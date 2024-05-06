Giriş Tarihi: 06.05.2024 11:55
Güncelleme Tarihi: 06.05.2024
11:55
YALI ÇAPKINI 69. BÖLÜM FRAGMANI: Seyfer’den bebek müjdesi! Duyanları üzen haber,meğer gerçek hikâyeye göre finalde Seyran…
Cuma akşamları izleyicileri ekrana kilitleyen dizi Yalı Çapkını'nda geçtiğimiz hafta izleyiciyi sarsan büyük olaylar yaşandı. Başrollerinde Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir'in yer aldığı dizide Seyran'ın başına gelenlerden sonra hastalığının ortaya çıkması izleyiciyi hüzne boğmuştu. Ömrünün anne olmaya yetip yetmeyeceği öğrenmeye çalışan Seyran'ın sonunun ne olacağı merak ediliyor. Gerçek bir hikâyeden senaryolaştırılın dizide Seyfer'e bebek geleceği konuşuluyor. Peki, Yalı Çapkını seyran hamile mi, yaşayacak mı, ölecek mi? İşte gerçek hikâyeye göre tüm merak edilenler ve Yalı Çapkını 69. bölüm fragmanı ile yeni bölümden dikkat çeken detaylar.