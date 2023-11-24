YALI ÇAPKINI 48. BÖLÜM FRAGMANI İZLE: Star TV Yalı Çapkını fragmanı yayınlandı mı, gelecek hafta ne olacak?

Giriş Tarihi: 24.11.2023 22:22 Güncelleme Tarihi: 24.11.2023 22:22

Yalı Çapkını 48. bölüm fragmanı izle, dizinin son bölümünün sona ermesiyle birlikte diziseverler tarafından araştırılmaya başlandı. Dizi her Cuma günü saat 20.00'de Star Tv ekranlarındaki yerini alıyor. Son bölümde "Kazım, Suna ve Kaya'nın düğününü yıldırım hızıyla planlarken, Nükhet Suna'nın her şeyi öğrenmesine rağmen sesini çıkarmamasına anlam veremez." Son bölüm sona ermesiyle birlikte, "Yalı Çapkını yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı, gelecek hafta ne olacak?" sorusu yanıt aramaya başladı. İşte, Yalı Çapkını 48. bölüm fragmanı izle hakkında detaylar