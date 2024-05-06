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Haberler Fotohaber YALI ÇAPKINI 69. BÖLÜM FRAGMANI: Seyfer’den bebek müjdesi! Duyanları üzen haber,meğer gerçek hikâyeye göre finalde Seyran…
Giriş Tarihi: 06.05.2024 11:55 Güncelleme Tarihi: 06.05.2024 11:55

YALI ÇAPKINI 69. BÖLÜM FRAGMANI: Seyfer’den bebek müjdesi! Duyanları üzen haber,meğer gerçek hikâyeye göre finalde Seyran…

Cuma akşamları izleyicileri ekrana kilitleyen dizi Yalı Çapkını'nda geçtiğimiz hafta izleyiciyi sarsan büyük olaylar yaşandı. Başrollerinde Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir'in yer aldığı dizide Seyran'ın başına gelenlerden sonra hastalığının ortaya çıkması izleyiciyi hüzne boğmuştu. Ömrünün anne olmaya yetip yetmeyeceği öğrenmeye çalışan Seyran'ın sonunun ne olacağı merak ediliyor. Gerçek bir hikâyeden senaryolaştırılın dizide Seyfer'e bebek geleceği konuşuluyor. Peki, Yalı Çapkını seyran hamile mi, yaşayacak mı, ölecek mi? İşte gerçek hikâyeye göre tüm merak edilenler ve Yalı Çapkını 69. bölüm fragmanı ile yeni bölümden dikkat çeken detaylar.

YALI ÇAPKINI 69. BÖLÜM FRAGMANI: Seyfer’den bebek müjdesi! Duyanları üzen haber,meğer gerçek hikâyeye göre finalde Seyran…

Başrollerinde Afra Saraçoğlu, Mert Ramazan Demir gibi isimlerin yer aldığı gerçek bir hikâyeden alınan dizinin sonu sıkça araştırılmaya başlandı. Geçtiğimzi bölümde Seyran'ın hem hastalığı hem de anne olma mücadelesi seyirciye sunulurken yeni bölümde Seyran'ın hamile olup olmadığını araştırılıyor. Peki, Yalı Çapkını Seyran'ın hastalığı ne? İşte Yalı Çakını 69. bölüm fragmanı.

YALI ÇAPKINI 69. BÖLÜM FRAGMANI: Seyfer’den bebek müjdesi! Duyanları üzen haber,meğer gerçek hikâyeye göre finalde Seyran…

Her Cuma akşamı Star TV'de seyirciyle buluşan Yalı Çapkını başrollerinde Afra Saraçoğlu, Mert Ramazan Demir, Çetin Tekindor yer alıyor.

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YALI ÇAPKINI 69. BÖLÜM FRAGMANI: Seyfer’den bebek müjdesi! Duyanları üzen haber,meğer gerçek hikâyeye göre finalde Seyran…

YALI ÇAPKINI 69. BÖLÜM FRAGMANI YAYINDA MI?

Star TV'nin sevilen dizisi Yalı Çapkını"nın 69. bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Başrollerini Afra Saraçoğlu, Çetin Tekindor ve Mert Ramazan Demir'in paylaştığı Yalı Çapkını'nın geçtiğimzi haftaki bölümüne Seyran'ın hastalığı ve anne olma isteği damga vurdu. İzleyiciler yeni bölümü merakla bekliyor.

Peki yeni bölümde Seyran hamile mi? Sefer'e bebek mi geliyor?

YALI ÇAPKINI 69. BÖLÜM FRAGMANI: Seyfer’den bebek müjdesi! Duyanları üzen haber,meğer gerçek hikâyeye göre finalde Seyran…

SEYRAN HASTALIĞI NE?

Ölümle burun buruna gelen Seyran, ona yaşatılan travmatik acıların bıraktığı derin yaralarla mücadele etmeye çalışırken en büyük destekçisi Ferit'tir.

Hastalığının ciddi olduğunu öğrenen Seyran hayat mücadelesine devam ederken aynı zamanda da anne olabilmek adına mücadele verir.

YALI ÇAPKINI 69. BÖLÜM FRAGMANI: Seyfer’den bebek müjdesi! Duyanları üzen haber,meğer gerçek hikâyeye göre finalde Seyran…

SEYRAN HAMİLE Mİ?

Gerçek hikâyeye bağlı senaryo için birçok iddia ortaya atıldı. Gerçek hikâyeye göre Ferit'in iki çocuğu olduğu söyleniyor. Bunların Seyran'dan olup olmadığı bilinmemekle birlikte Seyran'ın önümüzdeki bölümlerde hamile kalması bekleniyor.

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