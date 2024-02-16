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Haberler Fotohaber Yalı Çapkını 58. Bölüm izle! Star TV ekranı ile Yalı Çapkını son bölüm izle
Giriş Tarihi: 16.02.2024 19:54 Güncelleme Tarihi: 16.02.2024 19:54

Yalı Çapkını 58. Bölüm izle! Star TV ekranı ile Yalı Çapkını son bölüm izle

Yalı Çapkını her hafta Cuma Akşamı Star TV ekranlarında izleyicisi ile buluşuyor. Başrollerinde Afra Saraçoğlu, Mert Ramazan Demir ve Çetin Tekindor'un yer aldığı yapımda bu hafta Pelin'in durumunun kritik olması ve anne ile çocuk arasında bir tercih yapılmak zorunda kalınabilme ihtimali Ferit'i derinden sarsıyor. Peki, Pelin ve bebeği yaşayacak mı, yoksa ölecek mi? İşte, Yalı Çapkını 58. Son bölüm izle ekranı ile merak edilen soruların yanıtı cevap buluyor.

Yalı Çapkını 58. Bölüm izle! Star TV ekranı ile Yalı Çapkını son bölüm izle

Yalı Çapkını yeni bölümü ile gündemde. Orhan'ın hapiste olması ve Ferit'in onu çıkartmaya çalışma çabasın dedesi sonunda el uzatırken, bir yandan da Ferit Pelin'in yaşam mücadelesi vermesine tanıklık ediyor. Pelin ölecek mi, yoksa yaşayacak mı merak konusu. İşte, Star TV dizi izle ekranı ile Yalı Çapkını 58. Bölüm bölüm izle full HD, tek parça, kesintisiz seçenekleri…

Yalı Çapkını 58. Bölüm izle! Star TV ekranı ile Yalı Çapkını son bölüm izle

YALI ÇAPKINI SON BÖLÜM İZLE!

Star TV Yalı Çapkını dizisi, 58. bölümüyle saat 20.00'de izleyiciyle buluştu.

16 Şubat 2024 Cuma akşamı ekranlara gelen son bölümü aşağıdaki bağlantılar aracılığıyla izleyebilirsiniz.

Yalı Çapkını 58. Bölüm izlemek için tıklayınız:

https://www.youtube.com/@YaliCapkiniDizi

https://www.startv.com.tr/

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Yalı Çapkını 58. Bölüm izle! Star TV ekranı ile Yalı Çapkını son bölüm izle

YALI ÇAPKINI 58. BÖLÜM ÖZETİ

Fenalaşan Pelin apar topar hastaneye kaldırılırken, yaşananlardan Serter'i sorumlu tutan Ferit, ona çok öfkelidir. Pelin ve bebeği yaşam mücadelesi verirken, çocuğun kimden olduğunun ortaya çıkmasını isteyen Halis Ağa babalık testinin yaptırılması için talimat verir.

Yalı Çapkını 58. Bölüm izle! Star TV ekranı ile Yalı Çapkını son bölüm izle

Ferit'e destek olmak için tüm kötü bakışlara rağmen hastaneye gelen Seyran, Pelin'in hayata tutunabilmesi için elinden gelen çabayı gösterir.

Yalı Çapkını 58. Bölüm izle! Star TV ekranı ile Yalı Çapkını son bölüm izle

Hapishanede çok zor günler geçiren Orhan'ı çıkarmaya karar veren Halis, işlerin istediği gibi gitmemesiyle hayal kırıklığına uğrar ve eski bir tanıdıktan yardım istemek zorunda kalır.

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