Giriş Tarihi: 19.01.2024 17:54
Güncelleme Tarihi: 19.01.2024
17:54
Yalı Çapkanı 54.bölüm bekleniyor: “Bu ismin ve gücün bedeli bu!” Star Tv ile Yalı Çapkını canlı izle
Her cuma günü Star Tv ekranlarında yayınlanan dizi Yalı Çapkını 54.bölümüyle bu akşam ekranlara gelecek. Başrollerinde Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir'i buluşturan dizinin yeni bölümü için canlı izle araştırması yapılıyor. Yeni bölümde Ferit hırslanın peşinde koşarken Seyran ve Ferit aşkının artık dönülmeyecek bir çizgiye geldiğini görüyoruz. Geçtiğimiz bölümlerde Seyran'ın canlı yayında yaptığı itiraflardan sonra Ferit'in Seyran'a duyduğu intikam hala devam ederken Ferit'in intikam oyununa Nevra'yı da kattığını görüyoruz. Yeni bölümde Orhan'ın mafyalarla yaptığı iş birliğinde Kazım ölecek mi, Ferit ve Nevra aşkı mı başlıyor, Pelin evi terk mi edecek sorularının cevapları merak ediliyor. İşte bu soruların cevabı için Star Tv ile Yalı Çapkını canlı izle