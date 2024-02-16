Yalı Çapkını 58. Bölüm izle! Star TV ekranı ile Yalı Çapkını son bölüm izle

Giriş Tarihi: 16.02.2024 19:54
Güncelleme Tarihi: 16.02.2024
19:54
Yalı Çapkını her hafta Cuma Akşamı Star TV ekranlarında izleyicisi ile buluşuyor. Başrollerinde Afra Saraçoğlu, Mert Ramazan Demir ve Çetin Tekindor'un yer aldığı yapımda bu hafta Pelin'in durumunun kritik olması ve anne ile çocuk arasında bir tercih yapılmak zorunda kalınabilme ihtimali Ferit'i derinden sarsıyor. Peki, Pelin ve bebeği yaşayacak mı, yoksa ölecek mi? İşte, Yalı Çapkını 58. Son bölüm izle ekranı ile merak edilen soruların yanıtı cevap buluyor.