşam arasındaki ince çizginin üzerindedir.
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