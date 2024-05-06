YALI ÇAPKINI 69. BÖLÜM FRAGMANI: Seyfer’den bebek müjdesi! Duyanları üzen haber,meğer gerçek hikâyeye göre finalde Seyran…

SEYRAN HAMİLE Mİ?

Gerçek hikâyeye bağlı senaryo için birçok iddia ortaya atıldı. Gerçek hikâyeye göre Ferit'in iki çocuğu olduğu söyleniyor. Bunların Seyran'dan olup olmadığı bilinmemekle birlikte Seyran'ın önümüzdeki bölümlerde hamile kalması bekleniyor.